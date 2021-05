Gundel Takács Gábor: Én egy ilyen készülős pali vagyok

Több év kihagyás után az ATV-n egy vetélkedővel tér vissza ősztől a képernyőre Gundel Takács Gábor. A műsorvezető egy tudásalapú kvíz házigazdája lesz, amit örömmel vállalt el, mert azt gondolja, hogy igenis van igény az ilyen jellegű televíziós produkciókra. A Géniusz egy saját fejlesztésű formátum, amelynek már az előkészítésébe is bekapcsolódott a tévés.

Géniusz címmel indít ősszel tudásalapú vetélkedőt az ATV. A csatorna közleménye szerint a játékosok számára kemény kihívást tartogat a műsor, amit a felkérésükre Gundel Takács Gábor vezet majd. A tévést nem először láthatják a nézők kvízházigazdaként, korábban a köztévén és a TV2-n is szerepelt ilyen típusú produkcióban, legutóbb 2019-ben a Legyen Ön is milliomos című vetélkedő arcaként. A műsorvezető az Index megkeresésére elmondta, a Géniusz esetén egy show-elemektől mentes, kifejezetten tudásalapú vetélkedőről van szó, amelynek a fejlesztési munkálataiban is részt vett.

„A Géniusz egy saját gyártású műsor, aminek nyilván megvan a maga kockázata, ugyanakkor szakmailag egy nagyon érdekes kihívás. Hiszem azt, hogy 2021-ben is működik még egy ilyen típusú műsor. Hiánypótlónak gondolom, mert jelenleg nincs ilyen a piacon.

De a műveltségre, a tudásra mindig van kereslet”

– mondta Gundel Takács Gábor, hozzátéve: ma már a nagy kereskedelmi csatornákon a klasszikus kvízek helyett inkább game show-k vannak, azaz kell, hogy legyen benne valami játékos elem, a kérdések pedig csak trambulinnak szolgálnak, és általában nagyon alacsony tudásszintet követelnek. Azt is szomorúan tapasztalja, hogy sokszor egyszerű feladványokra sem tudnak választ adni a játékosok.

Nyilván változik az emberiség, változik a televíziózás, minden. Én azért azt gondolom, mindig van egy réteg, amelynek a tudásalapú műsorokra igénye van. A közvélemény-kutatásokból és egyéb adatokból látszik, hogy egyre kevesebb ember néz tévét. Szerintem ennek az lehet az egyik oka, hogy vannak olyanok, akik nem kapják meg azt az intellektuális pluszt, amire esetleg igényük lenne. Azt gondolom, hogy az ősszel induló műsorunkkal el lehet érni ezt a réteget

– magyarázta a tévés, megerősítve, hogy a Géniuszban valóban szükség lesz rá, hogy gondolkodjanak a játékosok.

Az én olvasatomban a tudás két részből áll: általános műveltségből és egyfajta tájékozottságról a világ dolgaival kapcsolatosan. Mivel a Géniusz egy klasszikus tudásalapú játék, mindkettőre szüksége lesz a játékosoknak. Szóval szeretnénk, ha ide okos emberek jönnének

– tette hozzá nevetve.

A tévés azt mondja, a műsorkészítés munkálataiba is bevonták, ami még eléggé gyerekcipőben járt, mikor csatlakozott a stábhoz. Nagyon sok próbafelvételt csináltak, és több szabályrendszert kipróbáltak, hogy lássák, melyik a legműködőképesebb. Azt mondja, számára ez egy nagyon érdekes feladat, hiszen egyáltalán nem egyszerű összerakni egy ilyen műsort úgy, hogy annak a kémiája jó legyen. Úgy gondolja, pont emiatt van az, hogy a csatornák általában már működő licenceket vásárolnak, pedig még azok esetén sem biztos, hogy Magyarországon nem állnak bele a földbe.

A »Maradj talpon!« című műsornál például fogalmam sem volt, hogy meddig fog futni. Nem volt egy rossz formátum, de nem volt nagy durranás a világ televíziózásában. Nálunk viszont csak én csináltam belőle 669-et, több mint 5 évig ment.

A Géniusz felvételei júliusban kezdődnek, egyelőre a forgatások előkészületei zajlanak, amit Gundel Takács Gábor ugyanolyan komolyan vesz, mint magát a műsorvezetést.

„Én egy ilyen készülős pali vagyok. El szoktam olvasni előtte a kérdéseket, utánanézek, utánaolvasok, hiszen nincs olyan ember, aki mindenre tudja a választ, szerintem pedig felelőtlenség úgy odaállni a kamerák elé, hogy ott találkozom először a kérdésekkel. Egyrészt akaratomon kívül is félrevezethetem a játékost, másrészt sok esetben fontos, hogy valami pluszinformációt adjak” – magyarázta a műsorvezető, aki azt is elárulta, hogy emellett más munkái is lesznek a következő hónapokban.

„Ugye hamarosan kezdődik két nagy sportesemény is. Az olimpiával kapcsolatosan biztos, hogy sok munkám lesz, talán a foci-Eb-vel kapcsolatban is, de mivel ezek még nincsenek leütve, ezekről egyelőre nem mondanék többet. Emellett sok apró rendezvény, esemény, beszélgetés, podcast van kilátásban. Ha az ember szabadúszóként él, ez ilyen. De a magam részéről nagyon szeretem ezt a változatosságot.”