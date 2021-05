Kellemetlenkedni akartak, most nem jött be nekik

T. Dannyt is behúzták a csőbe: Hajós András és Cinthya Dictator után őt is meghívták a Mivanaveled című showműsorba, ahol kellemetlenebbnél kellemetlenebb kérdésekkel bombázták a műsorvezetők. Már a művésznevébe is belekötöttek, aztán a származását firtatták, de a rapper dalszövegei is porondon voltak, hogy lehetőleg minél kínosabban érezze magát. Érdekes, hogy még egy ilyen átverős interjúban is találhat a közönség hasznos információt.

Ami kiderült:

T. Danny nem vásárol megtekintést, tényleg ilyen népszerűek a dalai

Hiába énekel arról, hogy mélyről jött, ő bizony egy kertvárosi gyerek

A magyar rapperek közül Majka a példaképe, reméli, hogy a sikerek tekintetében egy napon ő is lesz olyan színvonalon

A dalaiban az ordítás az elnyomott érzelmek szimbóluma

Nincs komoly kapcsolata, az életében jönnek-mennek a lányok, de nem is vágyik most tartós dologra

A vicces interjú végén a két műsorvezető, Pajor Kristóf és Turai Barnabás is bemutatta a raptudását, amit T. Danny kikerekedett szemekkel bámult, de kínjában végül megtapsolta a produkciót.