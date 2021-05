Aki egyszerre igazgatja Bochkor Gábort és Sebestyén Balázst

A Rádió 1 és a Retro Rádió megújulása után a Best FM-nél is változások jönnek. Erről a programigazgató, Sivák Péter mesélt az Indexnek. Azt is elárulta, miként lehet a három adót jól működtetni egyszerre, és milyen a munka a két legismertebb rádióssal, akik közül Sebestyén Balázs a műsorával azért már jó pár milliós büntetést összeszedett.

Az elmúlt évben több szempontból is megújult a Rádió 1, a Retro Rádió és a Best FM kínálata, az adók programjának finomhangolása mellett a zenei felhozatal is némiképp változott. Ennek egyik oka, hogy a vezetői szintet érintő személycserék hullámában 2020 tavaszán Sivák Péter is a rádiókhoz igazolt – ő volt, aki programigazgatóként lemenedzselte az újításokat. A szakember megszállott rádiós, aki még a 90-es évek végén került a frekvenciák bűvkörébe, és azóta több országos, hálózatos és helyi állomáson is dolgozott. Olyan adók működtetésében vett részt, mint a Sláger Rádió vagy a Neo FM, de a Rock FM hibrid formátumát is ő alakította ki.

A Rádió 1-et, a Retro Rádiót és a Best FM-et érintő változások kapcsán neki köszönhető többek közt, hogy Bochkor Gábor is a Retróhoz került, ami az adó hallgatottságát úgy dobta meg, hogy közben a cégcsoport másik két rádiójának érdekei sem sérültek. A szakember most a Best FM megújításán dolgozik, melynek kapcsán az Index megkeresésére több új információt is megosztott. De arról is beszélt, hogyan lehet jól működtetni konkurens adókat párhuzamosan, illetve hogy mit gondol az ország két legkarakteresebb rádiósáról, Sebestyén Balázsról és Bochkor Gáborról, akikkel programigazgatójaké nt egyszerre dolgozik együtt.

Több mint 20 éve rádiózik. Munka vagy inkább függőség?

Függőség, ez egyértelmű, ami egyébként nagyon szerencsés helyzet. Nagyon sokat gondolkodom azon, hogy amikor dolgozni megyek, tulajdonképpen mit csinálok. Tényleg dolgozom? Szerencsére nem, számomra ez hobbi is egyben. Maga a rádiózás már gyerekkoromban elkapott, amikor B. Tóth Lászlót hallgattuk vasárnaponként a Poptarisznyában. Én még annyival súlyosbítottam a helyzetem, hogy borsodiként rászoktam a Rock FM nevű szlovák adóra és az akkor induló miskolci rádiókra. Teljesen megfertőzött ez a világ, és ez mai napig tart.

Sosem gondolt rá, hogy váltson? A streamingszolgáltatók megjelenésével ma már azért jóval nagyobb csatát kell vívni a hallgatottságért.

Ez így van, de én arra jöttem rá, hogy igazából nekünk a streaming nagyon sokat segít. Gyakran mondják, hogy megeszi a rádiót, mert a Spotifyon mindenki azt hallgat, amit akar, sőt az algoritmus összerakja a kedvenc dalainkat is. Viszont a kutatások mást mutatnak. Tény, hogy kevesebben hallgatnak rádiót, mint tíz évvel ezelőtt, de nem állt bele a földbe, és a hallgatószám csökkenése is már régóta stagnál. A streaming, amit egyébként tényleg sokan használnak, szerintem inkább kiegészítője lehet a rádiózásnak. Mi is rendszeresen megjelenünk ezeken a felületeken.

A fiatalokat azért rendesen beszippantotta a Spotify. Hogyan lehet vonzóvá tenni a rádiózást számukra?

A fiatalokat mindig is nehéz volt megfogni, mert a többségüket egyáltalán nem vagy nem olyan mélységben érdeklik a tartalmak. Az emberek általában 25 év fölött válnak újra hallgatóvá, amikor a nekik tetsző zenei összeállítások között számukra érdekes műsorokat találnak. A Rádió 1 május 5-i frekvenciaváltása egyébként jó példa volt arra, hogy a streaminget kiegészítő elemként használva hogyan lehet minden korosztályhoz eljutni. Több olyan online streamelt eseményünk is volt az elmúlt évben, melyek egyenként is többmilliós elérést produkáltak az online térben. Legutóbb a Rádió 1 Surfday Partyja, amikor Budapesten és környékén a 89,5-ös frekvenciára költöztünk, amit tipikusan a Facebook- és a YouTube-csatornáinkra optimalizáltunk, pontosan azért, hogy koncentráltan, a lehető legtöbb hallgatónkat elérje a változás híre.

Az utóbbi években egy csomó online adó is elindult. Ezeknek mekkora a létjogosultsága?

A netes rádiókra általában úgy gondolunk, hogy az valamelyik on air adó egyik csatornája. Az online állomások esetén gondot jelenthet, hogy a magyar embereknek még viszonylag drága internethez jutni. Többségüknek egyáltalán nem mindegy, hogy havonta mennyit költ a telefonjára. Egy kis csomag esetén, ha egy rádiót streamelsz, az pillanatok alatt lezabálja a keretet. Ezért még mindig sokkal jobban működik az a rádió, aminek van frekvenciája. Én egyébként abban hiszek, hogy

a tartalom az, ami meghatározza, hány embert ér el egy rádió.

Ez lehet egy slágerlista, egy rövid interjú vagy egy reggeli show-műsor, a lényeg, hogy valaki szól hozzád. Egy rádió esetében meghatározó a brand, a műsorvezetők személye is. A csak online működő adók bevételei itthon még nem teszik lehetővé, hogy olyan stábbal dolgozzanak, akik jelentős számú hallgatót képesek megszólítani. Én egyébként minden rádiós kezdeményezésnek örülök. Ez egy fantasztikus médium, egy izgalmas szakma, úgyhogy annak szurkolok, hogy minél több magas színvonalú képviselője legyen, bármilyen platformról is legyen szó.

Milyen típusú műsorok mennek a legjobban?

Az egészet onnan kell megközelíteni, hogy miért csináljuk. Egy kereskedelmi rádióval a célunk, hogy összehozzuk a hallgatókat az ügyféllel, hiszen úgy tudunk pénzt keresni, ha a felületeinket értékesítjük. Egy ilyen típusú adónak az alapja mindig a zene. Ez határozza meg az irányát, illetve a közönségét, ez az imidzspiramis legalsó szintje, a legszélesebb bázis.

Erre épül a második legnagyobb szint, a morning show, ami a rádió csúcsterméke, a reggeli sáv ugyanis a leghallgatottabb.

A nap további részében folyamatos küzdelem zajlik azért, hogy a lehető legkevesebb hallgatót veszítsük, az emberek napi rutinjához igazodva jóval több a zenével és rövidebb szöveges információkkal. Egyébként nagyon nehéz feladat , hogy az az üzenet, amit közvetíteni akarsz, abban a minimális időben, ami rendelkezésedre áll, elérje a hallgatót. Nem mindegy, miről beszél két dal között a műsorvezető, miről szól egy promóció, és ahhoz mennyire kreatív szöveges és milyen zenei részek kapcsolódnak. Nagyon sok szempont van, ami meghatároz egy műsort. Sokszor halljuk, hogy a rádiós műsorvezetőknek könnyű dolguk van, hiszen csak beszélniük kell. Pont az imént említettek miatt azonban ez nagyon nehéz feladat, nagyon kevés olyan szakember van, akik ezt valóban magas szinten képesek megoldani. Szerencsére az általunk működtetett rádiókban a szakma legnagyobb neveivel dolgozhatunk. A Rádió 1-en például Györke Attilával, Juhász Gerivel, a Retrón Dénes Tamással, Vágó Pirossal, Leirer Timivel.

Az érkezése óta a Retro Rádiónál markáns változások történtek. A zenei kínálat például teljesen megújult.

Az idő múlásával ma már a 90-es évek slágerei is retrónak számítanak, épp ezért fontos volt meglépnünk egy stratégiai változtatást a játszási listák tekintetében. Kutatásokat is végeztünk persze, hogy megtudjuk, milyen zenék tetszenek a hallgatóinknak. A tesztek igazolták, hogy sokkal jobban vonzódnak a 80-as, 90-es évek dalaihoz, mint a 60-as, 70-es évek mixéhez. A zenei kínálat frissítése abszolút szükségszerű volt. Ezt azóta a hallgatottsági adatok is igazolták.

A reggeli sáv is megújult Bochkor Gábor érkezésével.

Gábor egy óriási rádiós, szakmai szemmel indokolatlannak és pazarlásnak tartottam, hogy az utóbbi időben nem volt mikrofon mögött. A morning show műfaját egyébként is ő honosította meg Boros Lajossal itthon. Amikor a Sláger Rádióban együtt dolgoztunk, én is nagyon sokat tanultam tőlük. De nem azért hívtam a Retróba, mert sajnáltam, hogy nincs munkája, hanem mert tudtam, hogy helye van a rádiózásban. Amikor Buda Marcival, a cégvezetővel eldöntöttük, hogy Bocsit felkérjük a Retro reggeli műsorának készítésére, nem csupán a saját érdekeinket tartottuk szem előtt. A mi attitűdünk Marcival elég egyszerűen megfogalmazható: imádjuk a rádiózást, és azt szeretnénk, hogy a lehető legjobb műsorok készüljenek a legnagyobb formátumú rádiósokkal, ennek köszönhetően pedig a magyarországi összhallgatottság is növekedjen.

Fontos, hogy a sokat emlegetett reklámtortából minél nagyobb szelet jusson a rádiós piacnak.

Bocsi egyébként más típusú műsort készít, mint Balázsék a Rádió 1-en, máshogyan közelíti meg, illetve dolgozza fel a témákat, ami Lovász László érkezésével egy igazán újszerű, izgalmas műsort eredményezett. Bekerült mellé egy olyan nézőpont, illetve habitus, amilyen korábban nem nagyon volt, és amiből már eddig is nagyon sok izgalmas dolog sült ki. A hallgatottsági adatok pedig bizonyítják, hogy a Bochkorra kíváncsiak az emberek, és nemcsak a hallgatóknak, hanem a sajtónak is állandó beszédtémát szolgáltat a műsor. Emellett természetesen nagyon fontos, hogy Gáborral és a BCHKR stábjával olyan egyedi, kreatív non spot megoldásokat tudunk kitalálni, amelyek a jelek szerint nagyon vonzóak a piac szereplői számára. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy Vágó Piros és Abaházi Csaba is egy-egy, eddig tőlük szokatlan és merőben új formátumú, a saját személyiségükre szabott műsorral, a Retro Rádióban tértek vissza az éterbe. De a Retro megújítása mellett az is nagyon fontos volt, hogy végre magára találjon a Rádió 1.

Mi volt vele a gond?

Hogy nem hallgatták annyian, amennyien hallgathatták volna. Úgy kellett rendbe tenni, hogy legyen egy markáns hallgatói bázisa. Ezt sikerült is napi szinten 910 ezerről 1 millió 200 ezerre növelni, ami szerintem nagyon nagy eredmény. Ráadásul ezzel a számmal beértük a lényegesen nagyobb lefedettségű Petőfi Rádiót. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt években a legjobb dolog, ami a hazai kereskedelmi rádiózásban történhetett, hogy Balázsék műsora folyamatosan porondon volt, és nagyon sokáig egyedülállóként tudott brutális mennyiségű embert a rádiókészülékek elé szögezni. Képesek voltak akár a közvéleményt is tematizálni, egy-egy témafeldolgozásuk olykor a sajtóban is elég nagy utóéletet kapott. A rádiózás túlélése szempontjából ez nagyon fontos volt.

Sebestyén Balázs kétségtelenül influenszernek számít.

Abszolút. Az, hogy ő rádiózik, és emellett kitartott, nekünk, akik a kereskedelmi rádiózásban érdekeltek vagyunk, nagyon jó dolog. És ez nemcsak azokra vonatkozik, akikkel épp együtt dolgozik, hanem az egész szakmára. Vadon Janival és Rákóczi Ferivel együtt ők azok, akik az elmúlt években mindig tudtak olyat dobni, amiről aztán beszéltek az emberek. Hogy ezek a témák rádióban hangzottak el, nagyon sokat számít a szakma számára.

Azért tudnak olyat is mondani, amiért aztán milliós büntetés jár.

Persze, de valljuk be, kevesen vannak ilyenek a médiában. Viccelek természetesen. A reggeli műsor készítésekor az a cél, hogy nagyon sok emberhez eljusson az adás. Ez azt is jelenti, hogy szokatlan nézőpontokat, olykor meredek gondolatokat kell felvonultatni. Véleményeket ütköztetni, álláspontokat bemutatni. Ezt általában nem lehet visszafogottan, neutrálisan megugrani. Természetesen mindannyiunk célja, hogy a törvényi szabályozásoknak megfeleljünk. A hatóság ezt nem mindig látja így. Nekik az a feladatuk, hogy rendszeresen megvizsgálják, megfelelnek-e a műsoraink a médiatörvénynek. Elő-előfordul, hogy elmarasztalnak bennünket.

Ilyenkor egy programigazgató ősz hajszálainak száma jelentősen gyarapszik,

de szerencsére amikor mérleget vonunk, mindig elmondhatjuk, hogy nem ez a műsor szexepilje. Az évi több száz adás mellett elenyésző azok száma, amelyeket a hatóság kifogásol. Idekívánkozik, hogy a napi egymillió embert elérő Balázsék-adásnapok alkalmával számos izgalmas dolog történik. Ráadásul a fiúk kiemelten fontosnak tartják például, hogy ezt a nyilvánosságot jótékony célokra is felhasználják. Százmilliókban mérhető azon adományok összege, amiket a műsor fennállása során gyűjtöttek a hallgatók segítségével egy-egy fontos ügy számára.

Velük korábban nem dolgozott. Milyen a közös munka?

Egy év után elmondhatom, hogy olajozott. Nekem az a feladatom, hogy olyan rádió „legyen alattuk”, ami segíti őket, biztos alapokat jelent számukra, így érhetjük el a lehető legnagyobb hallgatottságot. Ezt a havi elérést mutató adatsorok folyamatos elemzésével, kutatások készítésével és a kreatív promóciók kitalálásával tudom megvalósítani. Egyébként a reggeli műsorok készítői oldalán nem a píszí emberek ülnek, és nem is ültek soha. Amit nekik reggelente végig kell csinálniuk azért, hogy az érdekes legyen, fölkapják rá az emberek a fejüket, és beszéljenek róla, azt nem lehet óvatoskodva, szerényen csinálni. Akik ilyen műsort készítenek, azok a szó jó értelmében nem átlagos emberek. Más fordulatszámon pörögnek, mint mi, de nincsenek olyan nehézségek, amelyek áthidalhatatlanok lennének.

A három rádió műsorgyártása egy céghez tartozik, de konkurenciái is egymásnak, a reggeli műsorok meg pláne. Hogyan lehet úgy irányítani ezeket, hogy egyik adó érdekei se sérüljenek?

Ez egy érdekes helyzet. Bochkor műsora tavaly szeptemberben indult. Az azóta eltelt időszakban a rádiós összhallgatottság valamelyest emelkedett itthon, azaz a Retro nem vett el hallgatókat másoktól, hanem a saját közönségét találta meg, akik eddig nem vagy nagyon keveset rádióztak. Látszik, hogy Bochkor Gábor neve és műsora képes rá, hogy visszahozza a hallgatókat, akik nélküle elfordultak a rádiózástól. Itt most az érvényesül, hogy van verseny, és van választás, ami mindig jobb műsorokat eredményez házon belül is.

NEM ÚGY KELL ELKÉPZELNI, HOGY BOCHKORÉK ÜLNEK AZ EGYIK IRODÁBAN, BALÁZSÉK MEG A MÁSIKBAN, ÉS PRÓBÁLJÁK EGYMÁS ELŐL ELHAPPOLNI A TÉMÁKAT.

Az én részemről ez olyan, mint egy flotta. Nem lehet, hogy bármelyiket a másik kárára felülprogramozzuk, vagy olyan irányba vigyük, ami a másiknak kedvez, de neki nem előnyös. A három brand csapata jórészt nem is egy stáb. Mindhárom adót egy-egy brand manager irányítja operatív szinten. Nincsenek közös értekezletek, ők egymásnak szakmai konkurenciái. Úgy építettem fel a rendszert, hogy a verseny házon belül is kialakulhasson. Mindhárom rádió stábja azért dolgozik, hogy ők valósítsák meg legjobb ötleteket, ők készítsék a legjobb műsorokat. Egytől egyig kiváló, felkészült szakemberek. Büszke vagyok arra, hogy ilyen profi csapatot irányíthatok.

NEKEM VISZONT HÁROM „GYEREKEM” VAN. IGYEKSZEM MINDHÁROM SZÁMÁRA MEGTEREMTENI A NEKI LEGELŐNYÖSEBB HELYZETET,

olyan programstratégiákat kialakítani, amelyekkel a cégcsoport elérését tudom maximalizálni. A Retro és a Rádió 1 esetében viszonylag könnyű a helyzet, bár a két reggeli műsor hallgatói összetétele nagyon hasonló. A Rádió 1 inkább a fiatalabb célcsoportot szólítja meg, a Retro pedig azokat, akik már egy picit régebb óta fiatalok. Ez a két adó le tudja fedni a kereskedelmileg fontos 18–59-es korosztályt, arra viszont a szóhasználat, a promóciók és a grafikai elemek tekintetében is figyelni kell, hogy mindig az adott rádió célcsoportjának szóljanak, és ne zavarják össze az adók hallgatóságát. Ez eddig még egy megugorható dolog, a nehézségi faktor az, hogy a két nagy rádió közé beékelődő Best FM-nek is legyen egy meghatározott útja. Ráadásul hárommillió ember szórakoztatása napi szinten nagy feladat és komoly felelősség is egyben.

Mi a terv a Best FM-mel?

Ez most egy izgalmas feladat, mert úgy kell programozni, hogy se a Retrót, se a Rádió 1-et ne bántsa, ne vegyen el a hallgatóikból, hanem találjon magának saját közönséget, hiszen csak így tudjuk növelni az elért hallgatók számát. Annak nem lenne értelme, hogy jelenlegi hallgatói bázist osszuk több részre. A Best FM-mel nem az a cél, hogy olyan hallgatott legyen, mint a Rádió 1 vagy a Retro, hanem hogy olyan embereket érjük el vele, akik most nem rádióznak. A felmerült koncepciók közül annál maradtunk, hogy a Best FM-ből egy olyan rádiót kell csinálni, ami azokat a hallgatókat szolgálja ki, akiknek zenei ízlése eltér a másik két adó – és egyben a többi magyarországi rádió – hallgatóinak preferenciáitól. Több olyan előadó is van, amelyek „rádióbarát” vonalat képviselnek, sokan szeretik őket, mégis alulreprezentáltak a hazai rádiós kínálatban. Ilyen például a Foo Fighters, a Green Day, a Nirvana, Pink, a Linkin Park, a U2, vagy a magyarok közül a Junkies, a Leander Kills és társaik.

A keményebb zenékhez általában félve nyúlnak a rádiósok.

Mi, rádiósok a legtöbb zenéhez félve nyúlunk. Tömegeket kell kiszolgálnunk, ami nem egyszerű feladat. Olyan zenei mixeket kell összeállítanunk, amelyek sok embert érnek el. Ez a cél a Best FM-mel is.

A szlogen is ez: a legjobb zenék.

Egy olyan rádióban gondolkodom, ami gitáralapú zenét játszik, olyan gigantikus slágereket, amelyeket nagyon sokan ismernek és szeretnek, de valamelyest eltér a jelenleg fogható adók repertoárjától.

Kik lesznek a műsorvezetők? Talált olyan arcokat, mint Bochkor Gábor vagy Sebestyén Balázs?

Nem az a cél, hogy megszorongassuk őket. Sebestyén Balázsban a televíziós pályafutásának köszönhetően milliárdokban mérhető képernyőidő van, ha szabad így fogalmaznom. A kutatásokban abszolút az első helyen áll, 99 százalékos az ismertsége, sehol nincs ilyen a világon. Emellett a tetszési indexe is kiváló, abszolút pozitív a megítélése. Bochkor Gábor ismertsége és népszerűsége ugyancsak elképesztő. Köszönhető ez annak, hogy ő is már több mint 30 éve csinál reggeli műsort, az országban nagyon sokan vele azonosítják ennek a műfajnak a fogalmát, nem lehet csak úgy versenyezni vele. Azt gondolom, hibás gazdasági döntés lenne a kettőjük mellé felépíteni egy újabb morning show-t, ami egyébként sem egy olcsó műfaj, a meglévőkkel szemben pedig egyszerűen nem nyerhet. A Best FM esetén egészen más programstruktúrában gondolkodunk, az a cél, hogy alternatíva legyen a szó szoros értelmében. Még zajlanak a castingok, de napokon belül eldől, kik ülnek majd a mikrofonok mögé.

A Best FM megújulásával hogyan alakul a három rádió viszonya?

A Retro Rádió az egyetlen országos kereskedelmi frekvencia, utána jön a Rádió 1, ami egy nagy hálózat, a váltással most a 89,5-ös frekvencián a főváros 100 kilométeres körzetében fogható, országszerte pedig további 38 frekvencián érhető el. A Best FM a kis testvérük, ami Budapesten kívül jelenleg hat városban szól, a megújulás után pedig

igazából helyi rádiók hálózataként működik majd.

Ez azt jelenti, hogy a központi tartalmak mellé jóval több helyi vonatkozású hír és információ kerül, a délutáni drivetime idősávot helyi műsorvezetőkkel lefedve. Nagyon fontos törekvésünk, hogy azokat az embereket, akik a vételkörzetben laknak, kifejezetten az őket érintő témákkal szólítsuk meg, hogy a Best FM a helyiek által is hallgatott hálózat legyen, egy 3-500 ezer fős, állandó közönséggel.

(Borítókép: Bochkor Gábor, Sivák Péter és Sebestyén Balázs. Fotó: Szécsi István / Velvet (Bochkor Gábor) és Retro Rádió)