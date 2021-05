Három éve indította el a viszályt Meghan Markle és Harry herceg

Éppen ma három éve annak, hogy Meghan Markle és Harry herceg kimondták a boldogító igent – ami annyira nem is volt boldogító, tekintettel arra, ahogyan a pár a herceg családjához viszonyul.

Meghan Markle – aki akkoriban a Briliáns elmék című sorozatból volt ismert – 2016-ban találkozott Harry herceggel egy közös ismerősükön keresztül. Állítólag Misha Nonoo divattervező mutatta be őket egymásnak, az összhang pedig azonnal megvolt köztük. Néhány romantikus találkozó után eldöntötték, hogy távkapcsolatban folytatják. Kitartóan keresték a helyet a naptárjukban, amelyet végül meg is találtak: 2017 szeptemberében jelentek meg először együtt egy torontói parasporteseményen. Két hónappal később megtörtént a lánykérés, ennek kapcsán a hagyományokhoz mérten eljegyzési interjút is adtak a BBC-nek.

Az esküvő dátumát 2018. május 19-re tűzték ki. Az ifjú pár a windsori Szent György-kápolnában fogadott örök hűséget egymásnak, nászuk pedig több szempontból is érdekes volt. Meghan Markle ruhája láttatni engedte az ara vállát, amire korábban nem volt példa a brit királyi család történelmében. Hosszú fátylára ötvenhárom virágot hímeztek, ezek nemzetközösségi országokat szimbolizáltak, a tiarája pedig 1893-ból származott. A csokrát sem véletlenül nefelejcsekből rakták össze – Diana hercegnő kedvenc virága volt. Meghan akkoriban még jó kapcsolatot ápolt az édesapjával, de Thomas Markle egészségügyi okok miatt nem tudta őt az oltárhoz vezetni. A helyére az apósa, Károly herceg ugrott be. További érdekesség, hogy a ceremóniát vezető pap iPadről olvasta fel a beszédét, illetve az is, hogy Harry két exe is tiszteletét tette az eseményen.

Slusszpoén, hogy az Oprah Winfrey-nek adott interjúban a hercegné azt állította, hogy a 14,5 millió fontos esküvő előtt már egyszer örök hűséget fogadtak egymásnak a hercegével, méghozzá két nappal a nagy menyegző előtt. A titkos frigykötést vezető canterbury érsek ezt követően azt mondta, hogy ez nem számított valódi házasságkötésnek.

Ami a hercegnét illeti, már azelőtt ízekre szedte őt a bulvársajtó, hogy a sussexi herceg feleségévé lépett volna elő. Ahogyan korábban Diana hercegnőt, úgy őt is lépten-nyomon követték a lesifotósok és az újságírók, napról napra jelentek (és jelennek is) meg róla történetek. Az esküvő után sem változott ez, főleg miután Meghan féltestvére és apja is úgy döntöttek, hogy pletykálkodnak egy kicsit az újságoknak. Miután a The Sun 2019 februárjában megjelentette Meghan Markle kézzel írott levelét, amelyet az édesapjának küldött, a hercegi pár beperelte a lap anyacégét. Ezzel együtt a hercegné kapcsolata végleg megromlott Thomas Markle-lel, és a féltestvérével sem rózsásabb a viszonya, sőt. Samantha Markle lejárató könyvet írt a húgáról, idén pedig azzal állt elő, hogy Harry herceg már a váláson töri a fejét – tette mindezt azután, hogy a pár bejelentette, ismét gyermeket várnak.

Harry hercegéknek azonban nemcsak a sajtóval és Meghan Markle kígyót-békát kiabáló rokonságával kellett megküzdeniük, hanem a brit uralkodói családdal is – legalábbis ők úgy döntöttek, küzdenek. 2019 júniusában arról szóltak a hírek, hogy a sussexi hercegi pár egy saját alapítványon dolgozik, amely a brit királyi családtól függetlenül működne. Bár érezhető volt a feszültség, mégis sokakat meglepett, hogy végül 2020 januárjában bejelentették: visszalépnek uralkodói tevékenységüktől. A folyamat időbe telt, II. Erzsébet azonban végül engedélyezte a függetlenedést.

Ennek ellenére Meghan Markle nemrég kiadott egy gyerekkönyvet, amelyet úgy szignózott, mint a sussexi hercegné.

A leválás nem ment csendben: Meghanék elmentek Oprah Winfrey-hez, ahol sok más mellett elmondták, hogy nem akarnak félelemben élni. Elhangzott többek között, hogy az udvarban azzal viccelődtek, vajon milyen színű lesz Archie, illetve az is, hogy Meghan egy időben elgondolkodott az öngyilkosságon. Eddig a pontig is meglehetősen fagyos volt a hangulat a királyi család és a sussexi hercegi pár között, az interjú megjelenése után pedig csak tovább romlott a helyzet.

Az ellenségeskedést azonban nemrégiben félre kellett tenni, hiszen Harry és Vilmos nagyapja meghalt. Fülöp herceget április 17-én temették, a ceremóniát percről percre kísérte végig az Index stábja. A temetésre persze Harry herceg is hazatért, Meghan azonban nem tartott vele, előrehaladott terhességére hivatkozva. Ugyan Harry és Vilmos együtt távoztak az eseményről, a jelek szerint megmaradt köztük az ellenséges viszony. A legközelebbi alkalom, amikor találkozhatnak, Diana hercegnő születésnapi szoboravatása, de nincs rá garancia, hogy az elhozná a sokak által áhított békét a hercegek között.

Ami a brit királyi család iránt táplált ellenérzést illeti, egyesekben felmerülhet a kérdés, miért feledkezik meg Harry a múltjáról. A fiatal herceg ugyanis nem maradt ki a balhékból, húszévesen például náci egyenruhában jelent meg egy beöltözős partin. Az eset után közleményben kért bocsánatot, amelyben elhintették, hogy Károly hercegtől kaphatta a jelmezt. Emellett afganisztáni szolgálatairól is különösen nyilatkozott. Vadászpilótaként állt helyt a hadseregben, és egy erre vonatkozó interjú során a következőt mondta:

Ez öröm számomra, mert én, aki imádok PlayStationnel és Xbox-szal játszani, nagyon hasznos tudok lenni az ujjaimmal

– szemlézte a fiatal herceg szavait a cnet.

(Borítókép: Harry herceg és Meghan Markle az esküvőjük után, 2018. május 19-én. Fotó: WPA Pool / Getty Images Hungary)