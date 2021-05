Megvan a drogozással gyanúsított Eurovízió-győztes teszteredménye

Közleményben tudatta az Eurovíziót szervező European Broadcasting Union (EBU), hogy megérkezett a győztes csapat frontemberének teszteredménye. A 22 éves Damiano David maga kérte, hogy végezzenek nála vizsgálatot, miután egy félreérthető felvétel alapján meggyanúsították, hogy a dalfesztiválon kokainozott. Az énekes szerette volna, ha azonnal elvégzik a vizsgálatot, de a helyszínen ezt nem tudták megszervezni, ezért csak ma került rá sor, miután hazaérkezett a zenekar Olaszországba.

A közlemény szerint Damiano David drogtesztje negatív eredményt mutatott,

az EBU tehát innentől lezártnak tekinti a az ügyet, nyomatékosítva, hogy a versenyen nem volt drogfogyasztás. Azt is megjegyezték, mennyire aggódtak, hogy ez a spekulatív feltételezés beárnyékolja az esemény szellemét és eredményét, és tisztességtelenül érinti a győztes zenekart. Még egyszer gratuláltak a Måneskin tagjainak és nagyon sok sikert kívántak nekik a jövőben. Hozzátették, hogy jövőre egy igen látványos eseményre készülnek Olaszországban, a dalfesztivált ugyanis 2022-ben ott rendezik.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Eurovízió-győztes frontembert először egy sajtótájékoztatón szembesítették azzal, hogy az interneten vírusként terjed egy felvétel, ami alapján az emberek azt feltételezik, hogy a rendezvényen kokainozott. Az énekes és a zenekar határozottan cáfolta, hogy kokainnal élnének.

Nem használok drogokat, kérem, ne mondják ezt

– jelentette ki a 22 éves Damiano, azzal magyarázva a mozdulatait, hogy a mellette ülő társa a lábával összetört egy poharat, és épp azt próbálta valahogy eltakarítani. A zenekar később az Insta-sztorijában reagált a történtekre. Azt írták, sokkolta őket a feltételezés, és hangsúlyozták, hogy mindig is drogellenesek voltak. Azt is közölték, ha kell, drogtesztnek is alávetik magukat, mert nincs semmi rejtegetnivalójuk.

A zenekar ma reggel a BBC Breakfast című műsorban beszélt a történtekről, ahova már Rómából jelentkeztek be. Ismét elmondták, mennyire bántja és felháborítja őket az a feltételezés, hogy az élő műsorban drogot fogyasztottak volna. Ismételten kihangsúlyozták, hogy nem használnak kábítószereket, hozzátéve: aggódnak, hogy ez a félreértés beárnyékolja a győzelmüket. Damiano akkor a műsorvezető kérdésére elmondta, a drogtesztet még a mai napon elvégezteti.

Az olasz Måneskin zenekar 2017-ben tűnt fel a hazájukban megrendezett X-Faktor tehetségkutatón – írja a The Sun . Az élvonalban végző banda később több toplistás dallal is előrukkolt, néhány nappal ezelőtt pedig az Eurovíziós Dalfesztivál győztesei lettek, amit egy év kihagyás után 65. alkalommal rendeztek meg, ezúttal a rotterdami Ahoy Arénában. Olaszország korábban kétszer nyert a dalversenen. 1964-ben Gigliola Cinquetti a „Non ho l'età (per amarti)” című számmal, 1990-ben pedig Toto Cutugno az „Insieme: 1992” című dallal győzedelmeskedett. Az idei versenyen Magyarország nem indult, és a közvetítési jogokat birtokló közszolgálati csatorna nem is sugározta a műsort. A Maneskin csapata egyébként a „Zitti e buoni” című nótával állt színpadra, amit az anyanyelvükön adtak elő.