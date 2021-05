Még most sem teljesen világos, miért szálltak bele az Eurovíziós Dalfesztivál győztes zenekarának énekesébe, azzal gyanúsítván őt, hogy a rendezvényen kokainozott. Damiano David azóta bebizonyította, hogy nincs drog a szervezetében, s bár az alaptalan feltételezés borzasztóan bántotta, a botrány kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy a Måneskin nevét világszerte megismerjék. Az olasz nyelven énekelt győztes dal tarolt a hallgatottsági listákon, a bandát pedig már le is kötötték az egyik legnépszerűbb német testvérfesztivál szervezői a 2022-es szezonra.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Eurovízió-győztes frontembert először egy sajtótájékoztatón szembesítették azzal, hogy az interneten vírusként terjed egy felvétel, ami alapján az emberek azt feltételezik, hogy a rendezvényen kokainozott. Damiano David és a zenekar határozottan cáfolta, hogy kokainnal élnének, hogy ezt bizonyítsák, a Måneskin énekese kérte, hogy végezzenek nála drogtesztet. Miután a helyszínen ezt nem tudták megszervezni, a vizsgálatra hazaérkezésük után, Olaszországban került sor. Nem sokkal később az Eurovíziós Dalfesztivált szervező European Broadcasting Union közleményben tudatta, hogy a teszt, a zenekar állításának megfelelően, negatív eredményt mutatott.

A bandatagok még a vizsgálatot megelőzően a BBC Breakfast című műsorban beszéltek arról, mennyire bántja őket a gyanúsítgatás. Damiano később az olasz Vouge magazinnak hangsúlyozta:

Ne essünk az alkoholista és drogos rocksztár sztereotípiába.

Az énekes úgy véli, a kreativitáshoz tiszta, képzett, csiszolt elme kell, mert az agy egy gépezet, és fontos, hogy a sebességváltói a helyén legyenek. Szerinte a drogok csak nagy mennyiségű mocskot jelentenek.

Később a Variety is készített a fiatal zenészekkel egy interjút, amelyből további részletek derültek ki az ügy kapcsán. Hogy miért röppent fel a rosszmájú pletyka, egyelőre nem világos – a portál azt írja, sokak szerint azon zenekarok rajongói indították, amik nem nyertek a dalfesztiválon.

Nagyon bántott az eset, mert ez személyes támadás volt

– jegyezte meg Damiano David a történtek kapcsán, hozzátéve: „Ha valaki azt mondja, a produkció szar, elfogadtam volna. Egyébként egyetlen másodpercig sem aggódtam, hiszen tudom az igazságot, és be is bizonyítottuk, hogy a feltételezés hamis volt. Most már csak abban reménykedem, hogy az emberek nem beszélnek többet erről, megadva a lehetőséget rá, hogy miután szétverték a partit, végre ünnepelhessünk. Történnek ilyen dolgok, akkor is, ha nem kellene. De mi emelt fővel jöttünk ki belőle.”

Történelmet írtak

A zenekarnak bizony van oka ünnepelni, hiszen amellett, hogy megnyerték a versenyt, a daluk egy nap alatt a legtöbbet hallgatott olasz nóta lett. Az énekes azt mondja, nagyon remélik, hogy ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy az olasz dalok jobb megítélés alá essenek. Emellett boldogok, hiszen történelmet írtak, amit senki nem vehet el tőlük. Fontos, hogy egy olyan dalról van szó, amit az anyanyelvükön énekeltek. Úgy érzik, a győzelem nagyon sok ajtót nyitott meg előttük. Hogy ez mennyire igaz, azt bizonyítja a banda nemrég megosztott híre: jövőre a német Rock am Ring, illetve Rock im Park fesztiválokon lépnek fel, olyan együttesek társaságában, mint például a Green Day, a Volbeat vagy épp a Muse.

2022 nyarán fellépünk a Rock am Ring és a Rock im Park fesztiválokon. Mindig arról álmodtunk, hogy egyszer ezeken a színpadokon játszhassunk; hihetetlen, hogy egy ilyen line up szereplői lehetünk!

– olvasható a zenekar Instagram-oldalán.

Ahogy korábban megírtuk, a 2016-ban alakult Måneskin a 2017-es X-Faktorban tett szert szélesebb körű ismertségre. A banda épp ezért ezt egy fontos mérföldkőnek tartja. A Varietynek adott interjúban arról is beszéltek, hogy az eurovíziós győzelemmel lehetőségük nyílik arra, hogy az olasz mellett több angol nyelvű dalt írjanak – bár eddig is voltak ilyen nótáik, Olaszországban ezek nem lettek annyira keresettek. Most viszont, hogy nemzetközi szinten is ismertté váltak, ez egy jó apropó arra, hogy angol dalszövegek szülessenek. Bár a németországi fesztiválpiacra sikerült betörniük, nagy álmuk még, hogy az angliai Glastonbury fellépői közt szerepeljenek.

A korábbi cikkeinkben megmutattuk már, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon hogyan szerepelt a banda. Most álljon itt a győztes, „Zitti e Buoni” című dal hivatalos klipje: