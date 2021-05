Fesztiválkörkép: Legyen tánc!

A tavalyi fesztiválszezont tönkretette a járvány, idén nyáron viszont úgy tűnik, esélyt kapnak végre a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények. Persze vannak olyan események, amelyekről már biztos, hogy 2021-ben is le kell mondanunk, de jó néhány olyan is, amelynek szervezői továbbra is kitartóan várják, hogy a kormány enyhítsen a rájuk vonatkozó korlátozásokon. Orbán Viktor a péntek reggeli rádiós interjújában közölte, ha elérjük az 5 milliós „korszakhatárt” a beoltottak számára vonatkozóan, a zenés-táncos rendezvények is megnyithatják kapuikat azok előtt, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Cikkünkben végigvesszük azt is, ha ez bekövetkezik, a fesztiválok szerelmesei milyen rendezvényeken mulathatnak majd.

Nagy reményeket fűz a fiatalság az idei nyárhoz. A kormány múlt hónap végén megkezdte a lépcsőzetes nyitást, melynek eredményeként az április 25-i hétvégén ellepték az emberek a szabaddá vált teraszokat. Azóta a vendéglátóhelyek belső terei is látogathatók azok számára, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, és nagyon úgy tűnik, hogy hamarosan a koncertek is megkapják a zöld utat. Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádiós interjújában belengette, hogy 5 millió beoltott a bűvös határ, amit a napokban, akár vasárnap, el is érhetünk. Onnantól enyhítenek a korlátozásokon és bizonyos feltételek mellett élő zenés eseményeket is lehet majd tartani.

Nem csoda hát, hogy pénteken mindenki a Magyar Közlöny friss számát várta, a miniszterelnök által említett enyhítések ugyanis nem voltak teljesen egyértelműek. Elsősorban a zenés-táncos rendezvények esetén merült fel az az egyáltalán nem elhanyagolható kérdés, hogy védettségi igazolvánnyal vajon korlátlan számú látogatót fogadhatnak-e majd az eseményeken a szervezők. Erre vonatkozóan a miniszterelnök ugyanis csupán annyi konkrétumot árult el, hogy oltási kártya kell a részvételhez, ami reménykeltő lehet ugyan, ám hátradőlni mindig csak akkor érdemes, ha a részletek a Magyar Közlönyben is rögzítve vannak.

A szemfülesebbek észrevehették, hogy nem sokkal 17 óra után a kormany.hu oldalán több információt is közöltek, amelyek ipari forrásainkat arra engedték következtetni, hogy oltási igazolvánnyal létszámkorlát nélkül látogathatók majd a zenés-táncos rendezvények. Késő este végül a Magyar Közlönyben is megjelentek a részletek az 5 millió beoltottnál életbe lépő intézkedésekről, melynek rövid levonatában a koncertekre vonatkozó kitételnél csupán annyi szerepelt, hogy

zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható.

Miután cikkünkben kizárólag ezekre a típusú rendezvényekre fókuszálunk, álljanak itt a közlöny 34. oldalán kifejtett részletek, amelyek közt továbbra sincs szó arról, hogy bármiféle létszámkorlátot megszabnának ezeken az eseményeken. A védettségi igazolvány viszont kötelező, egyetlen kivétellel.

Zenés-táncos rendezvényt az alábbiak szerint lehet megtartani:

(2) A zenés-táncos rendezvény helyszínén, életkorra való tekintet nélkül – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.

(3) A zenés-táncos rendezvény helyszínén – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni.

(4) Tilos zenés-táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.

(5) A zenés-táncos rendezvény helyszínén – a videóklip-forgatáson vagy más audio- vagy videófelvételen statisztaként történő közreműködés kivételével – koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható, azzal, hogy – a fellépők kivételével – a zenés-táncos rendezvény teljes időtartama alatt az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon köteles maszkot viselni.

(6) Ha a zenés-táncos rendezvény helyszínén videóklip-forgatást vagy más audio- vagy videófelvételt tartanak, a felvételen statisztaként kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt.

(7) A zenés-táncos rendezvény szervezője, valamint a zenés-táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(8) A (2)–(6) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a zenés-táncos rendezvény szervezője, illetve a zenés-táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

Hosszú volt a csend

Ha visszaszaladunk az időben, tavaly március 11-én jelentette be a kormány az első lezárásokat, azonnal leállítva a nagy tömegeket vonzó eseményeket. A váratlan helyzet azokat sokkolta leginkább, akik a turizmus, a vendéglátás, illetve a szórakoztatóipar területén dolgoznak, a korlátozó intézkedések miatt ugyanis ők hosszú időre bevétel nélkül maradtak. Bizonytalanná váltak a hétköznapjaik, a járvány alakulása határozta meg, hogy épp mit lehetett nekik és mit nem, mikor folytathatják azt a munkát, ami az egzisztenciájukat biztosította. Tavaly nyáron ugyan volt némi enyhítés, egy ideig 500 fős létszámkorláttal zenés-táncos rendezvényeket is lehetett tartani, de a második hullám újabb lezárásokat hozott, kockára téve több tízezer ember megélhetését.

A művészet, a szórakoztatás, a vendéglátás ugyanúgy munka, mint bármi más,ráadásul olyan típusú, amit nem képes bárki megcsinálni. Akik ezeken a területeken dolgoznak, már több mint egy éve bizonytalanságban élnek, ami ne csak anyagilag, de lelkileg is megterhelő. A kiszolgáltatottság és a fölöslegesség nyomasztó érzése, ha nem is hangoztatják, valószínűleg mindegyikükben ott van.

Az már szinte biztos, hogy az idei nyár sem lehet még teljesen szabad, már ami a rendezvényeket illeti – azok ugyanis, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, jelen állás szerint akkor sem látogathatják a zenés-táncos eseményeket, ha a beoltottak száma eléri az 5 milliót, és megnyitják kapuikat a szórakozóhelyek.

Mit tartogat az idei szezon?

Azok a fesztiválok, amelyek valóban hatalmas tömegeket vonzanak, illetve ahol külföldi előadók is rendre megfordulnak, jórészt ezt az évet is elengedték: már biztos, hogy a Sziget, a VOLT és a Balaton Sound elmarad, de a FEZEN szervezői is eldöntötték, hogy idén nem rendezik meg a székesfehérvári többnapos bulit, helyette Liget néven indítanak koncertsorozatot magyar előadókkal.

Olyanok is vannak persze, akik mostanáig kitartottak, feszülten figyelve a kormány döntéseit. Ilyen a VOLT produkcióhoz tartozó Strand Fesztivál és a B My Lake, illetve a Szegedi Ifjúsági Napok, utóbbi továbbra is bízik abban, hogy idén ők zárhatják a nyarat. A line up persze még bizonytalan, bár Lobenwein Norbert legutóbbi nyilatkozata szerint a Strand Fesztivál külföldi fellépői még nem jelezték, hogy visszalépnének, azért lehetnek kétségek afelől, hogy turné nélkül vajon idejön-e mondjuk Kanadából a SUM 41. A Campus Fesztivál is a kivárók csapatát erősíti, de a debreceni rendezvény szervezői már korábban kijelentették, hogy idén kizárólag hazai zenekarokkal terveznek.

Az eddigi bejelentések alapján megtartják a Fishing on Orfűt is, bár a júniusi dátum közben augusztusra változott, az eredeti időpontban pedig nagy eséllyel egy családias rendezvénnyel kárpótolják a közönséget. A Bánkitó Fesztivál már május elejétől árulja a jegyeit és line upot is hirdetett, de a Sun Fesztivál, a Művészetek Völgye, a Paloznaki Jazzpiknik, az Ördögkatlan, az EFOTT, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, a VeszprémFest, a RockBalaton, a Rockmaraton, a Tábor Fesztivál és a Fekete Zaj Fesztivál csapata is készen áll a nyitásra. Ezek a rendezvények – két kivétellel – mind a nyár második felét igyekeztek becélozni, feltehetőleg azért, mert a júniusi nyitás korábban elég bizonytalannak tűnt. Ha mind megvalósul, az túlkínálatot eredményezhet elsősorban augusztusban a fesztiválpiacon, főleg, miután a fellépők terén sok esetben nagy valószínűséggel hasonló lesz a felhozatal.

Listázva a nagy esélyesek:

Rockmaraton (2021. július 5–10.)

Bánkitó Fesztivál (2021. július 7–10.)

S.U.N. Fesztivál (2021. július 19–26.)

Campus Fesztivál (2021. július 21–25.)

Művészetek Völgye (2021. július 23. – augusztus 01.)

Paloznaki Jazzpiknik (2021. július 29–31.)

Ördögkatlan (2021. augusztus 3–7.)

EFOTT (2021. augusztus 11–15.)

RockBalaton (2021. augusztus 12–15.)

VeszprémFest (2021. augusztus 17–21.)

B My Lake (2021. augusztus 18–21.)

Strand Fesztivál (2021. augusztus 19–21.?)

Fekete Zaj Fesztivál (2021. augusztus 18–21.)

Fishing on Orfű (2021. augusztus 24–28.)

Veszprémi Utcazene Fesztivál (2021. augusztus 25–28.)

Tábor Fesztivál (2021. augusztus 25–29.)

A koncerthelyszínek is már csak a bejelentésre várnak

Bár a miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozata a létszámkorlát tekintetében első körben bizonytalanságra adhatott okot, a legtöbb szórakozóhelynek – a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan – biztos, hogy több forgatókönyve is volt a nyitást illetően. Nagy valószínűséggel már meg is vannak az induló programok, csak annyi kell, hogy elérje az 5 milliót a beoltottak száma. A Budapest Park talán a legbiztosabb abban, hogy ez akár holnapra meg is történhet, a szervezők ugyanis délelőtt 10 órára bejelentést ígértek.

(Borítókép: Közönség az ausztrál Dub FX – Benjamin Stanford – koncertjén az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT) Velencén 2018. július 12-én. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)