Serbán Attilának is voltak mélypontjai, a járvány személyesen is érintette a színészt

A színházi életet is tönkretette a vírus. Az elmaradt előadások miatt sok színész kénytelenek volt más munkát vállalni, a hosszú leállás pedig lelkileg is megviselte őket. Serbán Attila a szerencsésebbek közé tartozik, ugyan jóval kevesebbet, de azért tudott dolgozni. Ennek ellenére családfenntartóként neki is voltak mélypontjai. A Madách Színház művésze most az Indexnek mesélt a pandémiás időszakról és arról, melyik előadással és hol tér majd vissza a színpadra.