A férfi nem szükséglet, hanem luxuscikk – 75 éves Cher, az első popdíva

Az énekesnő Cherylin Sarkisian néven a kaliforniai El Centróban látta meg a napvilágot. Örmény származású, drog- és szerencsejáték-függő apja teherautó-sofőr volt, modellkedésből és színészkedésből pénzt kereső anyja ereiben ír és cseroki indián vér is csörgedezett. Szülei korán elváltak, anyja ezután még hétszer (!) ment férjhez. A család folyamatosan anyagi gondokkal küszködött, állandóan költöztek, Cher egy alkalommal néhány hétre árvaházba is került.

Halálosan félek, hogy szegény leszek. Ez olyan, mint amikor valaki megszabadul kétszáz kilótól, de belül akkor is kövér marad. Szegénységben nőttem fel, és belül mindig szegény maradok. Ez a legnagyobb belső félelmem

– fogalmazott egy interjúban. Beszélt arról is, hogy gyerekkorától fogva híres akart lenni, de nem látta magát sem tehetségesnek, sem vonzónak. „Nem tudtam, hogy mit csináljak. Nem gondoltam, hogy énekes vagy táncos leszek. Csak azt gondoltam, hogy híres leszek. Ez volt a célom” – mondta.

Tizenhat évesen kimaradt az iskolából, és Los Angelesbe költözött, ahol színészetet tanult, közben mulatókban táncolt. Egy bárban ismerkedett meg a nála tíz évvel idősebb Salvatore „Sonny” Bonóval, egy feltörekvő énekes-szerzővel, aki bemutatta Phil Spector producernek. Cher ezután háttérénekesként dolgozott, hangja például hallható a The Ronettes Be My Baby című dalában is.

A Bonóval való ismeretségből hamarosan szerelem, házasság és közös éneklés is kerekedett. A Sonny és Cher duó 1965-ben robbant be az I Got You Babe című dallal – ez 1965-ben a Billboard első helyéig jutott –, amelyet olyan slágerek hosszú sora követett, mint a The Beat Goes On, a Little Man és a What Now My Love. A hangadó a szokatlanul mély hangú Cher volt, a kettős egy ideig sikeres tévéműsort is vezetett. A kezdetekről Sonny egy interjúban azt mondta, a fiatal lány sztár akart lenni, ő pedig híres. Folyamatosan motiválták egymást, a fiatal lány pedig inspirálta őt.

Együtt voltak még, amikor Cher elkezdett szólólemezeket is kiadni, ezek közül a legnagyobb sikert a Bang, Bang és a Gypsies, Tramps and Thieves aratta. A közönség érdeklődése a hetvenes évek elején elfordult a duótól, házasságuk is megromlott, mert Sonny mindenben ellenőrzése alatt akarta tartani feleségét. Válásukat 1975-ben mondták ki, amit Sonny rezignáltan így kommentált:

Tudtam, hogy egyszer elhagysz engem, és nagy dolgokat fogsz elérni. Pillangó vagy, akit mindenkinek látnia kell, nem lehet téged elrejteni.

A válás miatt egyébként véget ért a nagy sikerű televíziós show, a The Sonny and Cher Comedy Hour is, amely négy évadon át futott a CBS-en. Cher egyedül folytatta, exférje viszont eltűnt a süllyesztőben, hogy aztán jóval később sikeres politikusként térjen vissza.

Oscar-díj és egy listavezető sláger minden évtizedben

Az énekesnő szólópályafutása nehezen indult, turnélehetőségei megcsappantak, egy ideig modellként dolgozott. Sikertelenségében közrejátszott, hogy sokakat riasztott harsány életvitele, olykor nyilvánosság előtt zajló magánélete, a listákra csak a hetvenes évek végén tudott visszakapaszkodni. A nyolcvanas évektől kezdett komolyan színészettel foglalkozni, előbb a Broadwayn lépett fel, majd kamerák elé állt.

A Silkwood című filmben például Meryl Streep partnere volt, és olyannyira nem vallott szégyent, hogy Oscar-díjra jelölték legjobb mellékszereplőként. 1985-ben a Peter Bogdanovich rendezte Maszkban, 1987-ben Az eastwicki boszorkányokban és a Holdkórosok című drámában szerepelt. Utóbbi alakítását Oscar-díjjal jutalmazták a legjobb női főszereplő kategóriában. Kitűnő kritikákat kapott a kilencvenes években a Tea Mussolinivel és a Sellők című filmben nyújtott alakításáért, utóbbiban hangzott fel előadásában a The Shoop Shoop Song.

A nyolcvanas évek második felében tért vissza a zenéléshez, olyan slágerekkel, mint az If I Could Turn Back Time és a Just Like Jesse James. Believe című dalával 1999-ben Grammy-díjat nyert dance-kategóriában, listavezető dalainak száma elérte a másfél tucatot. A 2003-as búcsúturnéjáról készült tévéfilm három Emmy-díjat nyert, de 2008-ban ismét visszatért, három év alatt csaknem 200 koncertet adott Las Vegasban. 2013-ban tizenkét év után jelentkezett vadonatúj lemezzel Closer to the Truth címmel. Nem mellesleg magáénak tudhatja azt a nem mindennapi dicsőséget, hogy az 1960-as évektől a 2010-es évekig mindegyik évtizedben volt slágere, amely vezette a a Billboard listáit.

A Mamma Mia!, minden idők legnagyobb bevételét hozó filmmusicaljének tíz évvel későbbi folytatása, a 2018-as Mamma Mia! Sose hagyjuk abba egyik szerepére őt kérték fel, s Cher igazi dívához méltón lélegzetelállító öltözékben, szőke parókában jelent meg a főszereplő Sophie nagyanyjaként. A filmben a Fernando című ABBA-dalt énekelte, és annyira megszerette a svéd együttes muzsikáját, hogy Dancing Queen címmel egy teljes albumot készített számaikból.

Cher világában a férfi afféle fogyóeszköz volt, ki is mondta egyszer, hogy a férfi nem szükséglet, hanem luxuscikk. Kétszer ment férjhez, másodszor Gregg Allman rockzenészhez. Cher férje drog- és alkoholfüggősége miatt már kilenc nap után válásért folyamodott, de aztán kibékültek, és négy évig éltek együtt. Tizenévesként a filmszínész Warren Beattyvel randevúzott, partnerei között szerepelt David Geffen producer, Tom Cruise és Val Kilmer.

Néhány nővel az a gond, hogy semmiségektől is izgalomba jön. Aztán meg férjhez megy hozzá

– mondta a férfiakról. 2009-ben akkor került újra a címlapokra, amikor lánya, Chastity Bono nemet változtatott, és férfivá operáltatta magát.

Szabad vagy, Pillangó!

Egész életében bohém és extravagáns öltözködési stílusáról volt ismert, merész fellépőruhái nem sokat bíztak a képzeletre, elmondása szerint ő volt az első énekesnő, aki megmutatta a köldökét egy televíziós show-műsorban. Amikor nemrégiben a kortalan szépség titkáról faggatták, plasztikai műtétjeit nem említette meg, pedig volt már – többek között – orrplasztikán, mellnagyobbításon, arcfelvarráson és fogászati műtéten, a pletykák szerint mostani kerek születésnapját is újabb beavatkozással ünnepli meg.

Rengeteg divat előfutára. Volt tetoválása akkor, amikor tetováltnak lenni nem számított hétköznapi sikknek. Az első kettőt még 1972-ben, Los Angelesben szerezte, a seggén lehetett látni egy-egy virágok között repkedő pillangót. Meg is mutatta őket abban a ruhában, amelyet az If I Could Turn Back Time klipjében vett fel. A ruha és a videó annyira jól sikerült, hogy az MTV-ben először letiltották, aztán csak este 9 óra után vetítették, ami persze nem volt akadálya annak, hogy a dal simán a harmadik helyig jusson a Billboard slágerlistáján és az első legyen a kortárs felnőtt előadókén. De hollywoodi körökben Cher volt az első, aki nyíltan beszélt arról, hogy plasztikáztat, ami pedig a test természetesebb módosításait illeti, fitneszrajongása bő egy évtizeddel megelőzte Jane Fonda 1982-es videóját és az általa elindított aerobikmániát.

És hogy mit csinált a közelmúltban? Imádja a Twittert, néha meghökkentő szövegeinek külön rajongótábora van, tavaly a világ legmagányosabb elefántját, Kaavant mentette meg Iszlámábád hírhedten rossz állatkertjéből az ausztriai székhelyű Négy Mancs állatvédő szervezet segítségével. Amikor legutóbb, még a világjárvány előtt Dancing Queen című lemezével turnézott, ezt mondta: „Amikor nekem tapsolnak, néha elgondolkodom, annak örülnek-e, hogy még életben vagyok, vagy hogy beleférek a fellépőruháimba?” – viccelődött a díva, aki valószínűleg egész életében azt csinált, amit akart.

A nőknek muszáj használniuk az erejüket, ez abszolút igaz. Meg kell tanulnunk nem elfogadni az első nemet. Ha valamiért nem mehetsz egyenesen, hát menj kerülőúton

– mondta erről egyszer.

