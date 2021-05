Zaklatási botránya óta először kapott filmszerepet Kevin Spacey

Franco Nero filmjében tér vissza a mozivászonra Kevin Spacey, akinek 2017-ben, miután többen is zaklatással vádolták, gyakorlatilag összeomlott a karrierje.

Először kapott filmes szerepet Kevin Spacey, mióta a zaklatási ügyei miatt 2017-ben száműzte őt Hollywood. A színész a „L'uomo Che Disegno Dio” (Az ember, aki Istent rajzolt) című olasz alkotásban szerepel majd, amit rendezőként Franco Nero jegyez. A szinopszis szerint a film egy vak művészről szól, akinek megvan a tehetsége, hogy a hangjuk után képes lerajzolni az embereket – írja a TMZ.

A portálnak arról nincs információja, hogy Spacey milyen karaktert alakít, csupán annyi, hogy a filmben Franco Nero felesége, Vanessa Redgrave is szerepel. A Variety viszont úgy tudja, a színész egy kisebb szerepet kapott: egy nyomozó bőrébe bújik, amit a film producere, Louis Nero erősített meg. A portál szerint maga Franco Nero játssza a főszerepet, felesége pedig az ő karakterének a zongoratanáraként jelenik meg, amennyiben lehetséges lesz, hogy Angliából Olaszországba utazzon, ahol a forgatás zajlik majd.

Franco Nero az együttműködés kapcsán az ABC-nek az alábbiakat nyilatkozta:

Nagyon boldog vagyok, hogy Spacey elvállalta a szerepet. Remek színésznek tartom, alig várom, hogy megkezdjük a munkát.

Kevin Spacey karrierje 2017-ben tört derékba, miután többen szexuális visszaéléssel vádolták. Először egy Anthony Rapp nevű színész állt elő azzal, hogy 14 éves korában zaklatta, mire Spacey egy Twitter-üzenetben bocsánatot kért, magyarázatként hozzátéve, hogy részeg volt, és először beszélt arról, hogy meleg.

Ezután még hat férfi jelentkezett zaklatási vádakkal, a House of Cards stábjából pedig nyolcan állították, hogy vagy áldozatai, vagy szemtanúi voltak annak, hogy a színész nem megfelelő módon viselkedett. Közben az is kiderült, hogy Spacey-nek 2012-ben volt már hasonló ügye egy forgatáson, de akkor azt házon belül elsimították. A Netflix ennek kapcsán annyit közölt, hogy valóban volt akkoriban egy zaklatási bejelentés, ezt követően pedig Spacey-t terápiás kurzusra küldték. Ám az ügyet a nyilvánosság kizárásával kezelték.

Ahogy telt az idő, egyre többen álltak elő azzal, hogy Kevin Spacey molesztálta őket, melynek hatására

a színész karrierje gyakorlatilag összeomlott.

Több mint húsz férfi szerint 1995 és 2013 között Spacey szexuális visszaéléseket követett el a londoni Old Vic színházban, ahol művészeti igazgató volt. Közben a massachusettsi rendőrség is nyomozásba kezdett, miután 2017-ben egy újságírónő azt állította, hogy egy évvel korábban a színész leitatta az akkor 18 éves fiát, majd a nadrágjába nyúlt, és megfogta a nemi szervét. A vádat végül 2019 júliusában ejtették, mert a fiú nem tudta megmutatni a videót, amit akkor készített, az SMS-ekről pedig, amelyeket a történtek kapcsán a barátnőjével váltott, nem akart vallani. A színész egy másik bírósági ügyét ugyanebben az évben zárták le, miután meghalt a masszőr, aki zaklatással vádolta. Időközben kiderült, hogy a Scotland Yard is nyomozást indított két eset miatt: a vádak szerint Spacey 2008-ban egy 23 éves férfit molesztált az otthonában, 2005-ben pedig

egy feltörekvő színészt zaklathatott Londonban.

Kevin Spacey először 2018 decemberében beszélt a zaklatási ügyéről egy videóban, majd bő fél évvel később személyesen is a nyilvánosság elé állt, amikor egy kihasznált és cserben hagyott bokszolóról szóló verset szavalt el a Római Nemzeti Múzeumban. Legutóbb 2020 májusában egy online konferencia résztvevőjeként tűnt fel, ahol arról beszélt, hogy a koronavírus-járványt nagyon sokan hasonlóképp élhették meg, mint ő azt az időszakot, amikor a zaklatási vádak miatt hirtelen elveszítette a munkáját. Azt is hozzátette, hogy az állása megszűnésével nem tudta, mihez kezdjen, mert a színészkedésen kívül máshoz nem ért. Utoljára egyébként a 2018-ban vetített Milliárdos fiúk klubja című filmben láthatta a színészt a közönség.