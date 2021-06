Összedőlt fiúbandák, amelyekért lányok ezrei sírnak

Kevesen élik át azt az örömöt, amelyet egy zenekar tagjai abban a pillanatban, amikor eldöntik, közösen vágnak neki a világnak. Onnantól kezdve, hogy a siker először kopogtat, kinyílik előttük a világ, és úgy tűnik, mintha egy örökké tartó buli lenne az életük. A reggeltől estig tartó nonstop hajtás azonban egy idő után megterhelőbb lehet, mint amekkora örömöt okoz, főleg ha a tagok nem jönnek ki egymással vagy már képtelenek az elvárt korlátok mögött kiteljesedni.

Justin Timberlake a NSYNC nevű fiúbandával szerzett magának világhírnevet. A zenekar dübörgött a kilencvenes években, sikert sikerre halmoztak, majd 2002-ben bejelentették, hogy egy kis szünetre mennek – egy évvel később pedig úgy döntöttek, hivatalosan is feloszlanak.

Turnéztunk, és az volt az érzésem, hogy az egész túl sok. Egy jó kis hógolyózásnak indult, aztán lavina lett belőle. Kinőttem belőle, és úgy éreztem, jobban érdekel a zene, mint a csapat többi tagja. Mintha más lenne a zeném, amit el akarok készíteni, követnem kell a szívemet

– nyilatkozta Justin Timberlake, aki egyébként szólóban is karriert csinált, de inkább színészként teljesedett ki. De nem ő és a csapata az egyetlenek, akik szakítottak a nyomás miatt.

Take That

A banda kétségtelenül az egyik legnépszerűbb brit zenekar volt. Robbie Williams, Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen és Jason Orange sorra döntötték a rekordokat, Európa-szerte imádták őket. 1995-ben Robbie Williams úgy döntött, szólóban folytatja tovább, mire a Take That egy év múlva hivatalosan is feloszlott. 2005-ben újra összeállt a banda a megmaradt négy taggal, ekkor jöttek ki negyedik albumukkal, a Beautiful Worlddel. Öt évvel később Williams újra csatlakozott hozzájuk, közösen készítették a Progress című lemezüket. 2012-ben az együttes az ötödik helyet foglalta el a Forbes magazin legjobban kereső zenészeinek listáján. Bár úgy tűnt, jól megy a szekér, ismét szünet következett, ezúttal két évig tartott. Miután pedig sokadjára is megalakult a Take That, kiderült, hogy Robbie Williams és Jason Orange már nem tart a csapattal – írta meg a BBC. A bandatagok egyébként a külön töltött évek alatt szólóban is sikeresek voltak, kivéve Howard Donaldot, aki ez idő alatt visszatért a DJ-zéshez.

The Wanted

A brit-ír banda 2009-ben alakult. Jay McGuiness, Max George, Tom Parker, Nathan Sykes and Siva Kaneswaran ötéves pályafutásuk alatt megdöntöttek pár csúcsot a dalaikkal, majd 2014-ben váratlanul bejelentették, hogy itt az ideje egy kis szünetnek. A rajongók csalódottak voltak, és hamarosan pletykák is szárnyra keltek. Állítólag a One Direction sikere akkora nyomást helyezett a The Wanted tagjaira, amivel már nem tudtak versenyre kelni, és egy ponton túl már nem is akartak – írta meg a J14. A tagokkal végül Max George ült le beszélni, akiket sokkolt a felbomlás ötlete. Az énekes utólag elmondta, hogy annyira megviselte a banda feloszlása, hogy depresszióba esett, és hónapokig a lakását sem tudta elhagyni – írta meg tavaly a Mirror. De nem csak vele bánt el a sors.

Tom Paker ugyancsak tavaly ősszel jelentkezett be hosszas kihagyás után, vérfagyasztó híreket osztott meg az Instagramján. Kiderült, hogy az énekes négyes stádiumú agydaganattal küzd.

A feleségem nem jöhetett be a pandémia miatt. Elhúzták a függönyt az ágyam körül, és azt mondták: agytumor. Csak arra tudtam gondolni, hogy mi a kibaszott pokol. Azt mondták, negyedik stádium, halálos betegség

– árulta el az énekes az OK magazinnak.

Parker felesége, Kelsey idén márciusban azt mondta a Mirrornak, hogy a férje nagyon jól bírja a kezelést. Ami pedig a családot illeti, az énekes gyakran posztol cuki fotókat a babáiról, Instagram-profilját elnézve nem is tűnne fel senkinek, mennyit kell küzdenie nap mint nap.

One Direction

Volt, aki imádta, volt, aki gyűlölte, de vitathatatlan, hogy a brit X-Faktorban összepakolt öt srác történelmet csinált zenekarként. Körbeturnézták a világot, parfümöket dobtak piacra, öt albumot adtak ki és egy halom díjat bezsebeltek – de amekkora sikerük volt, legalább akkora balhé lett abból is, amikor 2015-ben Zayn Malik úgy döntött, dobbant Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson és Liam Payne mellől. Nem volt titok, hogy Zayn szólókarrierre vágyik; a sikerért nem is kellett a szomszédba mennie: Pillowtalk című száma rögtön toplistás lett. A zenekar Zayn távozása után még kiadott egy albumot, aztán bejelentették, hogy szünetre mennek. Bár sok rajongó remélte, hogy a tagok 2020. július 23-án, azaz fennállásuk tizedik évfordulóján újra összeállnak, csupán egy hivatalos weboldalt készítettetek az eseménynek. Semmilyen összeborulós dal nem készült, nemhogy új album, és az újraegyesülésről sem beszélt egyik énekes sem – ennek fényében távolíthatták el nem sokkal később a srácok One Direction-formációs viaszbábuit is a Madame Tussaud panoptikumból.

Ami pedig a sárdobálást illeti, Zayn általában megragadta az alkalmat, ha odaszólhatott volt bandatársainak. Kiválása után szimplán egyszerűnek nevezte az One Direction zenéit, hozzátéve, hogy bármikor is tett javaslatot valamilyen újításra, a menedzsment elvetette az ötletét, ami nem meglepő módon nem hatott inspirálóan a fiatal énekesre. Nem is tagadta, hogy a kiválása után eszébe sem jutott a dalaikat hallgatni.

Ez nem az a fajta zene, amit én hallgatnék. Te hallgatnál One Directiont egy buliban a csajoddal? Én nem, és részemről ez nem beszólás, csak egy 22 éves férfi véleménye

– mondta a Rolling Stone magazinnak. A lapnak egyébként 2017-ben Harry Styles is interjút adott, amelyben reflektált Zayn Malik arra irányuló megjegyzésére, hogy nem tudott azonosulni a One Direction zenéivel:

Azt hiszem, szégyen, ha így érzett. De nem kívánok neki mást, mint hogy élvezze, amit csinál. Ha nem szereted, amit csinálsz, és mást szeretnél helyette, abszolút érthető. Örülök, hogy most már azzal tud foglalkozni, ami érdekli, és sok szerencsét kívánok neki.

Zayn Malik később azt is mondta, hogy Harry Stylesszal alig beszéltek, amikor a zenekar tagjai voltak, mióta pedig külön útra lépett, egyik sráccal sem tartja a kapcsolatot. Egyedül Niall Horanról nyilatkozott pozitívan. Úgy véli, az ír zenész jobb dalokat készít, mint ő, és ki meri jelenteni, hogy a rajongója – írta meg a Cosmopolitan. A srácok ezenkívül mondtak még ezt-azt, de egyikük sem éreztette, hogy annyira meg lenne bántódva, mint Harry Styles, aki 2019-ben még odaszúrt egyet Zaynnek, amikor a Saturdays Night Live műsorvezetője volt. One Direction-ös éveire emlékezett vissza röviden, majd így zárta a mondandóját:

Imádom ezeket a srácokat, olyanok, mintha a testvéreim lennének. Niall, Liam, Louis... és, ja, igen. Ringo, ez lesz az!

– mondta Harry Styles. A poén lényege annyi, hogy Ringo Starr volt az első, aki kilépett a The Beatlesből, akárcsak Zayn a One Directionből.

+1 Little Mix

Lánybandákból is akad bőven, ahol a közös munka a barátság vagy az egészség rovására ment. A Little Mix ugyan nem oszlott fel, de annyi biztos, hogy a lányok egy időre pihentetni fogják a karrierjüket, aminek több oka is van. A Little Mix a 2011-es brit X-Faktor győztes csapata – ugyanazon szériáé, amiben a One Direction is versenyzett. További közös pont, hogy Perrie Edwards és Zayn Malik jegyben is jártak, aztán az énekes SMS-ben szakított menyasszonyával. Perrie azonban most várandós, ahogyan a banda másik tagja, Leigh-Anne Pinnock is, akivel mindössze néhány nap különbséggel jelentették be, hogy gyermekük lesz. A bandában így jövőre csupán egy aktív énekesnő marad, Jade Thirlwall személyében. A Little Mix negyedik tagja, Jesy Nelson ugyanis tavaly decemberben úgy döntött, külön utakon folytatja.

Kilenc csodálatos év után Jesy úgy döntött, hogy elhagyja a Little Mixet. Hihetetlenül nehéz időszak ez a számunkra, de támogatjuk őt. Nagyon szeretjük, és egyetértünk abban, hogy ez a legjobb, amit a mentális egészségéért tehet

– írták közleményükben.

Jesy Nelson mindig kívülállónak érezte magát a bandában. Elkövette ugyanis azt a hibát, hogy rendszeresen rákeresett a saját nevére, és rengeteg ocsmányságot talált. 2019-ben elárulta, hogy egyszer be is gyógyszerezte magát, akkori párja talált rá, és megakadályozta az öngyilkossági kísérletét. A fájdalmas üzenetek azonban nagy valószínűséggel később sem apadtak, az énekesnő pedig úgy érezte, folyamatosan versenyeznie kell a nála vékonyabb bandatagokkal. Kolléganői egyébként támogatták döntésében, ugyanis ők is egyetértettek vele abban, hogy a szellemi egészségénél semmi sem lehet fontosabb.

+2 Jonas Brothers

Ki ne emlékezne mindenki kedvenc testvéreire, a Jonas Borthersre? A fiúk 2005-ben robbantak be a Disney Channelen, volt saját sorozatuk, és négy albumuk is megjelent 2010-ig, amikor is kétéves szünetre mentek. 2012-ben újra színpadra álltak, majd bejelentették, hogy vége a testvériesen megosztott bandának: mindhármuknak más tervei voltak. Nick sikeres szólóénekes lett, Jealous című száma hatalmas siker lett, Joe Jonas bandát alapított DNCE névvel, Kevin Jonas pedig ingatlanbizniszbe fogott.

2019. március elsején aztán a testvérek váratlanul ismét bejelentkeztek Sucker című számukkal, amelynek videoklipjében mind megmutatták szívük asszonyát is. Kevin Jonas még a felbomlás előtt vette feleségül Danielle Deleasát, az évek során pedig két öccse is megházasodott, méghozzá nagy csinnadrattával. Nick Jonas Priyanka Chopra indiai színésznőt vette el, Joe Jonas pedig a Trónok harcából ismert Sophie Turnert. A testvérek közül egyedül Nicknek nincs még gyermeke.

Ami viszont a bandát illeti, a srácok, köszönik szépen, jól vannak, és úgy fest, egyelőre nem is terveznek ismét különválni, inkább viszik tovább a jól bevált családi bizniszt.

(Borítókép: Robbie Williams, Mark Owen, Gary Barlow, Jason Orange és Howard Donald 1992-ben. Fotó: Tim Roney / Getty Images Hungary)