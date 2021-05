Korábban már volt szó arról, hogy az énekes nem csak az autóbizniszbe kóstolt bele. Most arról számoltak be megkárosítottjai, hogy műkincsekkel is üzletelt, volt, akinek Vaszary János Folignói Madonnájának másolatát kínálta adósságának rendezésére. Miután ez nem jött be, az illetőt arra kérte, segítsen neki eladni a hamisítványt.