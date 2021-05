Megszületett Ellie Goulding gyermeke

Februárban derült ki, hogy Ellie Goulding gyermeket vár. Az énekesnő, aki 2019 augusztusában házasodott össze műkereskedő párjával, akkor már a 8. hónapban járt, a hírek szerint a kisbaba pedig mostanra már meg is született – írja a The Sun.

Örömükről a büszke apuka, Caspar Jopling az Instagram-sztorijában számolt be. Azt írta, az anyuka és a kisbaba is egészséges és boldog. Egy kérést is megfogalmazott a nyilvánosság felé: azt írta, általában nem igazán foglalkozik a figyelemmel, ami a kedvese munkájának köszönhetően rájuk irányul, de ebben a varázslatos és személyes pillanatban nagyra értékelnék, ha nem zavarnák őket.

Első gyermeke érkezéséről egyébként a Vouge magazinnak adott interjújában beszélt először az énekesnő, melynek kapcsán több fotó is készült róla.