Eldőlt a FEZEN fesztivál sorsa, a SZIN még bizakodó

Ugyan a kormány még nem rendelkezett arról, mi lesz a sorsa a nyárra tervezett zenés-táncos rendezvényeknek, a szervezőket sürgeti az idő, muszáj valamivel előállniuk, hiszen a közönség is egyre türelmetlenebb. Mindenki tervez, de konkrétumokat még csak kevesen közöltek: most a FEZEN és a SZIN csapata tájékoztatott arról, mire számíthatnak az érdeklődők.

A FEZEN az idei nyarat is feladta

A székesfehérvári rendezvény egy rossz és egy jó hírrel is szolgált egyszerre. Azt írják, most már biztos, hogy idén is elmarad a FEZEN, aminek elsősorban az az oka, hogy a nemzetközi fellépők nem tudnak részt venni az eseményen, illetve hogy a védettségi igazolványhoz kötődő előnyök megosztanák a közönségüket.

Hiszünk benne, hogy a fesztiválozás a szabadságról szól, nem a korlátokról"

– fogalmaztak, hozzátéve: az is a lemondás mellett szól, hogy egyelőre bizonytalan a zenés-táncos rendezvények újraindulása, illetve az ehhez kapcsolódó szabályozások, egy ilyen nagy rendezvény megszervezését pedig nem lehet az utolsó pillanatra hagyni. Hogy valamivel kárpótolják a közönséget, LIGET néven indítanak nyáron egy koncertsorozatot hazai zenekarok részvételével.

A SZIN még bizakodó

A szegedi rendezvény szervezői is kiadtak egy közleményt, amelyben arra figyelmeztetik a közönségüket, hogy ne dőljenek be azoknak a Facebook-eseményeknek, amelyek online rendezvényként hirdetik az idei fesztivált. A SZIN csapata még bízik abban, hogy ők zárhatják a 2021-es nyarat, türelmet kérnek és azt ígérik, május második felében érkezik a hivatalos bejelentés. Kolonics Erika, a fesztivál főszervezője hangsúlyozta: a zenekarokkal, a beszállítókkal és az alvállalkozókkal is megegyeztek már, gyakorlatilag készen állnak a startra. „A homeschool és a homeoffice után a fesztiválozók már nagyon vágynak a szabadságra, ezért a

„Szabadság, Szerelem, SZIN” szlogent tűzik idén a zászlajukra.

(Borítókép: A közönség az amerikai Mr. Big együttes koncertjén a XXI. Fehérvári Zenei Napokon (Fezen) 2018. július 26-án. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)