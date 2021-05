Repülőgépbalesetben meghalt Joe Lara , az 1996-os Tarzan: The Epic Adventures sztárja – írja a Variety.

A Cessna C501 típusű kisrepülőgépen összesen heten tartózkodtak, hatósági közlések szerint senki nem élte túl a szerencsétlenséget, életét vesztette a színész felesége, Gwen Lara is. A kisrepülőgép a floridai Palm Beach felé tartott és a Tennessee állambeli Percy Priest-tóba csapódott.

Joe Lara mindössze 58 éves volt. Étrendguruként is íróként tevékenykedő feleségével pedig három éve házasodtak össze.

A GameStar azt írja, Joe Lara modellként kezdte a pályafutását, és nagy lökést adott karrierjének az 1989-es, Tarzan Manhattanben című CBS tévéfilm, amelyben ő kapta a főszerepet. Emiatt később, az 1996-ban elrajtolt Tarzan sorozat (Tarzan: The Epic Adventures) címszerepére már teljesen nyilvánvaló választás volt. Larát ezenkívül olyan filmekben is láthatta a közönség, mint Az éjszaka hevében, az Amerikai kiborg, A végzet markában és a Delta Force 4: Akció a Balkánon, utolsó szerepét a 2018-as Summer of '67-ben kapta.