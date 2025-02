Bántóan sima csehországi vereséggel esett ki a Fradi az Európa-ligából

A Ferencváros múlt csütörtökön, Mohamed Abu Fani góljával, 1–0-ra győzött idehaza, ami után kedvező helyzetből várhatta a pilseni visszavágót, bár a sárga lapja miatt eltiltott Varga Barnabás nélkül.

Hiányában a zöld-fehéreket irányító Robbie Keane a többiek előrelépését várta a csapatból, kollégája, Miroslav Koubek pedig azt hangsúlyozta, hogy nem szabad ész nélkül nekirontani az ellenfélnek.

A csehországi időjárás kifejezetten kifejezetten kegyes volt a csapatokhoz, hiszen ahhoz képest, hogy az éjszakák során mínusz tíz foknál is hidegebbeket mérhettünk, délutánra 1 fokig emelkedett a hőmérséklet.

A drukkerek 18.30 magasságában kezdtek gyülekezni a Na Spilce névre keresztelt vendéglátóhelyiség előtt – már kellően jó hangulatban, mielőtt elindultak volna a találkozónak helyt adó Doosan Arénába.

A múltban összességében kifejezetten jó előjelnek számított a Fradi számára a második számú európai kupasorozatban az egygólos hazai előny, ugyanakkor a legutóbbi két alkalom búcsúja, és a Sparta Praha elleni húsz idénnyel ezelőtti BL-párharc tapasztalata óvatosságra adhatott okot.

Húsz perc ferencvárosi bizakodás után jött a cseh henger

A magyar bajnok két helyen változtatott a hazai mérkőzéshez képest, az eltiltott Varga Barnabás mellett Raul Gustavo maradt ki, helyükre a szerdai sajtótájékoztatón résztvevő Philippe Rommens és Eldar Civic érkezett a kezdőcsapatba.

A bajnokságban négy meccsen nyeretlen Keane-legénység a mínusz két fokban az aranymezben lépett pályára, az első meccset eldöntő Mohamed Abu Fani számára ez sem volt túl hideg, hamar ledobta a kesztyűjét, majd mintegy 30 méterről meg is adta a meccs alaphangját, lövése azért jócskán elkerülte a kaput.

Az idényben otthon csupán a Manchester Unitedtől kikapó csehek valóban nem rontottak neki ellenfelüknek, de az első tíz perc végéhez érve egy veszélyes helyzetet így is kialakítottak már a pilseniek, a nagybedobás után a hosszún érkező Lukás Cerv lövését blokkolta Ibrahim Cissé.

Bár maradtak aktívabbak a csehek, igazából meddő volt a fölényük, miközben Matheus Saldanha előbb 17 méteres lövéssel (kevéssel a jobb alsó mellé), majd az ötös jobb oldaláról centerezéssel veszélyeztetett (itt a védők menteni tudtak).

A 21. percben jegyezhettük fel az addigi legnagyobb hazai lehetőséget, Pavel Sulc passza után Lukás Kalvach 20 méteres löketét csak kiütni tudta Gróf Dávid, de ismétlésre szerencsére nem volt esély.

A félidő derekán Matej Vydra bal alsó sarokra tartó lövésére is leért még a magyar kapus, aki a 28. percben Rafiu Durosinmi szöglet utáni fejesét még nagy bravúrral hárította, a kipattanót viszont már bekotorta a nigériai támadó (1–0).

Erre még Eldar Civic szabadrúgásával felelhetett volna a Fradi, de Kristoffer Zachariassenen halt el a próbálkozás, és az egyre nagyobb fölénybe kerülő házigazda sorra alakította ki ezt követően a ziccereit.

A 35. és a 39. perc között gyakorlatilag a továbbjutás kérdését is lerendezte a Viktoria: előbb Vydra gólpasszából Pavel Sulc lőtte ki balról a bal felsőt (2–0), majd utóbbi előkészítéséből ismét Durosinmi lőtt közelről a hálóba (3–0).

A játék képe, a 61 százalékos plzeni labdabirtoklás, a 11–5 lövés, a 7–0 kaput eltaláló és az 1,82–0,34-es xG-mutató is azt jelezte, hogy innen gyakorlatilag csodára lenne szükség a szünet után.

A csehek a szünet után már nem erőltették, a Fradinak meg nem ment

Változtatott is kettőt a folytatás előtt Keane, Cristian Ramírez és Júlio Romao helyére Adama Traoré és Tosin Kehinde érkezett, egyértelű volt tehát a támadó szándék.

Traoré nem sokkal később helyzetbe is került, 20 méteres lövését egy pattanás után azért könnyedén védte Martín Jedlicka – de legalább végre játékba kellett avatkoznia a cseh kapusnak.

A hazaiak a nagy előny birtokában a hétvégi, Slavia elleni rangadó előtt azt is megengedhették maguknak, hogy Durosinmit pihentessék, Keane pedig hamarosan harmadik cseréjét is meghúzta, Zachariassen helyére Alekszandar Pesics érkezett.

A szerb csatár is gyorsan játékba avatkozott, Cebrails Makreckis jobb oldali beadása után nem sokkal bólintott a jobb alsó mellé.

A játékrész derekán váltott újra ritmust a Viktoria, és ezekben a percekben megint akkor alakított ki helyzetet, amikor akart, de védenie csak Cadu átlövésénél kellett Grófnak.

A végjátékra még Tóth Alex és Mohamed Ali Ben Romdan is érkezett a Fradiban, de érdemi javulást ők sem tudtak hozni – bár előbbi rövid idő alatt pár jó megmozdulással így is fel tudta hívni magára a figyelmet.

Az utolsó percben még a csereként beálló (és sérülés miatt a meccset be sem fejező) Prince Kwabena Adu vihette ziccerben a labdát a kapura, és bár nem találta el, a Viktoria Plzen így is teljesen simán jutott be a legjobb 16 közé.

a Viktoria Plzen a nyolcaddöntőben az alapszakaszt megnyerő Lazio vagy a másodikként záró Athletic Bilbao ellen folytathatja.

Európa-liga, playoffkör, visszavágó

Viktoria Plzen (cseh)–Ferencváros 3–0 (3–0)

Pilsen, Doosan Aréna, 10 415 néző. V: Brisard (francia)

Viktoria Plzen: Jedlická – Memic (Doski, 70.), Dweh, Markovics, Jemelka, Cadu (Havel, 83.) – Vydra (Kopic, 83.), Cerv, Kalvach, Sulc – Durosinmi (Adu, 54.). Vezetőedző: Miroslav Koubek

Ferencváros: Gróf – Makreckis (Tóth A., 78.), Cissé, Gartenmann, Ramírez (A. Traoré, a szünetben) – Abu Fani, Júlio Romao (Kehinde, a szünetben), Rommens (Ben Romdan, 78.) – Zachariassen (Pesics, 58.), Saldanha, Civic. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Durosinmi (25., 39.), Sulc (35.)

Továbbjutott: a Viktoria Plzen, 3–1-es összesítéssel

(Borítókép: Cebrail Makreckis (j) a Ferencváros és Pavel Sulc a Viktoria Plzen játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott Viktoria Plzen - Ferencvárosi TC második mérkőzésen a plzeni Doosan Arénában 2025. február 20-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)