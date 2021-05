Angelina Jolie élete folyamatos küzdelem

Angelina Jolie azon színésznők egyike, akiknek a neve összeforr Hollywooddal. Egykor a világ legkeresettebb, legáhítottabb szexszimbóluma volt, akit csak imádni vagy gyűlölni lehetett, de közömbösek csak kevesen voltak iránta. Ezért is lett hatalmas botrány abból, amikor elszerette Brad Pittet az akkori feleségétől, Jennifer Anistontól. Kettejük románca 12 évig tartott, majd csúnya véget ért, de mi történt ez idő alatt Angelinával?

Egy reflektorfényben született szerelem

A színésznő 2004-ben ismerkedett meg Brad Pitt-tel a Mr. & Mrs. Smith című fim forgatásán. A kamerák előtt játszott szerelem azonban hamar testet öltött a való életben is, dacára annak, hogy a színész ekkor még Jennifer Aniston férje volt. Alig egy évvel később Pitt bejelentette, hogy vége a házasságának, Jennifer Aniston pedig hamarosan be is nyújtotta a válókeresetet összeegyeztethetetlen ellentétre hivatkozva. Az év júliusában Pitt és Jolie már együtt nyaraltak Kenyában, majd a színész Etiópiába is elkísérte új párját, aki akkor fogadta örökbe a hat hónapos Zaharát. Ekkor már volt egy örökbe fogadott fia is, Maddox.

2006-ban, három hónappal azután, hogy Brad Pitt és Jennifer Aniston kimondták válásukat, boldogan jelentették be, hogy Angelina gyermeket vár. Egyúttal ekkor változtatták meg Maddox és Zahara vezetéknevét is Jolie–Pittre, a színész ugyanis szintén örökbe fogadta a gyerekeket. Májusban világra is jött a sztárpár közös babája: Shiloh, aki a People magazin címlapján debütált. Ekkoriban sokan érdeklődtek afelől, hogy Pitt miért nem veszi feleségül gyermekei anyját, amire az volt a válasza, hogy csak akkor kerül sor menyegzőre, ha az országában mindenki másnak is joga lesz a legális házassághoz (gondolt itt az egyneműek frigyére, amit végül 2015. június 26-án legalizáltak Amerika-szerte). Ez év decemberében jelentek meg először párként a vörös szőnyegen is. Kevesebb mint egy évvel később fogadták örökbe Pax nevű fiukat, immár közösen. Jolie 2018 februárjában ismét várandós lett, mint kiderült, ikrekkel. Knox Leon és Vivienne Marcheline szintén feltűnt a People címlapján, akárcsak korábban Shiloh.

Skandalum, eljegyzés, hideg zuhany

2009-ben megjelent Ian Halperin könyve, Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie címmel. Az író többek között azt állítja művében, hogy a színész hűtlen volt Angelinához. Egy évvel később felröppentek a szakításukról szóló pletykák, de ezek hamar hamisnak bizonyultak, nem sokkal később pedig Johnny Depp már Angelina Jolie férjeként hivatkozott Brad Pittre a Vanity Fairnek adott interjújában. Az eljegyzésre 2012 áprilisában lehetett bizonyítékot találni, ekkor kezdte el ugyanis viselni a színésznő az egymillió dolláros gyűrűjét.

Angelina alig egy évvel később nyilatkozott arról, hogy dupla masztektómiát hajtottak végre rajta, azaz mindkét mellét eltávolították, hogy megelőzzék nála a mellrák kialakulását – orvosai ugyanis 87 százalék esélyt láttak rá, hogy kialakul nála a betegség. Brad Pitt támogató partnere volt a beavatkozások alatt, úgy érezték, megerősödött a kapcsolatuk a megpróbáltatásoktól.

Szerencsés vagyok, hogy olyan párom lehet, mint Brad Pitt, aki szeret és támogat. Végig velem volt a kórházban, ahol kezeltek. Találtunk olyan pillanatokat, amikor nevetni tudtunk együtt. Tudjuk, hogy ez a helyes lépés a családunkért, ami közelebb hozhat bennünket

– idézte a Glamour Angelina Jolie-t.

A megérdemelt boldogság – vagy mégsem?

A kemény időszak után aztán eljött a boldogság ideje, legalábbis egy időre. A pár 2014 augusztusában házasodott össze Franciaországban. A színésznőt Maddox és Pax vezette oltárhoz, Zahara és Vivienne feleltek a virágokért, Shiloh és Knox pedig a gyűrűt hozták. Még ugyanebben az évben rendezte meg Angelina a Tengernél című filmet, amiben Pitt-tel együtt szerepelnek. A mozi egyébként nem aratott túlzott sikert.

2015 márciusában ismét megkondultak a vészharangok: a színésznő vérképe a rák korai jeleit mutatta, ezért úgy döntött, a petefészkeit és a petevezetékjeit is eltávolíttatja. Angelina ekkor Franciaországból hívta a férjét, aki órákkal később már repülőn ült, hogy támogassa őt.

Ezután azonban történt valami, ami kettétörte az álompár házasságát. Alig két évvel azután, hogy örök hűséget fogadtak, Angelina Jolie benyújtotta a válókeresetet, összeegyeztethetetlen ellentétek miatt – akárcsak korábban Jennifer Aniston. A színésznő teljes felügyeleti jogot kért Pitt-tel közös gyermekei felett, és ügyvédjével azt üzente: nem kommentálja az ügyet, és mindenkit arra kér, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét. A válást ugyan csak 2019-ben mondták ki hivatalosan, sokáig csend volt. Angelina Jolie ekkor szűkszavúan beszélt a szakításról, amelynek egyik oka a színész alkoholizmusa volt. Elmondása szerint elsősorban a gyerekek miatt döntött úgy, hogy külön úton folytatja – írta meg a Vogue.

2020-ban arról szóltak a hírek, hogy rendeződni látszik a viszony. Egy ismerősük azt mondta az Entertainment Tonightnak, hogy beszélőviszonyban vannak, és mindketten a gyerekeik jövőjét tartják szem előtt.

Brad és Angelina hosszú utat tettek meg, és végre ott tartanak mindketten, hogy a gyerekeik nevelésén szeretnének közösen dolgozni. Nem akarnak újra összejönni, és a köztük lévő kommunikáció a gyerekek szükségleteire és jövőjére összpontosul

– kotyogta el a forrás, miközben arról is lelkesen cikkeztek a lapok, hogy Brad Pitt egy Irina Shayk-hasonmással kavar, aki egyébként férjezett. A kaland nem tartott sokáig, ahogy a béke sem.

A gyerekek védelmében

A gyerekelhelyezési ügy nem oldódott meg a válás kimondásával, tavaly nyáron pedig kiderült, hogy Angelina új magánbírót akar, mert akit korábban közösen felfogadtak, egyértelműen Brad Pitt irányába húz. Idén márciusban már elkezdett hullámzani a botrány, amikor kiderült: a színésznő azért nyújtotta be a válókeresetet, mert exférje egy közös repülőút alkalmával bántotta legidősebb fiukat, Maddoxot. A jelenleg 19 éves srác tanúskodott is nevelőapjával szemben, és a Pitt nevet is elhagyta. Mindezek ellenére úgy tudni, nem emeltek vádat a színész ellen, sőt. A Daily Mail információi szerint megnyerte a pert, így közös felügyeleti jogot szerzett a kiskorú gyerekek felett. Nem sokkal az ítélet előtt Angelina Jolie azt állította, a gyerekeit megfosztották a tanúskodás lehetőségétől, így fellebbezni fog a döntést illetően.

A 45 éves színésznő tehát szomorú napokat, vagy ha az egész történetet vesszük, szomorú éveket él meg. Az egykor csillogó tehetség egyre inkább eltűnni látszik a keserűségben, története kissé hasonló, mint Johnny Depp esete, ám a színész ügyeit nem nehezítik gyermekelhelyezési perek.

Az utóhatás

Angelina Jolie voltaképpen 2013 óta küzd, első egészségmegőrzési operációja után jóformán csak az esküvője napja, és a 2014-ben megjelent Demóna című filmje az, amiről biztosan tudjuk, hogy boldoggá tette. A házassága azonban nemcsak hogy nem tartott soká, de még mindig fájó sebeket okoz neki. Ami a karrierjét illeti, a Demóna első része után nem sűrűn csillant meg rajta a reflektorfény. Ugyan a film folytatása mozikba került 2019-ben, már nem aratott akkora sikert, mint az előde. A színésznő emellett producerkedett is, többször is említve, hogy szeret a kamera mögött is dolgozni. Válása óta 3 film jelent meg a nevéhez kapcsolódóan, 2017-ben a First They Killed My Father, 2019-ben a Demóna: A sötétség úrnője, majd 2020-ban az Ivan, az egyetlen – de ezekkel sem került címlapokra. Kérdés, hogyan alakul a jövőben a színésznő fellebbezése, vagy sikerül-e valamilyen csoda folytán megegyeznie volt férjével, hogy aztán elég lelkierőt gyűjtsön ahhoz, hogy ismét a csúcsra küzdje magát.

(Borítókép: Brad Pitt és Angelina Jolie megérkeznek a 84. Academy Awards díjátadó gálára 2012. február 26-án. Fotó: Jason Merritt / TERM / Getty Images Hungary)