Szerdán őrizetbe vette a rendőrség Fekete Dávidot, majd hamarosan javaslatot is tettek a volt megasztáros előzetes letartóztatására. A Győri Járási Ügyészség ma reggeli közleménye szerint a közokirat-hamisítással és tíz, vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével gyanúsított egykori énekes letartóztatását a szökés, elrejtőzés veszélyére, a bűnismétlés tényére és a bűnismétlés veszélyére hivatkozva indítványozták.

Az ügyben időközben megszületett a döntés. A Blikk információi szerint Fekete Dávidot bilincsben vitték a győri bíróságra, ahol ma délután

elrendelték a férfi letartóztatását

az elsőfokú döntésig, legfeljebb egy hónapos időtartamra.

A gyanú szerint 2018 nyarától Fekete Dávid nagy értékű autók adásvétele kapcsán követett el csalásokat és sikkasztásokat, majd fenyegető anyagi helyzete miatt kölcsönöket vett fel magánszemélyektől és cégén keresztül egy banktól is. Eladósodott cégét később egy – általa is tudottan halálos betegségben szenvedő személynek – adta el. A történtek után továbbra is folytatta az autós üzletét. Kölcsönöket vett fel, illetve egy 6 millió forint és egy 7,5 millió forint értékű festményt is átvett értékesítésre, ezekkel azonban nem tudott elszámolni.

Dr. Havasiné Kulcsár Petra, a Győri Törvényszék sajtószóvivője elmondta, miután a bíróság a megalapozott gyanú fennállását megállapította,

a kényszerintézkedést indokoltnak látja.

A bíróság szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna és a bűnismétlés veszélye is fennáll, ezért indokolt az elzárás. A döntés nem végleges, fellebbezhetnek ellene.