Íme az úgynevezett kékvérpokol újabb fejezete

Úgy tűnik, Harry herceg elsődleges tervei között nem szerepel a gondolat, hogy ismét nyisson a brit királyi család felé. A sussexi herceg már közel egy éve hivatalosan is elszakadt a royaloktól, kezdve az uralkodói tevékenységtől való visszalépéssel, a költözéssel, majd az Oprah Winfrey-nek adott interjúval. Itt pedig nincs vége a történetnek, a műsorvezető és a herceg közös műsorában, a The Me You Can't Seeben újabb titkokról hull le a lepel.

A dokumentumfilmben Harry már elmondta, hogy édesanyja halálát követően felfordult az élete. Úgy véli, ennek az az oka, hogy a királyi család alig beszélt Diana balesetéről, így 12 évesen képtelen volt feldolgozni a történteket, és megfelelően gyászolni. A fiatal herceg szórakozóhelyről szórakozóhelyre járt, a húszas évei végén pedig úgy érezte, egy rémálomban él. Rengeteget ivott minden hétvégén, elmondása szerint a drogok között sem válogatott, egy dolgot akart: enyhíteni a fájdalmát.

A herceg már beszélt arról, hogy azért hagyta maga mögött a brit királyi családot, mert féltette a felesége, és a saját mentális egészségét is. Meghan Markle az Oprah Winfrey-interjúban elmondta, hogy amikor első kisfiával, Archie-val volt várandós, öngyilkos gondolatok kínozták. Mint kiderült, a férjének tett vallomás után sem lélegezhetett fel százszázalékosan.

Nem őrült meg, nem próbálta gyógyszerekkel vagy alkohollal nyugtatni magát. Teljesen józan volt, teljesen épelméjű

– emlékezett vissza a herceg arra a napra, amikor Meghan részletesen beszélt neki arról, hogyan vetne véget az életének. A vallomás után pedig csak egy gyors összebújásra volt idejük, aztán már rohantak is, mert jelenésük volt egy hivatalos eseményen.

Úgy éreztem, hogy ez annyira nem fair velem szemben. Mindazok után, ami az édesanyámmal történt, hogy most egy másik nőt veszítsek el az életemből, aki ráadásul várandós egy babával, a mi babánkkal... Szégyellem, hogy ezzel foglalkoztam. (...) Szégyellem, hogy így alakult, és hogy a családomhoz mentem, mert ahogy valószínűleg sok más korombeli ember is egyetért velem, tudtam, hogy nem a családomtól kapom meg azt, amire szükségem van

– mondta Harry, hozzátéve, hogy bűntudat kínozta, amiért nem látta meg korábban Meghan szenvedését, és így nem állt ki előbb a felesége mellett.

A herceg arról is beszélt a műsorban, hogy rettegett attól, hogy a történelem megismétli magát, és nem akarta kivárni, amíg végül Meghan is belehal a bánatba. Hozzátette, hogy szerinte Dianát azért kergették a halálba, mert nem fehér férfit szeretett – idézett az adásból a news.com.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

(Borítókép: Harry herceg és Meghan Markle edinburgh-i látogatása 2018. február 13-án. Fotó: WPA Pool / Getty Images Hungary)