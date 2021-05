Napjainkban egyre divatosabbá válik a környezetvédelem. Számtalan blog, sorozat, YouTube-csatorna és aktivista igyekszik minél szélesebb körben terjeszteni, hogy a bolygónk erőforrásai végesek, és csak rajtunk áll, hogy változtatunk-e az életvitelünkön vagy sem. Sok-sok környezetvédő van, de sajnos közel sem elég. Rohanó világunkban a legtöbben félvállról veszik a bolygó egészségét, mondván: nem oszt, nem szoroz, hogy én szelektíven gyűjtöm-e a hulladékot. Pedig nagyon is számít. A környezetvédelem már a szelektív hulladékgyűjtésnél vagy a szatyrok halmozásának mellőzésénél megkezdődhet. Ettől persze jóval többre lenne szükség, de sok kicsi sokra mehet.

A környezetvédelemnek Hollywood-szerte is akadnak élharcosai, az első sorban pedig kétségkívül ott áll Leonardo DiCaprio. Az Oscar-díjas színész sosem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, ha lehetősége nyílik szebb világot teremteni. Legutóbb a Galápagos-szigetek visszavadítására ajánlott fel szinte felfoghatatlan összeget, de nem csak ettől ő az egyik legzöldebb híresség.

A színész már fiatalon érdeklődni kezdett a környezetvédelem iránt, lelkesedése pedig egyre csillogóbb pályafutása alatt sem hagyott alább, sőt. Minél több volt a zsebében, annál többet adományozott a bolygó javára. Ha esetleg valaki nem tudott ezen ambícióiról, 2016-ban már teljesen biztos lehetett benne, a színész ugyanis ekkor kapta meg a hőn áhított Oscar-díjat. A díj átvétele után természetesen ő is köszönőbeszédet mondott, ám a család és a barátok méltatása helyett inkább arra használta a szót és az időt, hogy felhívja a vendégek és a nézők figyelmét arra, mennyire fontos lenne odafigyelnünk a bolygónkra, és hogy a globális felmelegedés nem vicc. A szavai igazak voltak, ha ugyanis továbbra is ilyen sebességgel pusztítjuk a Földet, a jövő generációinak nem marad sok belőle.

Utóbbira igyekszik egyébként felhívni a figyelmet Greta Thunberg svéd aktivista is, igaz, ő jóval hangosabban és szenvedélyesebben kampányol az élhetőbb világ mellett. Nemrég háromrészes dokumentumsorozattal jelentkezett a BBC-n, tovább hirdetve az igét észak-amerikai és európai utazásain keresztül. Greta természetesen az utazását is zöld módon intézte, hétórás repülőút helyett inkább a többhetes hajózást választotta. Mindezt egyébként DiCaprio is hasonlóan szokta: magángép helyett menetrend szerint induló repülőn utazik. A fiatal aktivista egyébként a napokban ismét beharangozott egy rövidfilmet For Nature, azaz a Természetért címmel. A trailert a színész is közzétette hivatalos Instagram-oldalán.

Visszatérve a fiatal DiCaprióhoz: a színész ruhája szinte meg sem száradt a Titanic után, máris létrehozta a nevét viselő alapítványt, amely az elmúlt két évtizedben több mint nyolcvanmillió dollárral segített kétszáz környezetvédő projektet, amelyek ötven országban és mind az öt óceánban tevékenykednek. A Leonardo DiCaprio Foundation listájának élén az élővilág és az óceánok védelme, valamint a globális felmelegedés áll. Mindezek mellett a színész emberbaráti szeretetéről sem érdemes megfeledkezni, nagy erőkkel támogatja az őslakos közösségek védelmét és az oktatást is – írja a Livekindly.

Ami az állatvédelmet illeti, a színész számos veszélyeztetett vagy kihalás szélén álló faj megmentésébe is beszállt. 2010-ben egymillió dollárt ajánlott fel egy nepáli természetvédelmi projektnek, segítve ezzel a helyi tigrisállomány megőrzését. Emellett jutányos összegekkel támogatja a tanzániai fekete orrszarvúk, a nyugati síkvidéki gorillák és az ázsiai gepárdok védelmét is. A Galápagos-szigetek élővilága visszavadításának jegyében nem sajnált 12 milliárd forintnyi támogatást sem. Ebből az összegből finanszírozzák a Floreana-sziget helyreállítását, visszatelepítenek 13 helyi (ott már kihalt) fajt, köztük a Floreana-szigeteki csúfolórigót is, amely az első, Charles Darwin által leírt rigófajta. Ezzel egy időben egyébként egy több mint száz éve kihaltnak vélt óriásteknőst azonosítottak a térségben a Yale Egyetem tudósai az MTI információi szerint. Gustavo Marique tárcavezető közleménye szerint újra megerősítik a faj létezését, Danny Rueda, a Galápagosi Nemzeti Park igazgatója pedig elmondta, reménykedik abban, hogy a felfedezéssel sikerül elkerülniük a Magányos George sorsához hasonló esetet. A szóban forgó teknős ugyanis nem volt hajlandó fogságban párosodni, így 2012-ben utódok nélkül pusztult el faja utolsó hím képviselőjeként. Magányos George ezzel a Galápagos-szigetek emblémájává vált.

További érdekesség, hogy a színész 2010-ben örökbefogadott egy sarkantyús teknőst, akivel az észak-amerikai hüllőtenyésztők szakkiállításán találkozott a kaliforniai Anaheimben. Az biztos, hogy sokáig élvezheti majd kemény fedeles kedvence társaságát, hiszen egy ilyen példány akár nyolcvan évig is vígan elél. DiCaprio egyébként a kutyákat is szereti, volt és van is neki jó néhány.

Ami a tengerek védelmét illeti, a színész ezen a téren is nagyhalnak számít. 2014-ben hétmilliárd dollárt ajánlott fel vizeink megóvására, illetve szívén viseli a kaliforniai disznódelfinek sorsát: az ő ügyükben személyesen találkozott Enrique Peña Nieto mexikói elnökkel, hogy átbeszéljék, hogyan segíthetnének a kipusztulóban lévő fajon. DiCaprio egyébként az élhetőbb mindennapok fényében több vegán vállalatot is támogat, köztük olyat is, amelyik az állati húst száműzve növényi eredetű alternatívát kínál – bár a színész nem erősítette meg, hogy ő maga vegán életmódot folytatna.

Mindezek mellett három olyan film létrejöttében is fontos szerepet vállalt, amelyek a környezetvédelemre hívják fel a figyelmet. Az Utolsó óra című film 2007-ben jelent meg, ebben a színész narrátorként és forgatókönyvíróként is segédkezett. 2016-ban az Özönvíz előtt című filmben szerepelt, mellette produceri szerepet is ellátva. Ugyanebben az évben a The Ivory Game vezető producereként tűnt fel. Ha tehát valaki, akkor Leonardo DiCaprio elmondhatja magáról, hogy tulajdonképpen nincs olyan, amit ne tenne meg azért, hogy egy jobb világban élhessünk. Érdemes hát példát venni róla, és ha nem is hajmeresztő összegekkel, de szelektív hulladékgyűjtéssel, a halmozás mellőzésével és egy kis odafigyeléssel bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő generációi is átélhessék világunk szépségét.

(Borítókép: Leonardo DiCaprio a 26. Annual Screen Actors Guild Awards díjátadó gálán 2020. január 19-én. Fotó: Kevork Djansezian / Getty Images Hungary)