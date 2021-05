Harry herceg bevallotta, hogy ivott és drogozott

Őszintén beszélt problémáiról Harry herceg Oprah Winfrey-vel közösen készített The Me You Can't See című dokumentumfilmjében, amelyben Lady Gaga is mesélt fiatalkori megpróbáltatásairól, a szörnyűségekről, amelyeket átélt.

Harry hercegnek is számos nehézséggel kellett megküzdenie elsősorban Diana hercegnő halála miatt – írja a CNN.

Huszonnyolc éves koromtól harminckettőig rémálom volt az életem. Egyetlen péntek vagy szombat este megittam egy hétre elegendő alkoholt, és nem azért, mert élveztem, hanem azért, mert megpróbáltam elfedni valamit. Ittam és drogoztam. Hajlandó voltam kipróbálni mindent, hogy enyhítsek a fájdalmamon

– mondta Oprah Winfreynek.

Nem tudta feldolgozni, hogy édesanyja 1997-ben meghalt, amikor a sussexi herceg még csak 12 éves volt, és az sem segített, hogy a körülötte lévők nem is nagyon beszéltek Diana hercegnő haláláról. Emellett a királyi életmód nyomása ellen is küzdött, ráadásul felnőttként pánikrohamokkal és súlyos szorongással is meg kellett birkóznia.

Ezek az okok mind az alkohol és a drogok irányába terelték az életét, rengeteget szórakozott, amivel gyakran került a brit bulvársajtó címlapjára, például amikor náci egyenruhában jelent meg egy beöltözős partin.

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban fordított hátat a királyi életmódnak, azóta Kaliforniában élnek. Meghan Markle később azt mondta, öngyilkosságot fontolgatott terhessége alatt, míg férje azzal indokolta az elszakadást a királyi családtól 2021 elején, hogy nem akarja tovább rombolni mentális egészségét a pattanásig feszült kapcsolattal.

A menthetetlennek tűnő nézeteltéréseket a közelmúltban mégis félretették a felek rövid időre, miután Fülöp herceg meghalt. Harry és Vilmos a temetésen újra találkozott egymással április 17-én, és bár együtt távoztak a szertartásról, a problémák nem oldódtak meg egy csapásra, a feszültség továbbra is tapintható Harry hercegék és a királyi család között.