Számtalanszor írtunk arról, milyen súlyosan érintette a zeneipar szereplőit a járvány. A tömegrendezvények betiltásával a zenészek, a koncertszervezők és a háttérmunkások is hosszú időre bevétel nélkül maradtak, s bár az oltakozás jó ütemben halad, még mindig nem kapták meg elegen a vakcinát ahhoz, hogy a kormány zöld lámpát adjon a zenés-táncos eseményeknek. Ha ez mégis megtörténne, nagy valószínűséggel akkor is csak oltási igazolvánnyal lehetne látogatni a nagy tömegeket vonzó rendezvényeket, ami azért is jelenthet gondot, mert a koncertekre járó korosztály jó része még nem került sorra, vagy nem mutat hajlandóságot az oltakozásra.

A zeneipar szereplői már tűkön ülve várják, hogy ismét dolgozhassanak, többen a közösségi oldalaikon már korábban megerősítették, hogy ők már megkapták a vakcinát. Most közös kampányba kezdtek: közel 50 hazai művész, koncert- és fesztiválszervező hétfőn este személyes videóüzenetet bocsát útjára a közösségi médiában, amiben arról vallanak, hogy mit gondolnak az oltás szerepéről, illetve jelentőségéről. A kisfilmek elsőként nagy fesztiválok felületein debütáltak.

A posztokat követően, május 12-én este 7-kor „Hadd lássuk a kezeket!” címmel egy húszperces riportfilm is megjelenik, amelyben a kampány résztvevői a járványhelyzet kapcsán mesélnek arról, hogy élték meg az elmúlt időszakot, és hogyan készülnek a koncertekre. A filmet jegyző VOLT Produkció nem titkoltan azzal a céllal indította el az akciót, hogy

a koncertekre járó közönséget az oltás fontosságáról győzze meg.

Közleményükben azt írják, azzal a céllal hívták össze az ország számos pontján tevékeny szervezőket, illetve több, ismert művészt, hogy maguk valljanak arról, mit gondolnak az oltás fontosságáról. Azt is hangsúlyozzák, ez egy civil kampány, senki nem kért, illetve nem kapott érte fizetséget vagy támogatást.

Mindenki azt várja, hogy végre biztonságban legyünk, és ugyancsak biztonságosan elindulhassanak a koncertek, fesztiválok. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a jelenleginél is többen oltassák be magukat. Ezért kértünk fel a példaképeket, olyanokat, akiket sok millióan követnek

– mondta Lobenwein Norbert, fesztiválszervező, a film rendezője, hozzátéve: „A riportok készítése közben azt éreztük, ritka pillanat, hogy a hazai könnyűzene e meghatározó szereplői egyszerre mesélnek az érzéseikről, élményeikről, főként egy olyan alkalom, a pandémia kapcsán, amely mindenkit súlyosan érintett. Ezért gondoltuk úgy, hogy ezekből a beszélgetésekből egy riportfilm is kerekedhet, amelyet akár most, akár évek múlva egyfajta korlenyomatként is érdekes lesz megnézni.”

A résztvevők névsora:

Andro, ByeAlex, Cloud 9+, Csiszár Virág, Kádár Tamás (Sziget), Egyedi Péter (Fishing on Orfű), Filutás Anna (Telekom VOLT Fesztivál), Follow the Flow, Fülöp Zoltán (Fesztiválszervező – Sziget, VOLT Produkció), Gallai Gergő (Pécsi Est Café, Pécsi Nyári Színház), Halott Pénz, Hankó Vanda (Helynekem, Miskolc), Ifi-Valde Orsolya (Paloznaki Jazzpiknik), Ivan & The Parazol, Kama (Mary Popkids), Kolonics Erika (Szegedi Ifjúsági Napok), Lalatka Olga (B my Lake), Lobenwein Norbert (Fesztiválszervező – Sziget, VOLT Produkció), Lotfi Begi, Majka, Manuel, MC Columbo (Brains), Irie Maffia, Metzker Viki, Muraközy Péter (Veszprémi Utcazene Fesztivál, Expresszó) Oszkó-Jakab Natália (Művészetek Völgye), Pálffy András (Budapest Park), Pamkutya, Pócsi István (Barba Negra), Kendesi Csilla (Barba Negra), Punnany Massif QQ, Horváth Gabi (Hangár Music Garden, Búgócsiga Akusztik Garden, Sopron), Rúzsa Magdi, Süli András (Campus Fesztivál), Szasza (Akvárium Klub), Szovják Bea, Tankcsapda, Wellhello.