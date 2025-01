Robbie Keane debütálásán a Fradi Dibuszt és a meccset is elveszítette Frankfurtban

A magyar rekordbajnoknál megszokhattuk már a nagy téli jövés-menést, ehhez képest még kifejezetten csendesnek is mondható a január, hiszen a még az év végén bejelentett exliverpooli Naby Keita (kölcsönbe érkezett a Werder Brementől) után a napokban szerződtette első új játékosát, a francia–haiti Lenny Joseph a francia másodosztályból váltott a Fradi mezére, majd Alekszandar Csirkovics is érkezett Topolyáról a támadósorba. Akadt azért távozó is, Owusu Kwabena kölcsönbe, Anderson Esiti végleg a Zalaegerszeg futballistája lett, Botka Endre pedig Kecskeméten fejezi be az idényt.

A budapesti zöld-fehéreknél muszáj kitérni a vezetőedző kilétére is, mivel Pascal Jansent kivásárolta a szerződéséből a New York City FC, helyére a korábbi kiváló támadó, Robbie Keane érkezett a kispadra – aki a Bundesliga 3. helyezettje ellen debütálhatott tétmérkőzésen.

16 Galéria: Frankfurt - Ferencváros - 2025. január 23-án Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A legnagyobb sztár nélkül

Amit napok óta mindenki biztosra vett, csütörtök délelőtt immár hivatalos is lett: az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) címvédő Manchester City bejelentette Omar Marmus szerződtetését. A 25 éves egyiptomi csatár az orvosi vizsgálat teljesítése után négy és fél éves szerződést kötött az előző négy PL-idény győztesénél, amelyet így 2029 nyaráig erősíthet.

A 35-szörös egyiptomi válogatott Marmus parádés idényt teljesített az Eintracht Frankfurtnál, 26 tétmérkőzésen 20 gól és 14 gólpassz volt a mérlege.

A 34 kanadai pontjánál többet a topligákban csak a liverpooli honfitársa, Mohamed Szalah jegyzett, Szoboszlai Dominik csapattársa 31 tétmeccsen jegyzett 39-et (22+17).

Még ezzel az átigazolással is ötszörös erőfölényben voltak a németek, akik ellen a pontszerzés óriási lépést jelentett volna a továbbjutást illetően, egy újabb bravúrsiker pedig biztos kvalifikációval kecsegtetett.

Dibusz Dénes a nagy védései után megsérült, Varga Ádám jól szállt be

A várakozásoknak megfelelően frankfurti fölénnyel indult a mérkőzés, de mindössze egy éles szögből leadott Hugo Ekitiké-lövést kellett hárítania Dibusz Dénesnek a rövid alsónál, míg a magyar bajnok bal oldali kontrákkal és Adama Traoré megiramodásaival veszélyeztetett, de a centerezéseket rendre tisztázták a védők.

A 18. percben pörgette fel a ritmust a Bundesliga harmadik helyén álló gárda, előbb Arthur Theate felpattanó lövését védte Dibusz, majd a villámgyorsan eladott labda után Ekitiké szerencsére kellően önző volt, így a magyar válogatott kapusa harmadszor is leért a bal alsóra.

Az ebben a szakaszban igencsak beszoruló zöld-fehérek a játékrész derekán egy újabb Traoré-szólóval jelentkeztek, a balszélső ezúttal lövéssel zárta le az akciót, a labda ugyan nem talált kaput, de legalább addig sem a mieink térfelén folyt a játék.

A következő percek a szép védelmi megmozdulások jegyében teltek, előbb Tuta lövésénél Maiga vetődött a labda útjába, majd Elljesz Skiri a kilépő Varga Barnabás elől mentett utolsó emberként.

Fél óra játékhoz közeledve Dibusz egy felrúgott labda után jelezte, hogy húzódás miatt nem tudja folytatni, helyére Varga Ádám állt a Fradi kapujába.

Nem állíthatnánk, hogy sok ideje lett volna bemelegedni, Rasmus Kristensen rögvest tesztelte a bal felsőre tartó próbálkozásával, ezt szögletre ütötte, Ansgar Knauff lapos kísérletére is leért, Can Uzun pedig nem talált kaput.

Habib Maiga sem írhatta fel kedvenc játékrészei közé az első félidőt, előbb Mario Götze gyomrosa után kellett ápolni, majd egy szabálytalanság után, már holt időben úgy fejbe rúgták a labdával, hogy a kiütött bokszolókhoz hasonlóan terült el a pályán – szerencsére ő mindkétszer tudta folytatni.

A nyomasztó frankfurti fölény (70 százalékos labdabirtoklás, 8–1 lövés, 5–0 kaput eltaláló, 4–0 szöglet) az első félidőben góllal nem párosult, így elégedetten vonulhattak pihenőre a ferencvárosi futballisták.

A fordulást követően gyorsan lerendezte a győzelem kérdését a Frankfurt

Robbie Keane is látta, hogy változtatásra van szükség, a támadásban vajmi keveset mutató Kady helyére Eldar Civic érkezett a védelem stabilizálására.

Sajnos ez sem bizonyult elégnek, Mohamed Abu Fani labdavesztése után már büntetett a Frankfurt: Can Uzun a tizenhatos előteréből bődületesen nagy gólt vágott a jobb felsőbe, itt már a Fradi kapusának sem volt esélye (1–0).

És ha egy üzlet beindul...

Az 56. percben Ekitiké ziccerben még nem találta el a labdát (és így a kaput sem), három perccel később Hugo Larsson lepattanó próbálkozása után viszont egy finom köténnyel átfűzte Stefan Gartenmannt, mielőtt a ziccert értékesítette (2–0).

Bő egyórányi játék után ismét Traoré iramodott meg a bal oldalon, de ezúttal is rossz volt a centerezése, így nem alakult ki ziccer Varga előtt – ezzel pedig a mali szélső számára véget is ért a meccs, Saldanha váltotta.

A 69. percben úgy festett, hogy büntetőhöz jut a Frankfurt, a hazaiak lövése ugyanis valóban érintette Ibrahim CIssé felkarját, de egyrészt leszorítva volt a végtag, másrészt pár méterről rúgták telibe, így videózás után Enea Jorgji teljesen jogosan vonta vissza a tizenegyest.

Rögvest büntethetett volna a Fradi, de Varga Barnabás megannyi rossz beadást végignézve maga is jelentkezett eggyel a tizenhatos bal oldalánál.

A hazaiak ezt követően már nem erőltették a támadásokat, alaposan felfrissítették cserékkel a csapatukat, az utolsó percekben pedig már igazából mindenki a végét várta.

A 22. helyre csúszó Ferencváros továbbjutására így még várni kell, az AZ Alkmaar elleni záráson egy győzelem fixen bebiztosítaná ezt.

Európa-liga 2024–2025, ligaszakasz, 7. forduló

Eintracht Frankfurt (német)–Ferencváros 2–0 (0–0)

Frankfurt, Deutsche Bank Park. 55 500 néző. V: Jorgji (albán)

Frankfurt: Trapp – Kristensen (Bahoya, 74.), Koch, Tuta (Collins, 80.), Theate – Knauff, Skiri, Larsson, Uzun (N. Nkounkou, 84.) – Götze (Saibi, 74.), Ekitiké (Matanovic, 80.). Vezetőedző: Dino Toppmöller

Ferencváros: Dibusz (Varga Á., 33.) – Makreckis, Gartenmann, I. Cissé, Raul Gustavo – Maiga, Abu Fani (Tóth A., 75.), Ben Romdan (Zachariassen, 75.) – A. Traoré (Saldanha, 63.), Varga B., Kady (Civic, a szünetben). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Uzun (49.), Ekitiké (59.)

Később

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencváros–AZ (holland)

Korábbi eredmények

1. forduló (szeptember 25.)

2. forduló (október 3.)

3. forduló (október 24.)

4. forduló (november 7.)

5. forduló (november 28.)

6. forduló (december 12.)

(Borítókép: Hugo Ekitiké finom csele után mattolta a csereként beálló Varga Ádámot. Fotó: Kai Pfaffenbach / Reuters)