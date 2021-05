A leghíresebb kalózból lett asszonyverő – így tört derékba Johnny Depp karrierje

Johnny Depp néhány évvel ezelőtt az egyik legkeresettebb színész volt Hollywoodban. Fényes karrierje során számtalan díjat bezsebelt, köztük egy, a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-ot is musical kategóriában, a Sweeney Todd, a Fleet Street démoni borbélya című filmben nyújtott alakításáért. Leghíresebb szerepét valószínűleg keveseknek kell bemutatnunk: 4 filmen át alakította Jack Sparrow kapitányt a Karib-tenger kalózai című filmszériában, illetve a Harry Potter filmek előzménysorozatában, a Legendás Állatok és Megfigyelésük című mozikban is kezdett volna kiteljesedni – de az első filmben éppen hogy csak felbukkant, a harmadikhoz pedig már nem lesz köze, köszönhetően az évek óta tartó pereskedésnek, ami közte, és exfelesége, Amber Heard között zajlik.

A színész nem tagadta, hogy időről időre meggyűlt a baja az alkohollal és a drogokkal. Emellett felmerültek vele kapcsolatban olyan kínos ügyek, mint például az az 1994-ben történt incidens, amikor kvázi elpusztított egy hotelszobát a puszta kezével, miközben Kate Moss állítólag a hálóban aludt. A hotel és a színész végül megegyeztek, és Depp megtérítette a közel 10 ezer dolláros kárt, amit okozott. Emellett állította, hogy az egyik barátja húzta fel, azért tört zúzott, és nem a színésznővel balhézott össze – írta meg a Page Six.

A történtekből egyébként Kate Moss sem csinált ügyet, és az alkoholra visszatérve: Depp partnerei nem beszéltek arról, hogy a színész valaha is erőszakos lett volna. Kivéve egyet.

Johnny Depp valódi szabadesése egy 2011-es találkozással kezdődött, ekkor ismerkedett meg ugyanis a nála 23 évvel fiatalabb Amber Hearddel, a Rumnapló című film forgatásán. Ugyan Depp ekkor már 13. éve járt Vanessa Paradis énekesnővel, kapcsolatuknak 2012-ben vége lett, ekkor került a képbe igazán Amber Heard. Még abban az évben összejöttek, majd három évvel később össze is házasodtak.

Mindössze 15 hónap kellett ahhoz, hogy a nász zátonyra fusson. Amber Heard 2016-ban ütésnyomokkal érkezett a rendőrségre, állítván: Johnny Depp egész kapcsolatuk alatt bántalmazta, és pénzt ajánlott neki cserébe azért, hogy hallgasson.

Amber Heard claims Johnny Depp hit her in the face with his iPhone https://t.co/uDgFjOawkk pic.twitter.com/iQKeqtGhYi — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 27, 2016

A színésznő beadta a válókeresetet, és hétről hétre másról sem szólt a bulvár, mint kettejük botrányos ügyleteiről. Szinte minden nap előkerült egy botrányos hír – volt szó vérrel írásról, ujjlevágásról, rémisztő üzenetváltásokról és édeshármasról is, miközben mindenféle névtelen barát és ismerős kommentálta a történetet.

Újabb lavina indult, amikor Amber Heard esszét írt a Porter magazinba a családon belüli erőszakról, „néma nővéreinek” címezve. A The Sun már úgy hozta le a szemléjét, hogy asszonyverőnek nevezte benne Johnny Deppet, habár exneje név szerint nem említette őt. A színész be is perelte a lapot becsületsértésért, mire Amber Heard beállt a The Sun mögé. Ekkor kezdődött az igazi háború.

Oda-vissza ment a pereskedés, hol Depp perelte Heardöt, hol fordítva. Régi sztorikat tálaltak újra, hang- és videófelvételekkel igyekeztek bizonyítani, kinek van igaza. Amber Heard egy videót is felvett anno, amin Johnny Depp kifejezetten zaklatott állapotban, részegen látható, ahogy tör-zúz a konyhában, majd kitépi a színésznő kezéből a kamerát. Mint kiderült, a felvétel azon a reggelen készült, amikor a színész elveszítette az édesanyját. A YouTube-on elérhető verzió alatt többen gusztustalannak nevezték Heardöt, amiért ezen a napon ragadott kamerát.

Voltak olyan spekulációk is, miszerint Heard a férjével közös ágyukba piszkított egyszer, illetve számtalanszor felmerültek megcsalásos sztorik is. Sokak kedvence volt az az állítólagos édeshármas, ami Amber Heard, Elon Musk és Cara Delevingne között történt. A Tesla atyja hamar nyilatkozott is az ügyben, amikor berobbantak vele a bulvárlapok. Tagadta, hogy a történet igaz volna.

Cara és én barátok vagyunk, de sosem kerültünk intim kapcsolatba. Ezt ő is megerősítheti. Emellett azt is tisztáznám, hogy Amber és én csak egy hónappal azután kezdtünk el találkozgatni, hogy benyújtotta a válókeresetet. Azt hiszem, még csak a közelében sem voltam, amíg tartott a házassága

– mondta Elon Musk.

Eközben Amber Heard egy állítólagos asszisztense is előkerült, ő azt mesélte a sajtónak, hogy volt főnöke terrorban tartotta, Deppel való kapcsolatának elején rémisztően másolta a színész stílusát, illetve rendszeresen üvöltözött vele olyan dolgok miatt, mint például egy hóesés.

Amber Heard csapata egyébként felbérelt egy magánnyomozót is, hogy piszkos kis titkokat derítsen fel, ám a vállalkozás kudarcba fulladt: a detektív semmit nem talált, és bárkivel is beszélt, arról biztosította őt, hogy Johnny Depp egy remek ember, aki a légynek sem tudna ártani. Ugyanez volt a reakció Depp korábbi párjainak részéről is. Winona Ryder és a gyermekeinek anyja, Vanessa Paradis is kiállt a színész mellett.

Mindez azonban hiábavaló volt, a színész nem nyerte meg a bulvárlap elleni pert. 2020 novemberében a bíróság alapvetően igaznak minősítette a The Sun cikkében írtakat, egyben azt is, hogy Johnny Depp asszonyverő. A színész ugyan nem engedte el a témát, a karrierje beleszakadt a döntésbe.

A gázsiját ugyan megkapta a Legendás Állatok és Megfigyelésük című film harmadik epizódjáért, de végül másik színész bújik majd Gellert Grindelwald bőrébe helyette. Ami pedig a leginkább lesújtotta a rajongóit, az az, hogy nélküle készül majd a Karib-tenger kalózainak folytatása is, ikonikus karakterét állítólag egy női kalózkapitányé váltja fel – írta meg többek között a Hollywood Reporter. Ezzel szemben hiába indítottak petíciót az ellenlábasok azért, hogy Amber Heardot kitegyék az Aquaman folytatásából. A DC Comicsot nem érdekelte a 1,5 millió aláírás, a film második részében is a színésznő fogja alakítani Merát.

Ami Deppet illeti, az ítélet óta keveset hallani felőle, Instagramjára ritkán posztol. Bejegyzései alatt sok kommentelővel találkozni, akik támogatásukról biztosítják a színészt. Így tett a napokban Alice Cooper is. Az énekes elmondta, hogy rég nem beszélt Depp-pel személyesen, de e-mailezni rendszeresen szoktak.

Johnny az egyik legédesebb ember, akivel életem során találkoztam. A legártatlanabb emberi lény, szóval én nem veszem be ezt a maszlagot, és más sem, aki ismeri őt

– mondta Cooper a Page Sixnek.

Johnny Depp egyébként jelenleg Jeff Beckkel dolgozik együtt, a zenekarában énekel és gitározik is. Cooper nem mellesleg megjegyezte, hogy a színész remek gitáros, és már azelőtt is játszott, hogy filmekben szerepelt volna – illetve azt is hozzátette, hogy Jeff Beck nem dolgozik együtt bárkivel, azért Deppnek baromi jónak kell lennie abban, amit csinál.

(Borítókép: Amber Heard és Johnny Depp a BFI London Filmfesztiválon 2015, október 11-én. Fotó: John Phillips / Getty Images Hungary)