Justin Bieber, Lady Gaga és Reese Witherspoon is csatlakozott a Jóbarátok stábjához

Parádés szereplőgárdával debütált a Jóbarátok: Újra együtt című epizódja: a sorozat különkiadásában többek közt Lady Gaga, Justin Bieber, Kit Harington és David Beckham is felbukkan.

Ahogy korábban az Index is megírta, a világpremierrel egy időben Magyarországra is megérkezett a Jóbarátok: Újra együtt egyszeri epizódja – az HBO GO kínálatában ma reggeltől már elérhető.

A főszereplők, azaz: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmer visszatértek sorozat eredeti forgatási helyszínére, a burbanki Warner Bros. stúdió területén található 24-es színpadra, hogy improvizációs formában, egy spontán, forgatókönyv nélküli játékkal ünnepeljenek. A különkiadás érdekessége, hogy az állandó szereplők mellett egy csomó világsztár is felbukkan: David Beckham, Justin Bieber, a BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon és Malala Yousafzai is kapott egy-egy mellékszerepet.

Érkezett is egy adag fotó, így most ön is megnézheti a vendégszereplő hírességeket a lenti galériában – bár van köztük olyan, akire egyáltalán nem lehet ráismerni, maximum csak tippelni, hogy ki lapul a jelmez alatt.