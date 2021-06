Ez járna Melania Trumpnak, ha válna

Nincs róla szó, de egy áttekintést azonban megér, milyen kondíciókkal is tudna vajon kilépni az egykori szlovén modell a 2005-ben megkötött házasságból. A legújabb információk szerint ugyanis „már számolja a perceket” – vélelmezi a The Gentleman's Review luxusmagazin.

Az, hogy a volt first ladynek mennyire elege lehet a férjéből, örök témája a bulvársajtónak, amelynek néha elég volt a metakommunikációs jeleket lefordítania. Megesett, hogy Melania egyszerűen faképnél hagyta a fotósok előtt mosolygó Trumpot, illetve nem egy ízben hárította el durván az elnök kézfogási kísérletét. A kontraszt így több szempontból is éles az elődjeivel.

Melania egész egyszerűen nem akarta megjátszani a boldog first lady feleséget , de mentségére legyen mondva, soha nem készült és nem is vágyott a szerepre, amit a férje osztott neki. First ladysége előtt a kevéssé ismert manhattani társasági előkelőségek gondtalan életét élte: elegáns éttermekbe járt a barátaival, majd luxusáruházakban vásárolgatott méregdrága holmikat. Beszédes, hogy a fia tanulmányaira hivatkozva mennyire nehezen is ment a költözés a New York-i Trump Towerben lévő, a versailles-i kastély ihlette giccsbarokk penthouse-ból a Fehér Házba – veszi számba a körülményeket The Gentleman's Review.

Az USA történelmében olyanra nem volt még példa, hogy a first lady feladatait de facto az elnök lányának (jelen esetben a kedvenc gyerek Ivanka Trumpnak) kelljen ellátnia, az igazi elnökfeleség ugyanis húzódozik tőle, ami nem csoda, kapott hideget-meleget az öltözködéséért, a Fehér Ház karácsonyi dekorációjáért, és megkapta annak a felmérésnek az eredményét is, mely szerint ő maga az Egyesült Államok eddigi legnépszerűtlenebb first ladyje.

De akkor most térjünk a lényegre és lássuk, utólag mekkora számlát is nyújthat be mindezért!

Mivel házassági szerződésük nem ismert, így csak Trump két korábbi válási megállapodásából lehetne következtetni erre. A leköszönt amerikai elnöknek ugyanis ez már a harmadik frigye, az elsőt egy csehszlovák modellel, Ivanával kötötte, akinek 650 000 dollárt fizetett ki gyerektartás fejében, persze ott három utódról (Donald, Ivanka, Eric) kellett gondoskodni. Második feleségének, Marla Maplesnek azonban már csak 100 000 dollár járt ilyen címszó alatt, míg Tiffany nevű lányuk el nem éri a nagykorúságot.

Melania köztudottan nagyon kötődik közös gyermekükhöz, Barronhoz, így nem is kérdés, hogy vele maradna, ha arra kerülne a sor. A rossz nyelvek szerint pont azért sem bontott asztalt a hivatali idő alatt, mert kerek perec megmondta férjének: ha el akarja kerülni a botrányt és a nyilvános megaláztatást, emeljen az ötödik gyereke örökségén a végrendeletében.

1992-es válásukkor Ivana 14 millió dollárt kapott asszonytartás címszó alatt, amiből azóta is éli világát. Második neje bár 25 millióra pályázott, mindössze 2 millió dollárt ítélt meg neki a bíróság 1999-ben, aminek ráadásul a felét ingatlanvásárlásra kellett költenie, tartásdíjat nem kapott. Melania jobb helyzetben lehet, lévén Barron sokkal fényűzőbb életstílust szokott meg, mint a féltestvérei. Ennek fenntartásába pedig be kell ugye szállni.

És hát ne feledkezzünk meg az ingatlanokról sem! Ivana annak idején egy 45 szobás connecticuti házat és egy lakást kapott a New York-i Trump Plaza felhőkarcolóban, továbbá évente egy hónap „üdülési jogot” a közös floridai birtokon. A második feleségnek ehhez képest a „készpénzből” kellett megoldani a lakhatását, az ingatlanportfólióból nem részesült eképpen.

Mivel Melania a leghosszabb ideje „hivatalban lévő” feleség, így a követelései is jelentősebbek lehetnek. Bár van a tulajdonában egy lakás a Trump Towerben, valószínűleg nem kívánna a továbbiakban még csak egy épületben sem lakni a férjével, a bennfentesek szerint a pénzre szavazna, hogy máshol teremtsen otthont magának – elemez minden körülményre kitérően forrásunk.