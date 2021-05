Évtizedek óta tart az izraeli-palesztin konfliktus. Az országban 1948 óta tart a viszály, rendszeres fegyveres összecsapások kísérik az ellenségeskedést. A napokban a Hamász 1500 rakétát lőtt ki Izrael területére, amelynek nyomán több városban lincshangulat alakult ki.

Gal Gadot maga is izraeli származású, Petah Tikvában született. 18 éves korában elnyerte a Miss Israel címet, majd két évet szolgált az izraeli hadseregben. Később jogot tanult, miközben modellkedéssel is foglalkozott. Szerepelt a Halálos Iramban című szériában is, a világismertséget azonban a Wonder Woman című szuperhősfilm hozta el neki.

A színésznő azóta igazi bálvány lett: ki példaképként, ki szexszimbólumként tekint rá. De hiába a sok erénye, az internet őt sem kíméli – főként most, hogy megszólalt az izraeli-palesztin konfliktusban.

A szívem szakad meg. Az országomban háború van. Aggódom a családomért, a barátaimért. Aggódom a népemért. Ez egy ördögi kör, ami már túl régóta gyűrűzik. Izrael lakói megérdemlik, hogy szabadon, biztonságban éljenek, ahogyan a szomszédaink is. Imádkozom az áldozatokért és a családjaikért, imádkozom, hogy ez a hihetetlen ellenségeskedés véget érjen, imádkozom, hogy a vezetőink megtalálják a megoldást, hogy békében élhessünk egymás oldalán. Imádkozom a szebb napokért

– írta Twitter bejegyzésében, ami után hamar felrobbant az internet.

„Emlékeztetnélek titeket, hogy Gal Gadot két évig szolgált az izraeli hadseregben, ahol nem csak, hogy tanúja volt az etnikai tisztogatásnak, hanem aktívan támogatta is" – írta egy nő a poszt alatt, hozzátéve:

Hogyan szorgalmazhatja valaki az ördögi kör végét, amikor a frontvonal elején áll, ami ezt lehetővé teszi?

A hozzászólást hamar törölték, és a színésznő le is tiltotta a kommentelési lehetőséget. Ez azonban nem állította meg a twitterezőket abban, hogy továbbra is kifejezzék az ellenérzéseiket, vagy éppen egyetértésüket – írja a New York Post.

A közösségi oldalakon megszólalók közül többen osztották a fentebbi véleményt, esetenként hevesen bírálva a színésznőt. Volt, aki a történelem szemetesládájnak, illetve Izrael propagandaeszközének nevezte őt. A másik oldalon sokan kiálltak Gal Gadot mellett. Volt olyan, aki elmagyarázta, hogy Izraelben a nők is hadkötelesek, így a színésznőnek nem volt választása, hogy egyenruhába bújik, vagy sem. Az illető azt is kiemelte, hogy szép gesztusnak tartja a béke nevében íródott üzenetet, és azt is hozzátette, hogy elborzasztja az, ami az interneten zajlik.

Ezzel szemben a Hadid-nővérek éppen az érme másik oldalát látják. A fiatalabb szupermodell, Bella Hadid a héten az Instagramhoz intézett üzenetet, miután a képmegosztó törölte egy korábbi fotó-bejegyzését, amelyen az édesapja útlevelén látható, hogy palesztin születésű.

Egészen pontosan az, hogy büszke vagyok arra, hogy az édesapám Palesztinában született, melyik részét meríti ki a zaklatásnak, gyűlöletbeszédnek vagy meztelenkedésnek?

– szemlézte Bella Hadid Instagram-történetét a Page Six.

Az ügy kapcsán a lap megkereste a cégcsoportot: a válaszból kiderült, hogy egy hiba miatt törölték a bejegyzés, amit azóta már visszaállítottak. A Facebook szóvivője azzal védekezett, hogy a közösség magánéletének védelmében az Instagram nem engedélyezi, hogy a felhasználók személyes adatokat, például útlevélszámokat osszanak meg. A szóban forgó esetben az útlevél száma elmosva látszódott, ezért a tartalmat nem kellett volna eltávolítani. Hozzátette, hogy a bejegyzést helyreállították, a tévedés miatt pedig elnézést kértek a modelltől.

Bármi is történt, a Hadid-lányok mélységesen együttéreznek palesztin testvéreikkel. Bella és Gigi Hadid sorra posztolnak arról, hogy nagyon nincs rendben az, hogy az emberek korrupt rendszereket elítélve kiállnak ugyan a női egyenjogúság, az LMBTQ-közösség és a faji egyenlőség mellett, de a palesztin elnyomásra nem fordítanak figyelmet.

Ami Izraelt illeti, az évek során több nagy név is bírálta az USA-t, amiért kiáll Izrael mellett. Morgan Freeman egy 2018-ban közzétett bejegyzésében szállt bele Donald Trumpba és Izraelbe a palesztin áldozatok védelme érdekében, de Zayn Malik énekes is posztolta már az ismert #FreePalestine hashtaget 2014-ben, két évvel korábban pedig Whoopi Goldberg is kiállt Palesztina mellett.

(Borítókép: Gal Gadot a Wonder Woman című film premierjén, a Pantages Színházban, 2017 május 25-én. Fotó: Frazer Harrison / Getty Images Hungary)