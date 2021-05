Harry hercegék angolosan távoztak a viaszroyalok közül

Meghan Markle és Harry herceg tavaly januárban borzolták fel először a kedélyeket, amikor bejelentették, hogy visszalépnek uralkodói tevékenységüktől. Nem sokkal később az Egyesült Államokba költöztek, ahol szintúgy megrohamozták őket a lesifotósok – lesben álltak a birtokuk körül, drónokat küldtek a ház fölé, közben ott volt a The Sun anyacégével folytatott per, a rájuk küldött magándetektív, Meghan Markle családjának sárdobálása és persze a hírhedt Oprah-interjú is. A hercegi pár élete tehát nem lett sokkal könnyebb, de legalább a királyi család által gyakorolt nyomás enyhült rajtuk.

Valószínűleg e mellett a sok történés mellett elsikkadt az a kis információmorzsa, hogy Madame Tussaud viaszmúzeumában is változások jönnek a sussexi hercegi pár lokációját illetően. Eddig ugyanis II. Erzsébet, Fülöp herceg, Vilmos herceg és Katalin hercegné mellett mosolyogtak a brit királyi családnak kialakított részlegen. Amikor a pár bejelentette függetlenedését, a múzeum is közölte, hogy áthelyezi a figurákat. Ez azonban nem történt meg, köszönhetően a koronavírus-járványnak is, hiszen a Madame Tussaud is zárva tartott. A napokban azonban bejelentették, hogy a május 17-ei nyitásnál költöznek, és immár egy másik részlegen lehet találkozni Meghannal és Harry herceggel – méghozzá az A-listás hírességeknél.

Elmozdítottuk Harry herceg és Meghan Markle figuráit, hogy csatlakozzanak hollywoodi barátaikhoz, tükrözve új státuszukat a világ színpadán mint A-listás kedvencek

– mondta Tim Waters, a londoni Madame Tussauds vezérigazgatója.

A hercegi pár viaszmásai egyébként 2018 májusában debütáltak a múzeumban, nagyszabású esküvőjüket követően. Harry hercegről persze már korábban elkészült a figura, amit később egészítettek ki egy vastag szakállal. A BBC információi szerint most olyan nevek mellett lehet látni a másukat, mint Dwayne „The Rock” Johnson vagy Dua Lipa.

Ami a viaszkultúrát illeti, természetesen nem csak a sussexi pár figuráival történtek változások. Nyolc hónappal ezelőtt úgy döntött a vállalat, hogy ideje búcsút inteni a One Direction tagjainak, már ami viaszmásukat illeti. A rajongók kiakadtak a bejelentésen, mondván, a fiúbanda nem oszlott fel, csupán szünetet tartanak. Volt, aki a Madame Tussauds ügyfélszolgálatának számát is bedobta a közösbe, arra buzdítva a rajongókat, hogy hívogassák a múzeumot, és győzzék meg őket, hiba a tagok figuráinak eltávolítása – írta meg a Talent Recap.

#madametussaudsisoverparty



YOU CAN'T REMOVE THEM!! THIS IS THE CLOSEST WE'RE EVER GONNA HAVE OT5 TOGETHER!!!! pic.twitter.com/tGfkZ6fnDg — Emma²⁸ᴴミ★ stands with Palestine 🇵🇸 (@1d_ft_glee) September 9, 2020

Ami a múzeum döntését illeti, abban közrejátszhatott, hogy tavaly július 23-án volt a banda fennállásának 10. évfordulója, amiért még egy hivatalos weboldalt is létrehoztak. Sokan reménykedtek abban, hogy a 2016-os „szünetre menetel“ ezen a becses napon véget ér, a srácok azonban némi nosztalgiázáson kívül semmilyen jelét nem adták annak, hogy valaha is újra összeállnának, így van ez a mai napig is. Nem beszélve arról, hogy az összes tag jól menő szólókarriert futott be.

Időszakos eltávolításra is volt már példa, igaz, ez nem a londoni viaszmúzeumban. Donald Trump figuráját idén márciusban helyezték kvázi biztonságba a Louis Tussaud's Waxworks múzeumából, a betévedők ugyanis rendszeresen ütötték és kaparták a bábut – írta meg az USA Today.

(Borítókép: Meghan Markle, Harry herceg és II. Erzsébet viaszmása a Madame Tussauds-múzeumban. Fotó: Victoria Jones - PA Images / Getty Images Hungary)