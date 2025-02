Lehengerlő kezdés után kihúzta a Fradi, így az El-nyolcaddöntő kapujába ért

Bár a ligaszakasz tabelláján csak egy gól döntött a csehek javára a 16. helyért, figyelmeztető jel lehetett a Fradi számára, hogy a Viktoria Plzen lényegesen nehezebb sorsolásból végzett jobban: a közös négy ellenfélből a rivális nyolc (2–2–0), a magyar csapat csupán három (1–0–3) gólt szerzett, a többi négy ellenfél összhelyezése (89–51) megmutatja, mennyivel nehezebb dolga volt a vendégcsapatnak.

Ami ugyanakkor ezúttal a Fradi mellett szólt, az pont az, ami általában a nemzetközi porondon nem, hiszen a zöld-fehérek kerete értékesebb a play-offbeli ellenfélnél (54,45–49,95 millió euró).

A Robbie Keane-éra formája viszont megint csak nem a mieink mellett szólt az összecsapás előtt…

Parádés kezdés után előnybe került a Fradi – kis nehézségek árán meg is tartotta

A február közepi csípős, két fokos időben is megteltek a Groupama Aréna lelátói, ami persze aligha meglepő, hiszen a házigazda sorozatban harmadik évben is kiharcolta a kieséses szakaszba jutást a nemzetközi porondon.

Csipkedte is magát a házigazda (amelyben Dibusz Dénes után Varga Ádám is megsérült, így Gróf Dávid védett), és óriási elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe, a rég látott kedvvel futballozó Matheus Saldanha és Eldar Civic révén sorra dolgozta ki a lehetőségeket, és még egy büntetőt is reklamálhattak a szurkolók, ez azonban videózás után sem született meg.

A félidő derekához érve Mohamed Abu Fani jobb alsóra tartó lövésénél már bravúrt is be kellett mutatnia Martin Jedlickának, nem sokkal később pedig a teljesen megérdemelt vezetés is összejött:

Varga Barnabás csúsztatta a jobb oldali beadást a hosszún érkező Abu Fani elé, az izraeli középpályás megpattanó lövése pedig a bal alsóban kötött ki (1–0).

A labdát eddig 58 százalékban birtokló magyar csapatnak ez már a hetedik lövése volt, ebből a harmadik lett a kaput eltaláló, míg a csehek próbálkozásig sem jutottak.

Az előző idényben az Európa-konferencialigában negyeddöntőig menetelő Viktoria Plzen a kapott gól után azért már elkezdett éledezni, és előbb a korábbi PL-csatár Matej Vydra pörgetett a jobb felső fölé, majd miután ugyanő mentett óriási helyzetben Varga Barnabás elől, jött az első cseh ziccer is, Sampson Dweh szöglet utáni fejesénél mutatott be bravúrt Gróf Dávid.

A játékrész végén még Raul Gustavo mellé szálló bólintását jegyezhettük fel, így a Ferencváros egygólos előnnyel mehetett a szünetre.

Igazi ziccer nélküli cseh fölény, Varga Barna nélküli visszavágó jöhet

A gól után fölénybe kerülő vendégek a fordulást követően is aktívabbak maradtak, főleg Milan Havel volt az, akit ennek ellenére nem sokkal később le is cserélt az edzője.

Változtatott Robbie Keane is, érkezett nagy találmánya, Mohamed Ali Ben Romdan a támadósorba, és ha már ott volt, rögtön helyzetbe is került volna Jedlicka pontatlan felszabadítása után, azonban a tizenhatos előterében hiába borították fel, nem járt szabadrúgás.

Nem sokkal később Saldanha helyére Adama Traoré is pályára került, és előbb Ben Romdamt hozta helyzetbe – a védők blokkoltak –, majd az ötös jobb sarkáról nem találta el a hosszú alsót.

A két lehetőség között Grófnak is résen kellett lennie, Pavel Sulc lekészítése után Lukás Cerv átlövését simogatta szögletre, majd a lepattanó beadásánál is jól avatkozott közbe.

A tunéziai futballista a hajrá kezdetén az ellenfelet ugratta ki pocsék labdájával, de a társak ki tudták segíteni, a szöglet után kontrából pedig Traoré centerezése nem találta meg ziccerben a társat, mivel ekkor a plzeniek mentettek óriásit.

A végjátékában Varga Barnabás megkapta a mérkőzés első sárgáját, viszont ezzel el is tiltották a plzeni visszavágóról, amelyről jövő csütörtökön helyszíni beszámolóval jelentkezünk.

Európa-liga, play-off kör, 1. mérkőzés

Ferencváros–Viktoria Plzen 1–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 18 516 néző. V: Krausvili (grúz)

Ferencváros: Gróf – Gartenmann, Cissé, Raul Gustavo – Makreckis, Abu Fani (Rommens, 80.), Júlio Romao, Zachariassen (Ben Romdan, 59.), Civic – Varga B., Saldanha (A. Traoré, 64.). Vezetőedző: Robbie Keane

Viktoria Plzen: Jedlicka – Dweh, Markovics, Jemelka – Havel (Memic, 55.), Cerv, Kalvach (Panos, 76.), Sulc, Cadu (Doski, 76.) – Vydra (Durosinmi, 66.), Adu. Vezetőedző: Miroslav Koubek

Gólszerző: Abu Fani (25.)

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)