James Francót 2018-ban vádolták meg színészi iskolájának növendékei, majd végül be is perelték szexuális zaklatás miatt. A per idén márciusban zárult le, az áldozatok pénzt kaptak. Egykori kollégája, korábbi nyilatkozata ellenére, úgy döntött, nem kér többé a közös munkából.