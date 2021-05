Ördög Nóra: Nem foglalkozom a támadásokkal

A természet milyen szerepet tölt be az életében?

Vidéken nőttem fel, a családdal sokat kirándultunk, a gyerekeimnek is igyekszünk megmutatni, mennyi csodás helyet rejt Magyarország. A Totem is bizonyítja majd mindezt, hiszen olyan mesés hazai környezetben forgatunk, amelyet talán sokan nem is ismernek. Egy dologgal viszont nem tudok kibékülni: kígyók, siklók és különböző, láb nélküli élőlények. Jobb, ha elkerülnek, mert félek tőlük. A Totem forgatásán is felbukkant például egy kígyó, a stábtagok fogták meg. Persze nem bántották, csak arrébb tessékelték. Az Ázsia Expressz munkálatai közben is ez volt az egyetlen félelmem! Egyébként hatalmas élmény, hogy újra a szabad levegőn forgathatunk, hiányzott a külső helyszínes munka. Nem vagyok olyan lány, aki megijed az esőtől vagy a meredekebb tereptől, ha kell, boldogan dacolok az időjárás viszontagságaival.

Hogyan élte meg a koronavírus-járványt?

Nem unatkoztunk. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy visszavettem a tempóból. Sok új dolgot találtunk ki, közben menedzseltük az életünket. Persze hiányzott a kikapcsolódás, hogy elmehessünk a férjemmel egy étterembe, vagy pihenni a gyerekekkel. Az iskolák bezárása sem könnyítette meg a hétköznapjainkat. Le a kalappal minden szülő előtt, aki végigküzdötte az online tanulás időszakát. Természetesen egy darabig jó volt elbújni a világ elől, de néhány hét után megijedtem, mert annyira kilátástalannak és bizonytalannak tűnt, hogy mikor lesz ennek vége.

Amíg a balatonakarattyai kisboltjuk költöztetés alatt áll, büfékocsiban várják a vendégeket. A 2021-es nyári szezonra kész lesznek?

Június közepén, amikor az iskolának vége, megnyitjuk az új helyet. A food truck jelenleg is üzemel, mindenkit szeretettel várunk. Ez a megoldás azért született, mert ugyan a régi kisbolt még működik, nem szeretnénk, ha a környéket megint elárasztanák az autók. Jobb a békesség. Izgalmas heteken vagyunk túl, szépen halad az építkezés, reméljük, most már semmi sem jön közbe.

Februárban bejelentették, hogy a Nekem a Balaton nevű kisboltjukat egy év után költöztetni kell, közben tombolt a járvány, az iskolák bezártak – megterhelő időszaknak hangzik.

Az elmúlt másfél év kőkemény megpróbáltatásokat tartogatott. Palkóval beszélgettünk is róla, hogy a jövő évet nyugodtabbra kéne tervezni. Persze, amikor kimondtuk, mindketten nagyot nevettünk, hiszen ismerjük magunkat annyira, hogy biztosan nem lesz az. Ha beindul a nyár, remélhetőleg minden sínre kerül, és bár dolgos lesz, mégis létrehoztunk valami újat, és remélhetőleg nem hasalunk el újra.

Rengeteg támadást kaptak, főleg a kommentszekcióban. Olvasgat hozzászólásokat?

Nem igazán, mert egyszerűen nincs értelme. Néha átfutok egy-kettőt, de nem jellemző. Ítélkezni könnyű, de valószínűleg attól még nem csinálnék semmit sem másként. Eleget őrlődtem már negatív megjegyzéseken, pontosan tudom, milyen sok energiát emészt fel. Nekem pedig már nincsenek erre tartalékaim, amit feláldozhatok. A családomtól kellene elvonnom ezeket, úgyhogy nem hagyhatom, hogy elvegyék a kedvemet, vagy nyomást helyezzenek rám. Inkább nem foglalkozom vele. Éljük az életünket, ahogyan eddig, és nagyon kevés ember van, akinek a véleménye valóban számít.

Négy éve YouTube-csatornát is üzemeltet Nánásiék címmel, mely hatalmas népszerűségnek örvend. Ez a platform nem szoríthatja ki a televíziós munkáit?

A YouTube-csatorna játéknak indult, és minket is meglepett, milyen rövid idő alatt fordult komolyra, de a tévét nem helyettesítheti. Bár a médiafogyasztási szokások folyamatosan változnak, kétlem, hogy ne lenne szükség televíziós műsorokra. Sőt, a vírushelyzetben talán még inkább szükség volt színes, szórakoztató, tévés tartalmakra. Tavaly is az utolsó pillanatig forgattam, ősszel például a Dancing With The Stars című produkciót, most pedig a Totemet. Még ha a tévézés át is alakul, minőségi tartalomra mindig szükség lesz! És én már csak azért sem temetném a hagyományos televíziózást, mert itthon még mindig van egy nagyon komoly réteg, akinek most is a tévé a minden. Tudom, hogy minden egyes nap, amit képernyőn tölthetek, ajándék, de egy biztos: mire a tévé bedőlne, én már tuti nyugdíjas leszek!

Ennyi elfoglaltság mellett mikor van ideje a házasságára?

Palkóval mindent megteszünk, hogy olykor kettesben is lehessünk. A kétlaki életünk is a segítségünkre van ebben: ha például Balatonon vagyunk, el lehet szökni Diósdra, és fordítva. Nagyon tudatosan figyelünk arra, hogy a család mellett házaspárként is funkcionáljunk. Az utóbbi időben sajnos nem minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, és sokszor meg kellett küzdeni a közös percekért. De igyekszünk, és szerintem nincs ezzel probléma, csak néha több logisztikát igényel. Hálás vagyok a férjemnek, hogy mellettem áll, hogy számíthatok rá a forgatások alatt is.

Nem terhes az embernek a párjával dolgozni? Gondolok itt például egy közös vállalkozás üzemeltetésére?

Tudom, hogy nem minden párkapcsolatban szerencsés, de nálunk jól működik. És van extra pozitív hozadéka is, ha sikerül összehozni a kellemest a hasznossal: múlt héten például volt egy este, amikor azért mentünk el vacsorázni, hogy a kisbolt dolgairól beszéljünk. Munkamegbeszélés volt, de úgy intéztük, hogy ne csak a feladatokról, hanem kettőnkről is szóljon, egyfajta randiest is legyen. Otthon is leülhettünk volna az ebédlőasztal fölött, de az mégsem olyan, mint amikor az ember kiszakad a megszokott környezetéből. Ugyanazok a szabályok érvényesek a közös munkára is, mint a házasságunkra: tisztelettel, szeretettel és odafigyeléssel ez is működik.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)