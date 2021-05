Ördög Nóra új szerepben

Nánásiék szerelemprojektje a Nekem a Balaton nevű kisboltjuk, amit bár rengetegen imádnak, a balatonakarattyai lakosok közül nem mindenki értékeli, elsősorban az üzlet körül kialakult őrület és forgalom miatt. A házaspár ezért nemrég úgy döntött, elköltözteti a boltot.

Miközben épül az üzlet, Ördög Nóra visszatér a műsorvezetéshez. Legutóbb a Dancing with the Stars magyar verziójában működött közre, most pedig ugyancsak a TV2 új, saját fejlesztésű műsorában kapott fontos szerepet. A Totem című sztárvetélkedőt vezeti majd, ami újdonság lesz a hazai tévében – írja közleményében a csatorna.

Szarvasok és farkasok csapata, ezen belül is hét-hét híresség mérkőzik majd meg egymással, a természettel és a nomád körülményekkel a Bakonyban. A cél, hogy minél több kincset megtaláljanak, amíg végül csak egy versenyző marad mindkét csapatból. Közülük kerül majd ki a győztes, aki megkapja a vadon ura címet, és hazaviheti a 10 millió forintos jutalmat.

A Totem, azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és sok meglepetést tartogató műsor. Aki azt gondolná, hogy ismeri Magyarországot, és nem tud újdonságot nyújtani neki a hazai táj, szerintem az is meglepődik majd, hogy milyen vadregényes tájakon zajlik a két csapat, a szarvasok és a farkasok küzdelme. Tényleg elképesztő helyszíneket sikerült találnia a stábnak, kemény terep és nem mindennapi kihívások várnak a sztárokra, akiket – ahogy minket, stábtagokat is – a szeszélyes tavaszi időjárás is próbára tesz. Érdekes lesz nézni, hogy ki milyen egyéni utat jár be, mindenki nagy célokkal érkezett, bizonyítani akar. Emellett pedig az is kiderül, kinek hogyan sikerül csapatban dolgozni, milyen taktika válik be és vezet célra

– mondta Ördög Nóra, hozzátéve, reméli, hogy a műsor hatására sokaknak megjön a kedve Magyarország felfedezéséhez.

Ami a versenyzőket illeti, egyelőre még nem tudni, mely hírességek alkotják majd a szarvasok és a farkasok csapatát, de hamarosan ez is kiderül.