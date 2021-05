Megrázó vallomást tett a kanadai punk-rock banda frontembere. Deryck Whibley elárulta, hogy a Sum 41 legutóbbi lemezének egyik dalát a feleségének sok évvel ezelőtti öngyilkossági kísérlete ihlette. A nóta friss verziója most klipet kapott, a pár pedig részletesen elmesélte, mi történt azon az éjjelen, amikor Ariana úgy érezte, a halálon kívül nincs más opció számára. Az énekes azt is bevallotta, hogy a történtek súlyát akkor fogta fel igazán, amikor részt vett Hollywoodban a Linkin Park frontemberének emlékére rendezett koncerten, és látta a fájdalmát azoknak, akiknek a 2017 nyarán öngyilkosságot elkövetett énekes olyan sokat jelentett.

A napokban jelent meg a Sum 41 tavalyelőtt kiadott Order Decline albumán szereplő Catching Fire című dalának új verziója, amit a kanadai punk-rock banda Joseph Edward Mulherinnel (művésznevén „Nothing, Nowhere”) készített. Mindezt nemcsak az teszi különlegessé, hogy egy klipet is forgattak a számhoz, hanem hogy kiderült, a dal az énekes életének egy olyan drámai momentumáról szól, amelyről korábban nem beszélt. Deryck Whibley most először vallott arról, hogy azért olyan fontos ez a szerzemény, mert a felesége sok évvel ezelőtti öngyilkossági kísérletét követő közös gyógyulásuk katalizátora.

A 41 éves frontember és modell párja, Ariana a People magazinnak mesélte el, mi történt 2013-ban azon a bizonyos éjszakán, amely kis híján végzetes tragédiába torkollott.

Ez valami olyasmi, amivel mindennap együtt élek, és amivel ő is ugyanúgy együtt él

– kezdte a portálnak a 30 éves Ari. „Valami olyasmi, ami nagyon is kézzelfogható az életünkben. De hiába tartjuk meg magunknak, az nem fog kegyelmet adni. Felnőttünk hozzá, és megtanultunk mindent abból, amit átéltük. Ha azzal, hogy őszinték vagyunk és kitárulkozunk – ami egyébként ijesztőnek tűnik –, bárkinek, csak egy embernek segítünk, hogy úgy érezze, megértik és nincs egyedül, akkor már volt értelme beszélni róla.”

Csak a véletlenen múlt

Azon a drámai éjszakán Ari egyáltalán nem tervezte, hogy öngyilkos lesz. Nem volt se jegyzet, se búcsú. Egy teljesen átlagos napnak tűnt, amelyet a barátaikkal töltöttek, és elég sokat ittak, ami akkoriban mindkettőjükre jellemző volt. Deryck korán lefeküdt, Ari magában iszogatott tovább a házban. Már késő éjjel volt, amikor elhatalmasodtak rajta a sötét gondolatok. Normál esetben ezektől mindig sikerül elrugaszkodnia, de ez az este más volt. Hagyta, hogy a rossz érzések elárasszák, míg végül úgy tűnt, az öngyilkosságon kívül nincs más opció: beszállt az autójába, hogy véget vessen az életének. Véletlen szerencse, hogy egy barátjuk épp akkor jelent meg a házban, és miután zajt hallott a garázsból, lement megnézni, mi történik ott.

Csak arra emlékszem, hogy szörnyen éreztem magam. Zavarban voltam, szégyenkeztem és ideges voltam

– mondta Ari, aki mindig is úgy érezte, sokkal könnyebb, ha a legmélyebb, legsötétebb gondolatait és démonait magában tartja. A következő napok számára homályba borultak, míg Derycket sokkolták a történtek. Ahogy a dalszövegben szerepel, az énekes nem tudta, hogy a párjának segítségre lenne szüksége, mert mindig olyan keménynek és erősnek látszott. Ari akkor még nem volt képes értékelni, hogy mindez valójában egy második esély volt neki, és nem is igazán tudtak megbirkózni az esettel.

Ez egy ilyen furcsa dolog volt. Egyszerűen nem beszéltünk róla

– magyarázta a modell. A pár folytatta az addigi bulizós életét, egészen addig, míg 2014-ben Deryck Whibley az alkoholizmusa miatt kórházba került. Az énekest egy hónapig kezelték, miközben több szerve is károsodott – az akkori hírek szerint összeomlott a májának és a veséjének a működése. Ezt követően döntöttek úgy, hogy ezentúl egy korty alkoholt sem isznak. Ari korábbi öngyilkossági kísérlete és nyilvánvaló depressziója továbbra sem volt beszédtéma köztük, ám a szörnyű éjszaka beárnyékolta a következő éveket. Munka közben mindig volt egy pont, amikor elkezdett agyalni az énekes, és ha nem tudta, hol van a kedvese, ideges lett, és végigszáguldott a házon, hogy megbizonyosodjon arról, minden rendben van vele.

Chester Bennington halála rázta fel

2017-ben a Linkin Park frontemberének öngyilkossága után rendezett emlékkoncerten a Sum 41 is fellépett a Hollywood Bowlban. Mint ismert, Chester Bennington abban az évben egy júliusi éjszakán vetett véget az életének a Los Angeles-i házában, ahol épp egyedül tartózkodott. Később kiderült, hogy az énekes hosszú évek óta depresszióval küzdött, feltehetőleg ez vezetett a halálához, ami akkor mindenkit váratlanul ért és megrázott. Deryck Whibley nem volt szoros kapcsolatban vele, ám amit az emlékkoncerten tapasztalt, nagyon megérintette. Az, hogy a néhai énekes családja előtt kellett színpadra állnia, előhozta benne a bűntudatot és a sérelmeket, amelyeket a felesége öngyilkossági kísérlete okozott, és legbelül még mindig magában hordozott.

Hirtelen azt éreztem, vajon mit tennék, ha elveszítettem volna? Nem tudom, hogyan reagálnék. Ahogy néztem azokat az embereket, Chester családját, a barátait, a zenésztársait, azon gondolkodtam, vajon mit tennék, ha elveszítettem volna Arit. És ezek az érzések csak egyre erősödtek bennem.

Két héttel a koncert után Ari elutazott a családjával a szülővárosába, és Deryck egyedül maradt a házban, amire a tízéves együttlétük során nem volt példa azelőtt, és amit a magány mellett nagyon kísértetiesnek élt meg.

Ekkor kezdte el írni a Catching Fire című dalt,

amely számára szívszorító, lemerítő és kínzó is volt egyben, viszont attól kezdve úgy érezte, valami megváltozott benne. Amikor Ari visszajött, eljátszotta neki a szerzeményt, végre kifejezve mindazt, amit a történtek kapcsán érzett.

Ez olyan felszabadító érzés volt! Csaknem mindent el tudtam mondani a dalon keresztül, én ugyanis így tudom kifejezni magam a legjobban. Végre tovább tudtunk lépni, és képesek voltunk beszélni a történtekről

– mondta az énekes. A feleségének is segített a dal, hiszen a párja nézőpontjából látva a dolgokat végre át tudta érezni, milyen lehetett neki megélni mindezt. Deryck úgy gondolja, akkoriban mindketten sok kárt okoztak maguknak és a kapcsolatuknak is, de sikerült kiszabadulniuk ebből a szituációból. Tulajdonképpen egymást mentették meg, amit csakis maguknak köszönhetnek. Úgy gondolja, idővel a kapcsolatuk csak még erősebbé válik, így mindketten szerencsésnek, hogy ott vannak egymásnak.

Kisfiukkal teljes a család

Ariana Cooper egyébként Deryck Whibley második felesége. Korábban Avril Lavigne kanadai énekesnő volt a párja, akitől négy év házasság után, 2010-ben vált el. A modellt 2015-ben vette el, első közös gyermekük pedig közvetlenül a világjárvány előtt született. Az örömhírt az énekes az Instagram-oldalán tudatta: az apróságról, aki a Lydon Igbyt nevet kapta, egy olyan fotót mutatott, amelyen a karjaiban tartja.

Hiába a családi boldogság, Ariana depressziója azóta sem múlt el, de sokkal jobban érzi magát, hogy a terapeutájával beszélhet róla. Persze nem könnyű megbékélnie azzal, hogy a történtek miatt nem csak az alkohol okolható. A terápiának köszönhetően viszont végre képes jobban megnyílni saját maga és a férje előtt is. A 2013-as esetről most már ugyanúgy beszélnek, mint bármely más sérülésről, és rendszeresen foglalkoznak vele. Az őszinteségnek és a terápiának köszönhetően nap mint nap apró győzelmeket ünnepelnek, ahogy azt is, hogy még mindketten itt vannak.

A jó dolgok akkor jönnek, ha az ember keményen dolgozik rajtuk. Ezt vettem észre a mi életünkben is. Mi mindenért megdolgozunk, amit élvezünk és ami boldoggá tesz minket. És ebbe a mentális egészség is beletartozik

– jelentette ki az énekes.

A Sum 41 már visszajáró vendég hazánkban

Az 1996 óta működő Sum 41 az All Killer No Filler című debütáló albumával robbant be a köztudatba – nem nagyon van olyan, aki a korongon szereplő Fatlip című klipes dalt ne ismerné. Ezzel együtt a banda eddig összesen hét stúdióalbumot adott ki, utoljára 2019-ben jelent meg lemezük, ez az a bizonyos Order Decline, amelyen a felesége öngyilkossági kísérletének hatására született Catching Fire című dal is hallható. Az albumot a kiadás évének nyarán Magyarországon is bemutatta a csapat, egy borzasztóan energikus produkcióval érkeztek a Budapest Parkba.

A zenekar ezt megelőzően is többször járt hazánkban, 2017-ben szintén ugyanezen a szórakozóhelyen, 2011-ben a VOLT Fesztiválon, 2012-ben és 2016-ban pedig a Sziget Fesztiválon álltak színpadra. A pandémia kezdete előtt a Strand Fesztivál is a fellépői között üdvözölte a bandát, ám a 2020-as rendezvény halasztása miatt 2021 augusztusának végére ígérik a szervezők a beharangozott koncertet. Feltéve persze, ha a járványügyi intézkedésekhez igazodva megoldható, hogy a zenészek Kanadából a Balatonhoz utazzanak. A programtáblán egyelőre még szerepel a Sum 41-buli.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

(Borítókép: Ariana Cooper és Deryck Whibley. Fotó: Phillip Faraone / Getty Images Hungary)