Liptai Claudia az RTL Klubon cukrászkodik

Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese, programigazgató a Nagy Kreatív Nap online rendezvényén tartott előadást a „Hogy a tévében nincs semmi újdonság?” címmel. A prezentáció fő témája a tévéformátumok fejlődése, változása volt, amelyet tavaly a pandémia is komolyan befolyásolt. De itt jelentette be azt is, ki lesz a még idén képernyőre kerülő Mestercukrász műsorvezetője.

Az RTL Klub közleménye szerint a Mestercukrász, az édesszájú Konyhafőnök „az újhullámos, trendi cukrászat, a kreatív desszertkészítés” világát mutatja be a nézőknek egy nem mindennapi verseny formájában. Tehetséges hobbicukrászok, vagy éppen a sütés fortélyait már jól ismerők mérik össze majd a tudásukat a műsorban, adásonként két, sütéssel kapcsolatos feladattal küzdve. A győztes jutalma a Mestercukrász cím és a vele járó ötmillió forintos nyeremény lesz.

A versenyzők munkáját egy háromtagú zsűri bírálja el,

a műsor házigazdája pedig Liptai Claudia lesz.

A tévés 2016-ban tette le a cukrász vizsgát, és emellett férje, Pataki Ádám révén is alaposan megismerte a cukrászat világát. Végzettsége révén szakmai szemmel is értékeli majd az alkotásokat, amiben egy cukrászmester segíti. De mellette lesz egy olyan, világutazó sztárcukrász is, aki számos hotel, étterem desszertkínálatát újította meg elképzeléseivel New Yorktól Szingapúrig.