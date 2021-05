Nagyon kiakadt Kevin Spacey új szerepén korábbi vádlója

Ahogy az Index is megírta, a korábban többszörösen is zaklatással vádolt Kevin Spacey négy év után ismét filmszerepet kapott: a 61 éves színészt Franco Nero L'uomo Che Disegno Dio című alkotásában láthatja a közönség, amelyben egy nyomozót alakít majd. A szinopszis szerint a sztori főhőse – akit maga Franco Nero játszik – egy vak művész, aki hangjuk után képes lerajzolni az embereket. Azóta kiderült, hogy Spacey a filmben ennek a férfinak az ügyében nyomoz, miután tévesen, gyermekek szexuális bántalmazásával vádolják.

Kevin Spacey visszatérésétől nem mindenki van elragadtatva. Mark Ebenhoch, akit állítása szerint korábban ugyancsak zaklatott, felelőtlenségnek tartja, hogy a színész egy ilyen szerepben jelenik meg. Azt mondja, amikor megtudta, hogy ismét munkát kapott, az első gondolata az volt: „Mi a fene?”. Szerinte az, hogy Spacey egy olyan filmben játszik, amely ugyanazzal a témával foglalkozik, mint amivel többen vádolták, teljesen abszurd – írja a TMZ.

A portál szerint Ebenhoch továbbra is várja Kevin Spacey nyilvános bocsánatkérését, illetve felelősségvállalását abban, amit 1995-ben, az Outbreak című film forgatása közben állítása szerint elkövetett ellene – a korábbi hírek szerint szexre invitálta. Továbbá bízik benne, hogy a film producerei tökéletesen megbizonyosodtak arról, hogy a színész megváltozott, ő pedig imádkozik azért, hogy a fiatal férfiakkal folytatott ügyei ténylegesen a múlt részei legyenek. Azt is hangsúlyozta, amennyiben Kevin Spacey átlépi a határt, a producereknek azonnal meg kell válniuk tőle. Azoknak pedig, akik a filmen dolgoznak, azt tanácsolja, tartsák rajta a szemüket.

Mint ismert, Kevin Spacey karrierje 2017-ben tört derékba, miután többen szexuális visszaéléssel vádolták. Először egy Anthony Rapp nevű színész állt elő azzal, hogy 14 éves korában zaklatta, mire Spacey egy Twitter-üzenetben bocsánatot kért, magyarázatként hozzátéve, hogy részeg volt, és először beszélt arról, hogy meleg. Ezután még hat férfi jelentkezett zaklatási vádakkal, a House of Cards stábjából pedig nyolcan állították, hogy vagy áldozatai, vagy szemtanúi voltak annak, hogy a színész nem megfelelő módon viselkedett. Közben az is kiderült, hogy Spacey-nek 2012-ben volt már hasonló ügye egy forgatáson, de akkor azt házon belül elsimították. Ahogy telt az idő, egyre többen álltak elő azzal, hogy Kevin Spacey molesztálta őket, aminek hatására

Bár Spacey ügyei miatt nyomozás is indult, és a színésznek bíróság elé is kellett állnia, továbbra is tagad, rábizonyítani pedig eddig semmit nem tudtak – volt, amelyik vádat ejtették, illetve olyan is, hogy az áldozat halála miatt kellett lezárni egy ügyet. Maga Kevin Spacey először 2018 decemberében beszélt a zaklatási ügyéről egy videóban, majd bő fél évvel később személyesen is a nyilvánosság elé állt, amikor egy kihasznált és cserben hagyott bokszolóról szóló verset szavalt el a Római Nemzeti Múzeumban. Legutóbb 2020 májusában egy online konferencia résztvevőjeként tűnt fel, ahol arról beszélt, hogy a koronavírus-járványt nagyon sokan hasonlóképp élhették meg, mint ő azt az időszakot, amikor a zaklatási vádak miatt hirtelen elveszítette a munkáját.

(Borítókép: Kevin Spacey részt vesz egy rendezvény felolvasásán Rómában 2019. augusztus 2-án. Fotó: Ernesto Ruscio / Getty Images)