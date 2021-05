A zeneipar szereplői tűkön ülve várják, hogy másfél év után végre ismét munkába álljanak, és azt csinálják, amihez igazán értenek: szórakoztassák a közönséget. Pénteken kiderült, erre akkor lesz relehőség, ha a beoltottak száma eléri az 5 millió főt az országban, ami jelen állás szerint a napokban megtörténhet. Bár még nem tartunk ott, a rendezvényszervezők és a zenekarok sorra jelentik be a koncerteket.

Ahogy korábban az Index is megírta, Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádiós interjújában belengette, hogy 5 millió beoltott lesz a „korszakhatár” a járvány elleni védekezésben, és ezt a napokban, akár vasárnap el is érhetjük. Onnantól enyhítenek a korlátozásokon, és bizonyos feltételek mellett élő zenés eseményeket is lehet majd tartani. Hogy pontosan mire lehet számítani, az először a kormany.hu oldalán, majd késő este a Magyar Közlöny friss számában jelent meg részletesen. Utóbbit mindenki nagyon várta, a miniszterelnök ugyanis a létszámkorlát kapcsán nem említett konkrétumokat.

A koncertekre vonatkozó kitételnél a közlönyben annyi szerepelt, hogy zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható,

létszámkorlátot továbbra sem említettek.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ ma reggel kiküldött e-mailje azonban végre mindent világossá tett. Azt írták:

A zenés-táncos rendezvények látogathatóak, ám ehhez védettségi igazolványra van szükség létszámtól és helyszíntől függetlenül.

Bár még nincs meg az 5 millió beoltott, úgy tűnik, a zeneipar szereplői teljesen biztosra veszik, hogy jövő hétvégétől több mint egy év hallgatás után végre ismét szabad a tánc, a közösségimédia-felületeken ugyanis sorra érkeznek a koncertbejelentések.

A Budapest Park már tegnap jelezte, hogy ma délelőtt nagy bejelentésre készül, mostanra pedig meg is osztották a közleményüket, amelyben egy csomó koncertdátum szerepel.

„NYIT A PARK! Elérkezett a várva várt pillanat, amikor végre ezt mondhatjuk: várunk titeket sok szeretettel a Budapest Parkban! Szavaink sincsenek arra, mennyi ideje várunk erre a pillanatra, hogy újra találkozhassunk veletek!”

– olvasható a szervezők bejegyzésében. Azt írják, május 28-án több tánctéren is kezdetét veszi a program, május 29-én pedig a helyszínen szurkolhat a közönség a Bajnokok Ligája döntőjén, amit partizással zárnak. Az igazi jó hírt viszont csak ezután közölték:

másfél év után először végre élő zene csendül fel a Nagyszínpadukon.

Már közzé is tették az első hónap programját, miszerint június 4-én a Vad Fruttik fellépésével indul a koncertek sorozata. Likó Marcellék csapatát a Margaret Island követ, majd a Honeybeast, a Pál Utcai Fiúk, az Aurevoir és a Parno Graszt, Horváth Tamás, a Galaxisok és a Ricsárdgír, a Punnany Massif, a Halott Pénz, az Irie Maffia, a hiperkarma, a Tankcsapda és a Kowalsky Meg A Vega is színpadra áll júniusban a főváros legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén. Hangsúlyozzák, az eseményeken a kormányrendeletnek megfelelően kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet részt venni.

A Campus Fesztivál szervezői is készülnek, profilképváltással és a nyári esemény Facebook-eventjének megosztásával jelezték, hogy idén végre élő zenétől lesz hangos a Nagyerdő. Azóta egy közleményt is megosztottak, amelyben tudatják: 60 nap múlva indul a rendezvényük. Azt írják, hónapok óta zajlik a háttérben a szervezőmunka, jövő héten publikálják is a programokat.

A zenekarok közösségi felületein is beindult a pörgés: a Tankcsapda rögtön nyolc koncertdátumot közölt, az idén 25 éves Hooligans pedig bejelentette a lemezbemutató koncertjét. A Republic is meghirdetett egy nyár végi bulit, Rúzsa Magdi ehhez képest egy 12 állomásos turné hírével rukkolt elő.

A budapesti Barba Negra egyelőre annyit osztott meg, hogy két tribute zenekar nyitja jövő hétvégén a szezont, a Fishing on Orfű csapata viszont végre meghirdette azt a családi jellegű rendezvényét, amit az augusztusra áthelyezett fesztivál eredeti dátumán terveznek megtartani. Mostanra a Kobuci kert is kitett egy névsort azokból az előadókból szemezgetve, akik hamarosan a húrok közé csapnak a színpadukon.

