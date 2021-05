Ha ön nem önérzetes tagja Marilyn Manson rajongótáborának, valószínűleg úgy él az emlékezetében, mint rémisztő külsejű titokzatos figura, aki időnként értelmezhetetlen dolgokat tesz vagy mond. Az utóbbi időben azonban az látszik kikristályosodni, hogy az énekesnek nemcsak a külseje brutális, de a lelke is koromfekete.

A sötét múlt

Már a kilencvenes években is felmerültek vele kapcsolatban olyan sztorik, amelyek horrorfilmek forgatókönyvében is megállták volna a helyüket. 1994-ben meghívta egy siket rajongóját, hogy tartson vele és a stábjával aktuális lemeze felvételekor. A nőt arra kérte, hogy vetkőzzön meztelenre, ezután disznólábakkal, szalámival és egyebekkel „díszítette fel”, majd lefotózta. Az egyik bandatag ezután szexuális aktusba kezdett a rajongóval, miközben a zenekar billentyűse válogatott szitkokat szórt a nőre, mondván, úgysem hallja. Az énekes szerint a rajongó élvezte a helyzetet. Ugyanebben az évben Anton Szandor LaVey, a Sátán Egyházának vezetője telefonon hívatta magához Mansont, akit az egyház miniszterévé nevezett ki. Az zenészt lekötelezte a nagyvonalú gesztus. Emellett tett halálos fenyegetéseket, megsebesítette magát közönség előtt, illetve 2013-ban érfelvágást imitált a koncertjén, amire Michael Jackson lányát nem engedték el, ezért a 15 éves Paris Jackson egy húsbárddal felvágta az ereit. Manson ugyanezen a koncerten neki címezte

Disposable Teens, azaz Eldobható tinédzserek című számát.

Továbbá: az énekes állítólag emberi csontokból készült porral töltötte meg a pipáját, az elegyet pedig elszívta, később pedig azt mondta, hogy sírt fog ásni New Orleansban, ahonnan az emberek úgy szedhetik majd a csontokat, mint más az epret. Így már el is törpül például az az aprócska ügy, amikor a rendőrség letartóztatta a közönség levizeléséért.

A meg nem nevesített áldozatok mellett az elmúlt évben feltűntek bizony olyanok is, akik névvel és arccal vállalták rémisztő történeteiket, amelyeket a szóban forgó zenésznek „köszönhetnek”.

Agymosás, manipulálás, erőszak

Idén februárban a Westworld sztárja, Evan Rachel Wood lépett nyilvánosságra először az igazával. A színésznő 2007 és 2010 között járt a zenésszel, kapcsolatuk kezdetekor Wood mindössze 18 éves volt, míg Manson 36.

A bántalmazóm neve Brian Warner, úgy is ismerhetitek, mint Marilyn Manson. Tinédzserkoromban vett a szárnyai alá, és éveken át bántalmazott. Átmosta az agyamat, és addig manipulált, amíg teljesen be nem hódoltam neki. Elegem van abból, hogy féljek a megtorlástól és a zsarolástól. Azért vagyok itt, hogy leleplezzem ezt a veszélyes embert, és felhívjam a figyelmet az iparra, amely támogatja, mielőtt még több életet tesz tönkre. Együttérzek azzal a rengeteg áldozattal, akik nem maradnak tovább csendben

– írta Instagram-posztjában, mire az egész világ felhördült, és hamarosan Manson több exbarátnője is hasonló bántalmakról számolt be.

Nyilvánvaló, hogy a művészetem és az életem már régóta vita tárgyát képezi, de ezek a közelmúltbeli állítások borzalmasan eltorzítják a valóságot. Az intim kapcsolataim mindig és kivétel nélkül beleegyezésen alapultak hasonló gondolkodású partnerekkel. Mindettől függetlenül valahogy és valamiért most egyesek úgy döntöttek, hogy megmásítják a múltat

– hangzott az énekes ugyancsak Instagramra posztolt reakciója, amely nem hatotta meg különösebben a közvéleményt. Meglehet, hogy számított is erre, ugyanis letiltotta a kommentelési lehetőséget a bejegyzése alatt, és azóta nem is tett közzé semmit.

Evan Rachel Wood nyilatkozata után Manson lemezkiadó cége, a Loma Vista Recordings és a Starz tévécsatorna azonnali hatállyal felfüggesztette az énekessel való közös munkát, valamint Susan Rubio kaliforniai szenátor arra kérte az FBI-t, hogy mielőbb hallgassák meg az áldozatokat és rendeljenek el nyomozást az ügyben.

A sztorira egyébként pár nappal később Manson exneje is reagált. Dita Von Teese megköszönte az aggódó szavakat, majd elmondta, hogy ő maga nem élt meg a Woodéhoz hasonló bántalmakat volt párja mellett.

Tudniuk kell, hogy a nyilvánosságra hozott részletek nem egyeznek az én személyes tapasztalataimmal az alatt a hét év alatt, amelyet párként együtt töltöttünk. Ha így lett volna, nem megyek hozzá 2005 decemberében. Tizenkét hónappal később hűtlenség és droghasználat miatt mentem el

– írta közleményében, amelyet egyébként azóta törölt az Instagramjáról.

Még sötétebb hálószobatitkok

Ugyanebben a hónapban a Trónok harca egyik szereplője, Esmé Bianco is beszámolt arról, mit élt át az énekes mellett. A most 38 éves színésznő 2005-ben ismerkedett meg Mansonnel, aki először Phantasmagoria című horrorfilmjében, majd I Want to Kill You Like They Do in the Movies (Úgy akarlak megölni, ahogy a filmekben csinálják) című videoklipjében akarta szerepeltetni. Utóbbiban végül nem tűnt fel, de a forgatásra örökre emlékezni fog. Az énekes kábelekkel kötözte ki, megkorbácsolta, elektromos sokkolóval és szexjátékokkal kínozta, étel helyett pedig kokainnal tömte és alkohollal itatta.

A történtek után Bianco azzal nyugtatta magát, hogy mindez a művészet része, így nem sokkal később a barátnőjeként is megtapasztalhatta Manson kegyetlenségét. Két hónapon át éltek együtt, ez idő alatt a zenész mondta meg, hogy a színésznő mikor ehet, aludhat, kivel beszélhet és mit hordhat. Elmondása szerint Mansonnak rendszeresen voltak dühkitörései, egyszer megesett, hogy baltával kergette őt a lakásban. Emellett a hálószobai élet is igencsak fájdalmas volt a színésznő számára, akit az énekes többször véresre harapott szex közben, és egyszer késsel is összevagdosta, amit le is fotózott.

Bianco teljesen elszigetelődött a külvilágtól, rettegésben élt, szenvedéseit pedig az egész Manson-stáb végignézte. Elmondása szerint mind látták rajta a kék-zöld foltokat, mégsem tettek semmit, mert féltették az állásukat. Végül szerencsésen sikerült megszöknie, de a lelkében okozott sebek még ma is kísértik.

Ő nem egy félreértett művész. Megérdemli, hogy élete végéig börtönben maradjon

– mondta a színésznő, aki május elején be is perelte egykori partnerét.

Manson ügyvédje, Howard King úgy nyilatkozott a perrel kapcsolatban, hogy a színésznő vádjai „bizonyíthatóan hamisak”, illetve állításai szerint Bianco azután nyújtotta be a pert, hogy az énekes nem teljesítette az ügyvédje által felháborítónak titulált pénzbeli követeléseit.

Terror és kizsákmányolás

A minap újabb pert nyújtottak be Manson ellen: az áldozat az énekes asszisztenseként dolgozott, a poklok poklát átélve. Ashley Walters korábban már elmondta, hogy volt főnöke őt is bántalmazta, aminek a terhét továbbra is cipelnie kell, poszttraumás stressz szindrómával küzd. A nő most újabb részletekkel egészítette ki a történetét és adta be a periratot is egyben volt munkaadójával szemben.

Ashley Waters feltörekvő fotós volt, így kapva kapott az alkalmon, amikor 2010-ben Manson felkereste őt a MySpace-en. Az énekes megdicsérte a munkáit, majd jelezte, hogy szívesen dolgozna vele. Meg is hívta hollywoodi birtokára az akkor 26 éves nőt, hogy megnézzék a festményeit. Waters hajnali kettő táján szeretett volna távozni, amikor Manson közölte vele, hogy a parkoló, ahol a kocsija áll, reggel hétig zárva tart. Ezután arra kérte, hadd fotózza le, majd levetkőztette és szexuálisan bántalmazta. Az eset után nem sokkal ismét kapcsolatba léptek a felek, az énekes ugyanis felkérte a nőt, hogy legyen a személyi asszisztense az akkori fizetésének duplájáért, illetve felajánlotta, hogy a művészi projektekben is együttműködhet vele.

Az áhított művészi együttműködés azonban terrorba és kizsákmányolásba torkollott. A bírósági iratok szerint Manson agresszív és szeszélyes főnök volt, aki folyamatos rettegésben tartotta a munkavállalóját. Volt, hogy 48 órán keresztül dolgoztatta, barátait pedig arra biztatta, hogy kényük-kedvük szerint fogdossák Walterst, akitől cserébe elvárta, hogy ételt hozzon nekik, flörtöljön velük és kéresse magát – írta meg a BBC.

Úgy bánt velem, mint egy darab hússal

– fogalmazott Ashley Walters.

Marilyn Manson jogi képviselői tagadják az ügyfelük ellen felhozott újabb vádakat. Ami a zenészt illeti, az Evan Rachel Wood megszólalására adott reakció után nem kommentálta sem Esmé Bianco, sem pedig Ashley Walters elbeszélését. Közösségi oldalain mélyen hallgat, a szóban forgó, február elsejei bejegyzését kivéve semmilyen jelet nem adott magáról. Korábbi posztjai alatt vegyes a fogadtatás: sokan biztosították őt feltétlen rajongásukról, mások undorukat fejezték ki az irányában, és voltak olyanok is, akik az áldozatoknak mentek neki, mondván: mit vár az, aki úgy dönt, Mansonnal randizik?

(Borítókép: Marilyn Manson a Vanity Fair Oscar-partiján 2020. február 9-én. Fotó: Frazer Harrison / Getty Images Hungary)