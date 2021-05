Zajlik az élet Szabó Erikáéknál. A színésznő nem csak a szakmájában elismert, testvérével jól menő közös bizniszt indítottak, a divatot és az irodalmat ötvözik webshopjukban. Mint kiderült, a színésznő házassága is remek. Tavaly nyáron házasodott össze férjével, akivel hatalmas az összhang.

A férjemmel nagyon hasonló humorunk van, ugyanazokon tudunk nevetni. Ez nem csupán szórakoztatóan jó és üdítő, de össze is kovácsol minket. […] Jót tesz a kapcsolatunknak, ha időnként belekerülünk egymás helyzetébe azzal, hogy felcseréljük a megszokott szerepeket, mondjuk, a férjem főzi a vacsorát

– mondta a BEST magazinnak.

Szabó Erika hozzátette, hogy bár viták is előfordulnak a kapcsolatukban, ez is csak erősíti a házasságukat. Elárulta viszont azt is, hogy a gyermekvállalásra is készen állnak.

Úgy tudunk önmagunk maradni a másik mellett, hogy közben többé válunk egymás által, és bár nem tervezzük görcsösen a jövőt, egy a cél: mindketten szeretnénk családot alapítani. Voltak idők, amikor nem hittem abban, hogy létezik ilyen mély összhangra épülő kapcsolat, de ma már tudom, tapasztalom, hogy igen.

Webshopjukat egyébként nemrég a Cápák között című műsorban is bemutatták, hogy új támogatót találhassanak, ám a befektetők úgy vélték, hogy a testvérpár projektje az ő segítségük nélkül is megáll a lábán.