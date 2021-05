Kulcsár Edina nagyon sokat fogyott

Kulcsár Edina egyre nehezebben viseli, amikor bántó megjegyzéseket kap. Erről a közösségi oldalán írt, hangsúlyozva: tudja, hogy nem kellene foglalkoznia mások véleményével, és ebben a helyzetben igazából nem is magát, hanem azokat sajnálja, akik kritizálják, mert szerinte ez az ő frusztrációjukat igazolja. A beszámolójából kiderül, olyan is előfordult, hogy valaki a külsejét kifogásolta egy fotója alatt, de egyéb dolgokba is rendre belekötnek a kommentelők.

Új információként annyit közölt, hogy lefogyott, de rögtön hozzátette azt is, hogy ezzel nem akar másokban rossz érzést kelteni. Nem sokkal később videón mutatta meg, mennyit változott a teste február közepe óta.

Nagyon hamar sikerült elérnem a célom, hogy a mérleg ne 71 kilót mutasson, hanem csak 60 körüli súlyt

– büszkélkedett, megjegyezve: egy ideje már teljesítette a kitűzött célt, de csak most tudott felvételt készíteni róla. Azt is elárulta, hogy nagyon sok kérdést kap annak kapcsán, miként sikerült ilyen rövid idő alatt több mint 10 kilót leadnia. A válaszát egyszerűen fogamazta meg:

Akaraterővel és fegyelemmel értem el ezt az eredményt.

Az egykori szépségkirálynő, aki két kisgyermek édesanyja, nagyon büszke magára a fogyása miatt, és rendkívül hálás a sok támogató üzenetért. Nemrég egyébként az Index szerkesztőségében is megfordult: a Sunday Brunch vendégeként mesélt a karrierjéről és a családjáról. A könnyed beszélgetés során az is kiderült, hogy lett az övé a legtöbb követővel rendelkező hazai Instagram-fiók.