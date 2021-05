Az énekesnő Oprah Winfrey Harry herceggel közösen készített dokumentumfilmjében mesélt arról, hogy karrierje elején egy általa meg nem nevezett producer többször is megerőszakolta. Bántalmazójától később teherbe is esett, ami miatt évekig fájdalmat érzett a testében. Gyógyulásának része, hogy most először beszél a történtekről.

Lady Gaga Harry herceg és Oprah Winfrey ma induló dokumentumfilmjében mesél a múltjában átélt borzalmakról a nyilvánosság előtt. Korábban már beszélt arról, hogy évekkel ezelőtt szexuális zaklatás áldozata volt, de most először részleteket is megoszt a történtekről. A film a The Me You Can’t See címet kapta, és a mentális egészség témakörét fejtegetik benne, különböző ismert, és hétköznapi emberek sztorijain keresztül.

Az atrocitások 19 éves korában, karrierje elején érték, amikor egy producer arra kérte őt, hogy vegye le a ruháit előtte. Ezt Gaga visszautasította, ezért megfenyegették, hogy az összes zenéjét elégetik. Az illető ezután sem állt le, újra ugyanarra kérte, amitől teljesen lefagyott, és innentől igazából nem is emlékszik, mi történt. Az erőszak viszont többször is megtörtént, és teherbe is esett a bántalmazójától. Lady Gaga viszont kijelentette, úgy döntött, hogy nem nevezi meg a producert, mert soha többé nem akar szembenézni vele.

A terhességéről nem osztott meg részleteket, de az biztos, hogy a babát nem tudta megtartani. Nem sokkal később a szülei házában próbálta feldolgozni az átélt a borzalmakat. Hónapokig beteg volt, és rájött, hogy ugyanazt a fájdalmat érzi, mint amikor erőszaktevője kidobta az utcára terhesen. Mint mondta, évekig nem ugyanaz a lány volt, mint azelőtt, a pszichotikus szünet állapotát élte át. Ennek a következménye az, hogy az illető teljesen elveszíti a kapcsolatát a külvilággal, ideiglenesen elszakad a realitástól, ezért nem tudja megítélni, mi valós és mi fiktív.

Ezt még 2019-ben is érezte, amikor Oscar-díjat kapott a Csillag Születik filmben nyújtott alakításáért.

Az eset után évekkel is fájdalmat és zsibbadást érzett a testében, ami miatt orvoshoz ment, és meglepődött, amikor pszichiátert küldtek hozzá. Lady Gaga a gyógyulás folyamatáról is beszélt, ami bár rendkívül nehéz volt, és jelenleg is az, de úgy érzi, jó úton halad. Mint mondja, a felépülésének része az is, hogy már tud erről beszélni.