Ez a csönd éve volt

„Hadd lássuk a kezeket” címmel jelent meg hétfőn este egy riportfilm, amelyben ismert zeneipari szereplők mesélik el a járvány kapcsán a személyes élményeiket. Az alkotásban szereplő művészek szeretnének minél előbb biztonságosan színpadra állni, a szervezők pedig készen állnak arra, hogy zöld jelzés esetén elindulhassanak a koncertek, fesztiválok. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, elengedhetetlen a mostaninál nagyobb átoltottság, ez az, ami az apropóját adta a filmnek.

Az alkotást hétfőn este harangozták be a közösségi felületeken, több olyan rövid videót elszórva, amelyben az oltással kapcsolatos véleményüket tálalják a közönségnek. A filmben szereplő művészeket milliók követik, de a résztvevő szervezők klubjainak és fesztiváljainak is több százezres a közönsége. A zenészek és a háttéremberek igazból azért álltak össze, hogy ezekkel a riportokkal példát mutassanak a rajongóiknak, hiszen mindnyájan úgy gondolják, hogy jelenleg az oltás az egyetlen megoldás a járvány megfékezésére.

Az összefogás mögött a VOLT Produkció áll, aZZal a nem titkolt szándékkal, hogy az oltás fontosságáról meggyőzze a közönséget.

Hangsúlyozzák: számukra az oltás nem politikai kérdés, a megszólalásokért pedig senki nem kért és nem is fogadott el fizetséget.

A filmet itt tudja megtekinteni:

Szereplők:

Andro, ByeAlex, Cloud 9+, Csiszár Virág, Kádár Tamás – Sziget, Egyedi Péter - Fishing on Orfű, Filutás Anna - Telekom VOLT Fesztivál, Follow the Flow, Fülöp Zoltán - Fesztiválszervező - Sziget, VOLT Produkció, Gallai Gergő - Pécsi Est Café, Pécsi Nyári Színház, Hankó Vanda - Helynekem, Miskolc, Ifi-Valde Orsolya - Paloznaki Jazzpiknik, Vitáris Iván - Ivan & The Parazol, Kama - Mary Popkids, Kolonics Erika - Szegedi Ifjúsági Napok, Lalatka Olga - B my Lake, Lobenwein Norbert- Fesztiválszervező - Sziget, VOLT Produkció, Lotfi Begi, Majka, Manuel, Marsalkó Dávid – Halott Pénz, MC Columbo - Brains, Irie Maffia, Metzker Viki, Muraközy Péter - Veszprémi Utcazene Fesztivál, Expresszó, Oszkó-Jakab Natália - Művészetek Völgye, Pálffy András - Budapest Park, Pamkutya, Pócsi István, Kendesi Csilla - Barba Negra, Punnany Massif, QQ, Horváth Gabi - Hangár Music Garden, Búgócsiga Akusztik Garden, Sopron, Rúzsa Magdi, Süli András - Campus Fesztivál, Szasza - Akvárium Klub, Szovják Bea, Tankcsapda. Wellhello.

Az Index Sunday Brunch podcastje két névvel egészíti ki az illusztris névsort. Stúdiónkban nemrég Molnár Ferenc Caramel, Lábas Viki és Pajor Tamás meséltek a karanténélményeikről, a koncertezés fájó hiányáról.