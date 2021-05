Vilmos és Katalin Youtube-csatornát indított

Nem gondoltuk volna, de már a 10 éves házassági évfordulójukra készült videó is akkora közönségsikert aratott, hogy várható volt, hogy komolyabban is elkezdenek foglalkozni hírnevük ápolásával a Youtube-on. Katalin egyébként sem áll hadilábon a vizuális képalkotással, előszeretettel fotografálja családját, a produktumokkal olykor a nagyérdeműt is megörvendezteti.

Az új kísérlet nem csak ígéret, az első videó ma már fel is került az oldalra.

Vilmos és Katalin egyébként úttörő az alattvalókkal való kapcsolattartásban. Mindketten szeretik a social média felületeket. Instagram oldaluk elindítása is jelentős mérföldkőnek számított, a mozgóképes csatorna útnak indítása pedig talán még közvetlenebb kapcsolatot eredményez. A videókon olyan lazasággal élik világukat, mintha csak a jófej szomszédok lennének, miközben egyeseknek ők jóval többek is ennél: képzeletbeli családtagnak számítanak.