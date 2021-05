Elfogatóparancsot adtak ki Marilyn Manson ellen

Elfogatóparancs van érvényben Marilyn Manson ellen egy New Hampshire-i rendőrkapitányságon – közölte Facebook-oldalán a Gilfordi Rendőrkapitányság. A poszt szerint kétrendbeli könnyű testi sértés miatt körözik Mansont, azaz Brian Warnert. A közlemény úgy fogalmaz, hogy a zenész és ügyvédje már egy ideje tud a körözésről, „mégsem tettek semmilyen erőfeszítést annak érdekében, hogy visszatérjen New Hampshire-be, és válaszoljon a vádakra”.

A hírt szemléző HammerWorld magazin bejegyzése szerint egy 2019-es ügyről van szó, amikor Manson a gilfordi Bank of New Hampshire Pavilionban adott koncertet a Rob Zombie-val közös „Hell Never Dies” turné keretében. A támadásokról felvétel is készült.

A videós egy helyi cég alvállalkozójaként rögzítette a koncertet, és közvetlenül a színpadnál tartózkodott, amikor az állítólagos támadások történtek

– közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy nem szexuális jellegű incidensről van szó. Korábban ugyanis több erre vonatkozó kérdést is kaptak a médiától a Manson ellen felhozott egyéb vádak miatt. Egyes szemtanúk szerint Manson le is köpte a videóst, aki rögzítette a támadásokat. Ha a zenészt elítélik a vádak alapján, akár egy évig terjedő börtönbüntetésre és 2000 dollárig terjedő pénzbírságra számíthat.

Marilyn Mansonra sűrű hónapok várnak, és valószínűleg a New Hampshire-i ügy miatt fájhat a legkevésbé a feje. A zenészt először volt barátnője, Evan Rachel Wood illette súlyos vádakkal. A színésznő február 1-jén éveken át tartó bántalmazásról számolt be Instagram-oldalán, az áldozatok közül elsőként megnevezve Mansont.

Elegem van abból, hogy féljek a megtorlásoktól és a zsarolásoktól. Azért vagyok itt, hogy leleplezzem ezt a veszélyes embert, és felhívjam a figyelmet az iparágra, ami támogatja, mielőtt még több életet tesz tönkre. Együttérzek azzal a rengeteg áldozattal, akik nem maradnak tovább csendben

– írta a Westworld színésznője.

Bejegyzése után derült ki, hogy Susan Rubio, Kalifornia állam 22. választókerületének demokrata szenátora január 21-én írt keresetében már megnevezte Marilyn Mansont, aki ellen Kalifornia államban vádat is emeltek. A szenátornő arra kérte az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát, hogy azonnal vegyék fel a kapcsolatot a sértettekkel, és vizsgálják ki az elhangzott vádakat.

A zenész karrierje egy pillanat alatt összeomlott

Evan Rachel Wood bejegyzése után, kiadója azonnal megszüntette vele a kapcsolatot, a menedzsere faképnél hagyta, majd bejelentették, hogy kivágják a jeleneteit két tévésorozatból. Ezt követően azonban minden korábbinál súlyosabb vádakkal állt elő Esmé Bianco, a Trónok harca színésznője, aki brutális bántalmazásokról számolt be a The Cut magazinnak adott interjújában. Bianco, aki 16 éves korától rajongott a zenészért, 2005-ben három napon át tűrte, hogy Manson vadállatként bánjon vele az I Want to Kill You Like They Do in the Movies (Úgy akarlak megölni, ahogy a filmekben csinálják) című dalának klipforgatásán.

A brit színésznő hamarosan Manson barátnőjeként is megtapasztalhatta a férfi kegyetlenségét. Két hónapon át élt együtt a zenésszel, aki állítása szerint szex közben volt, hogy véresre harapta, egy ízben pedig késsel vagdosta össze. Úgy érezte, mintha egy brutális büntetőtábor foglya lett volna:

a zenész mondta meg, mikor aludhat, milyen ruhában járhat, és kivel beszélhet;

teljesen elvágta őt a külvilágtól, és csak a szekrénybe bújva, titokban tudott telefonálni;

a sztár dühkitörései rendszeresek voltak, egy alkalommal baltával kergette a színésznőt.

Marilyn Manson ügyvédei következetesen tagadják az elhangzottakat. Maga Manson eddig egyetlen alkalommal szólalt meg az ellene felhozott vádak kapcsán. Instagram-posztjában azt írta, minden kapcsolata közös megegyezésen alapult, ám egyesek most úgy döntöttek, megmásítják a történteket.

(Borítókép: Marilyn Manson. Fotó: Miikka Skaffari / Getty Images Hungary)