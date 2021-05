Egy negatív teszt is elég ahhoz, hogy megnézze David Guettát

Mivel a beoltottak száma elérte az 5 milliót, védettségi igazolvánnyal már látogathatók Magyarországon a zenés, táncos rendezvények. A szervezők bele is vetették magukat a munkába, előreláthatóan több fesztivál is megnyitja majd a kapuit, ám azokat az eseményeket, ahova elsősorban nemzetközi előadókkal csábítják a látogatókat, illetve ahol normál esetben külföldi közönségre is számítanak, már korábban lemondták – köztük a VOLT-ot, a Balaton Soundot és a Sziget Fesztivált is.

A debreceni Campust megtartják, viszont a fesztiváligazgató hangsúlyozta, hogy idén csak magyar előadókra számítanak, egyedül a Strand Fesztivál esetén van még remény arra, hogy nemzetközi sztárvendégeket láthat a színpadon a közönség. A fő szervező Lobenwein Norbert nemrég azt nyilatkozta, a lekötött külföldi előadók még nem mondták vissza a fellépéseiket, bár az is igaz, hogy a nyitás után nem közöltek semmi biztosat, csupán annyit, hogy június elejéig türelmet kérnek.

A szomszédos Szerbia EXIT fesztiválja ehhez képest parádés line uppal készül, már ami a nemzetközi sztárokat illeti. Ana Brnabić szerb miniszterelnök közleménye szerint náluk június 21-én várható a nyitás, a július 8–11. között zajló rendezvényt viszont már most igazi nagyágyúkkal hirdetik. A korábban bejelentett világsztárok, köztük David Guetta, DJ Snake, Paul van Dyk és Paul Kalkbrenner mellett ráadásul most újabb nevek csatlakoztak a fellépők sorához:

Robin Schulz és Satori, valamint a Magyarországról érkező Fran Palermo is színpadra áll a fesztiválon.

A szervezők azt írják, a Budapesttől háromórás autóútra lévő Újvidék igazi ünnepre készül, pótolván a tavaly elmaradt 20. rendezvényt. Dušan Kovačević, az Exit alapító-fő szervezője úgy véli, rengeteg pozitív energiát szabadít fel majd az idei buli, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a felelős gondolkodást, és arra biztat mindenkit, hogy éljenek az oltás lehetőségével.

Az EXIT-re egyébként – a magyarországi rendelettel ellenétben – nem csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők mehetnek szórakozni. A szervezők közleménye szerint:

A 2021-es EXIT-re bárki beléphet, akit már beoltottak, illetve akinek a szervezetében kimutathatók a koronavírus-antitestek, vagyis már átesett a fertőzésen. Szintén beléphetnek azok a látogatók, akik még nincsenek beoltva, de 48 óránál nem régebbi negatív teszttel vagy antigénteszttel rendelkeznek.

A fesztivál bejáratánál lesz majd egy speciális tesztzóna is, ahol megfizethető áron lehet antigéngyorstesztet végeztetni.

A külföldi látogatók jelenleg negatív PCR-teszttel utazhatnak Szerbiába,

de a szervezők azzal számolnak, hogy júliusra már szabadon lehet mozogni a két ország között.

Hogy az EXIT képes világsztárokat felvonultatni, a fellépők névsorát tekintve nem meglepő, hiszen egy DJ könnyebben mozog és olcsóbban utazik, mint egy nagyzenekaros produkció. Felmerülhet a kérdés, ha Szerbiába ilyen előadók érkeznek, akkor hazánkban vajon miért nem szerepelnek hasonló nevek a felhozatalban. A választ persze nem tudjuk, és mivel még vannak olyan rendezvények, amelyek nem véglegesítették a programjukat, az is elképzelhető, hogy nálunk is megfordul idén nyáron néhány világszerte ismert lemezlovas.

(Borítókép: David Guetta. Fotó: Rune Hellestad / UPI / eyevine / Northfoto)