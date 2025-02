Robbie Keane elárulta, mi lehet a Ferencváros továbbjutásának kulcsa Plzenben

A Ferencváros múlt csütörtökön Mohamed Abu Fani góljával 1–0-ra győzött idehaza, ami után kedvező helyzetből várhatja a plzeni visszavágót.

A ferencvárosi játékosok részéről szerdán Philippe Rommens válaszolt az újságírói kérdésekre, elsőként arra, hogy valóban motiváltabb-e az együttes a nemzetközi porondon (ahol az AZ Alkmaar és a Viktoria Plzen ellen is győzött a csapat), mint az NB I-ben (ahol viszont idén négy meccs után is nyeretlen:

„Nem teljesen értek egyet a felvetéssel. Úgy vélem, az európai mezőnyben az ellenfelek stílusa teljesen más, sokkal nyíltabbak a csapatok. A bajnokságban a riválisaink főleg védekeznek, »leparkolják a buszt« a kapu elé, és nem egyszerű feltörni a védelmüket. A nemzetközi porondon több lehetőségünk van, nem az intenzitásról van szó” – válaszolta Rommens.

Az egygólos előny tudatában sem állnak máshogyan a meccshez, a 27 éves belga középpályás az egyéni párharcok megnyerésének fontosságát hangsúlyozta, ami kulcsfontosságú lehet a továbbjutáshoz. A Viktoria Plzen mellett szólhat, hogy a közönség ezúttal a cseh együttest buzdítja, de a játékosok bíznak magukban – a hazai botladozás miatt nincs önbizalomvesztés –, és szeretnének bejutni a nyolcaddöntőbe.

Robbie Keane vezetőedző újságírói kérdésre elmondta, a budapestihez képest valamivel direktebb, a kaput jobban támadó stílust vár a plzeniektől hazai pályán.

Az Index arra volt kíváncsi, hogy a négy nyeretlen bajnoki mérkőzést követően az Európa-liga-párharc visszavágója jelentheti-e a befejezést az ír tréner számára.

Ha nem nyerjük meg a párharcot, akkor kiesünk, ilyen szempontból befejezés lenne. A bajnokság más téma, nekünk most a csütörtöki meccsre kell fókuszálnunk. Persze a négy meccsből kellett volna nyernünk, ha megnézzük a találkozók statisztikáit, azok is ezt mondják, de nem tettük, és persze utálok veszíteni. A fő fókusz a holnapi kemény meccsen van, az ilyen összecsapásokért megy edzőnek az ember, hogy ilyen mérkőzéseken vegyen részt, ahogyan a futballisták is a nemzetközi porondról álmodoznak gyerekként