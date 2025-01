A Fradi a hazai pályában bízhat, eddigi teljesítményében aligha

Utolsó fordulójához érkezett az Európa-liga 2024–2025-ös idényének ligaszakasza, amelyben a Ferencváros labdarúgócsapata egyelőre továbbjutó helyen áll, sőt akár a kiemelés is összejöhet a magyar bajnoknak, de még annak is bőven van esélye, hogy nem kerül be a top 24-be sem.

Az AZ Alkmaar elleni párharcban a pályaválasztás miatt duplán előnyben van az itthon jól teljesítő magyar együttes az idegenben szenvedő hollanddal szemben, ugyanakkor az eddigi teljesítmény miatt baljós árnyak lebegnek a Ferencváros feje felett.

A 21 órakor kezdődő összecsapásról élő tudósítást olvashatnak az Indexen!

Az összeszokottság segíti, a távolság megbénítja az alkmaariakat

A nagy nyári jövés-menés (a Benficához igazolt a 33 találattal toronymagasan házi gólkirály Vangelisz Pavlidisz, érkezett a Tottenhamtől az idényben eddig 12-szer eredményes Troy Parrott) után a télen már nem nyúltak erőteljesen a csapathoz. Kölcsönadtak két peremembert, felhoztak egy 18 éves fiatalt az U21-es együttesből, tehát az összeszokottság egyértelműen az együttes erősségei közé tartozik.

Ugyancsak idetartozik a gárda hazai pályán nyújtott teljesítménye, hiszen Alkmaarban kétszer felállt hátrányból az Elfsborg ellen a 3–2-es siker során, a török Fenerbache (3–1), Galatasaray (1–1) duó ellen is veretlen maradt, legutóbb pedig a Romát verte 1–0-ra, így otthon a megszerezhető 12 pontból 10-et is begyűjtött!

Az idegenbeli teljesítmény ugyanakkor már lényegesen visszafogottabb, amihez persze az ellenfelek minősége is hozzájárult, de tény, hogy az Athletic Bilbao (2–0) és a Tottenham (1–0) is kapott gól nélkül verte a hollandokat, a Ludogorec otthonában pedig hiába volt korán kétgólos előnyben az AZ, végül 2–2-vel utazhatott haza, így három fellépésen csak egy pontot szerzett.

Az is igaz, hogy ez a 11 egység azt jelenti, hogy az utolsó kör eredményeitől függetlenül az együttes már továbbjutott, ami abból a szempontból jelenthet egy kis könnyebbséget a Fradinak, hogy az ellenfélnek nem élet-halál kérdés a zárómeccs.

Ellentétben a magyar bajnokkal.

Feledtetni a frankfurti égést – a hazai pálya jó előjel

A budapesti zöld-fehéreknél a hollandokhoz képest kifejezetten nagy volt a fluktuáció januárban, igaz, az elmúlt évekhez képest még így is visszafogottnak mondható. Jött a támadósorba két szélső, Alekszandar Csirkovics 2 millió euróért a Topolyától, Lenny Joseph ismeretlen összegért a francia másodosztályú Grenoble-tól, a legnagyobb név persze a Liverpoollal BL-győztes, most a Werder Brementől kölcsönvett Naby Keita. Igaz, közülük ebben a szakaszban még egyikük sem erősítheti a Fradit, ahogyan a Zalaegerszegbe távozó Anderson Esiti és Owusu, valamint a Kecskemétnek kölcsönadott Botka Endre sem.

Ha az alkmaariak idegenbeli formáját kritika érheti, a ferencvárosit hatványozottan: az együttes az Anderlecht otthonában 2–1-re kapott ki, a PAOK (5–0) és múlt héten a Frankfurt (2–0) vendégeként pedig bántóan simán – Robbie Keane debütálása nem sikerült fényesen: a Fradi több mint tíz éve nem volt ennyire veszélytelen (1 lövés, 0 kaput eltaláló) az ellenfél kapujára a nemzetközi porondon. Ha mindez nem lenne elég, még az együttes csapatkapitánya, Dibusz Dénes is megsérült, és mankóval hagyta el Németországot.

Itt is igaz a kétarcúság, hiszen a Tottenhamtől elszenvedett 2–1-es vereség azért bőven kalkulálható volt, a francia Nice (1–0) és a svéd Malmö (4–1) ellen pedig hat pontot hozott a gárda. Az egyetlen kivételt minden szempontból a Dinamo Kijev elleni ütközet jelenti, az ukránokat papíron idegenben verte 4–0-ra a magyar bajnok, de ezt a mérkőzést Hamburgban játszották, semleges pályán.

Egy újabb hazai siker biztosan továbbjutást érne

A Ferencváros a The Analyst, az Opta szuperszámítógépének kalkulálása szerint az esetek 79 százalékában jutna be a februári folytatásba, 21-nél búcsúzna el a sorozattól.

Az már fix, hogy a zöld-fehérek az első nyolc közé nem juthatnak, de a 9–16. helyre – így a playoffkörben kiemeltek lehetnének – még befuthatnak.

Jelenleg a 22. helyen áll a gárda kilenc ponttal és 11–12-es gólkülönbséggel, amivel a második a Roma (8–6) mögött, és a Fenerbache (7–9), valamint a Besiktas (10–14) előtt a kilencpontosok között.

A 25. Porto nyolcnál jár, ami azt jelenti, hogy ha a Fradi megveri otthon az alkmaariakat, akkor minden más eredménytől függetlenül továbbjut, döntetlennél – és főleg vereségnél – viszont még számolgatni kell ehhez.

Ami segítség lehet, hogy az üldözők közül a Twente (7, 7–9) és a Besiktas (9, 10–14) egymás ellen játszik, a Braga (7, 8–12) az éllovas Lazióval (19, 17–14) ütközik meg, a Porto (8, 12–11) pedig az utolsó szalmaszálba kapaszkodni próbáló Maccabi Tel Avivval (6, 8–16) játszik Belgrádban.

A baljós árnyak: csak az öt legrosszabb ellen szerzett pontot eddig a Fradi!

Nem csupán az idegenbeli forma lehetett aggasztó a magyar csapat drukkerei számára, hanem a minőségi ellenfelekkel szemben nyújtott teljesítmény és pontmennyiség is.

Bár a francia élvonalban szereplő Nice és az ukrán Dinamo Kijev is jó nevű gárda, előbbi két pontot gyűjtve az utolsó előtti (35.), utóbbi pedig konkrétan a csontutolsó (36.) a főtáblán. A harmadik csapat, amely ellen még pontot szerzett a Fradi, a Malmö, amely ugyancsak benne van az öt legrosszabb együttesben (32).

Ami a többi riválist illeti, a 16 ponttal második Frankfurt, a 14-14 ponttal egymást követő Tottenham (6.) és Anderlecht (7.), a 10-nél járó PAOK (17.) is legyőzte a Fradit (22.).

Ez pedig elég egyértelmű mintát fest: a gyenge csapatokat megveri a magyar bajnok, a közepes/erős szinten lévőktől pedig kikap.

Kiindulva abból, hogy az AZ jelenleg a 14., nyugodtan mondhatjuk, hogy baljós árnyak lebegnek a Ferencváros feje felett.

A pénz nem zavaró tényező

Azt már megszokhattuk, hogy papíron a Ferencváros rendre esélytelenebbként léphet pályára a lényegesen erősebb keretű riválisokkal szemben, de az AZ esetében kifejezetten szoros ez a rész, hiszen az alkmaariak 78,1 millió eurós becsült értékkel a 23. helyen állnak, a ferencvárosiak 56,63 milliója pedig a 27. helyre jó.

A legértékesebb futballista Ruben van Bommel a holland csapat keretében, ha a 20 éves balszélső neve ismerősen cseng, az nem a véletlen műve, hiszen édesapja, Mark van Bommel játszott a PSV-ben, az AC Milanban, a Bayern Münchenben és a Barcelonában is, nyert holland (4×), olasz, német (2×) és spanyol bajnoki címet is, sőt a katalánokkal a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért.

Fia az MVV Maastrichttől került 2023 nyarán az alkmaariakhoz, ahol másfél év alatt 15 gól és három gólpassz a mérlege.

A magyaros kapcsolat

Az AZ soha nem találkozott még magyar csapattal, így ez lesz a magyarországi debütálása is. A Ferencváros számára ugyanakkor nem ismeretlenek a holland gárdák, az Ajax (1–5, 0–4) és a PSV (2–4, 0–2) ellen még döntetlen sem jött össze, a Feyenoord (1–1) és a Go Ahead Eagles (1–1, 4–1) ellen viszont veretlen maradt a magyar együttes.

A kétszeres holland bajnok az elmúlt években olyan sztárokat adott az európai futballnak, mint Teun Koopmeiners (most Juventus) vagy Tijjani Reijnders (Milan), de itt felírhatunk egy fiatal magyar válogatott futballistát is, a PL-topcsapatok által áhított Kerkez Milost is, aki 57 tétmeccsen öt góllal és nyolc gólpasszal is hozzájárult az alkmaariak meneteléséhez, mielőtt mintegy 18 millió euróért az angol élvonalban szereplő Bournemouthhoz igazolt 2023 nyarán.

Európa-liga 2024–2025, ligaszakasz, 8. (utolsó) forduló

21.00: Ferencváros–AZ (holland) – élőben az Indexen!

Korábbi eredmények

1. forduló (szeptember 25.)

2. forduló (október 3.)

3. forduló (október 24.)

4. forduló (november 7.)

5. forduló (november 28.)

6. forduló (december 12.)

7. forduló (január 23.)

Ön szerint hogyan végez a Ferencváros az Európa-liga főtábláján? A 9–16. hely között zárva kiemeltként várhatja a nyolcaddöntőért rendezendő playoffkört.

A 17–24. hely között végez, így nem kiemeltként folytatja a kieséses szakaszban.

A 25–36. hely között zár, ezzel véget ér a nemzetközi kupaszereplése.

(Borítókép: Eintracht Frankfurt – Ferencvárosi TC-mérkőzés után a frankfurti Deutsche Bank Park Arénában 2025. január 23-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)