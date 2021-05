Lemondatnák Harry herceget

A kezdeményezést Lady Colin Campbell brit író indította útjára, akit nem túlzás a brit királyi család szakértőjének nevezni, mivel már nyolc könyvet írt róluk. Tavaly Harry hercegről és Meghan Markle-ról is könyvet írt Meghan és Harry – Az igaz történet címmel.

A petíció szövege szerint Harrynek azért kellene lemondania a címekről, mert így szabadon, következmények nélkül fejezhetné ki a véleményét a múltjáról, illetve a királyi család intézményéről.

A jelenlegi helyzetben ugyanis visszatetsző lehet az, hogy Harry úgy kritizálja a családot, hogy még ő is a tagjának számít.

Lady Colin szerint, ha Harry ezt meglépi, akkor egyértelmű lesz, hogy „a nemzeti és nemzetközi érdekeket a sajátja fölé helyezi”, valamint kiérdemli majd az emberek elismerését. Lady Colin a Daily Starnak most úgy fogalmazott, hogy szerinte Harrynek most már nincs is szüksége a királyi címeire, mivel azok nélkül is élvezi az emberek figyelmét.

A petícióban ezért arra kérte a herceget, hogy Erzsébet királynőnél kérelmezze azt, hogy hivatalosan is fosszák meg őt királyi címeitől, és ezáltal szabadítsák őt meg azoktól a „diplomáciai, politikai és alkotmányos” nehézségektől, amelyek abból adódnak, hogy ő is a család tagja még.



A híresztelések szerint a Buckingham-palota néhány tanácsadója is azt javasolta Harry hercegnek a legutóbbi interjúi után, hogy mondjon le a címeiről.

Harry herceg májusban két alkalommal is interjút adott Oprah Winfrey-nek. Az első alkalommal részletesen beszélt arról, hogy családjától, illetve apjától nem kapott támogatást édesanyja, Diana hercegné halálának feldolgozásához, valamint hogy Meghan Markle az öngyilkosságot fontolgatta, amikor várandós volt első gyermekükkel.

A második interjúban részletesebben is kifejtette azt, hogy felesége hogyan akart öngyilkos lenni, valamint hogy miként sikerült feldolgozniuk a traumát. Valamint azt is megfogalmazta, hogy szerinte Dianát azért kergette halálba a család, mert olyan férfival volt viszonya, aki nem volt fehér. Mondani sem kell, hogy ezeket az interjúkat a királyi családban nem nézték jó szemmel.

2020 januárjában Harry herceg és Meghan Markle hivatalosan is lemondtak a brit királyi családban betöltött tisztségeikről. A hercegi, illetve hercegnéi címtől azonban ennek ellenére nem fosztották meg őket, bár 2020 márciusa óta nem használhatják hivatalosan a címeket.