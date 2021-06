Életfogytig tartó börtön vár a drogbáró szépségkirálynő hitvesére

Két kézzel szórta a pénzt drogbáró férje 14 milliárd dolláros vagyonából, a New York-i milliomosok fényűző életét élte, saját divatmárka indításán dolgozott az egykori szépségkirálynő – aztán most egy virginiai fegyház magánzárkájában senyved, várva a nagy valószínűséggel életfogytig tartó börtönbüntetésére. A nyugati félteke első számú közellensége feleségének kalandos és tanulságos élettörténete.

Emma Coronel Aispuro 1989. július 3-án San Franciscó-ban – más források szerint Santa Clarában – született, amikor édesanyja rokonlátogatáson járt az USA legnépesebb tagállamában, Kaliforniában, így a területi elv alapján rendelkezik amerikai állampolgársággal. Anyja Blanca Estela Aispuro Aispuro, apja Inés Coronel Barreras, utóbbi papíron egy mexikói farmer, a valóságban a Sinaloa Cartel egyik magas beosztású főnöke, a drogbáró Joaquin „El Chapo” Guzmán Loera jobb keze.

Majd később az élet úgy hozta, hogy egyszersmind az apósa is, bár tizenegy évvel fiatalabb a vejénél...

Merthogy Emma, aki természetesen az anyjával együtt visszament Mexikóba, és a Durango állambeli Canelasban, a La Angostura nevű farmon cseperedett fel, az Arany Háromszög (El Triángulo Dorado) nevű területen, a mexikói drogkereskedelem szívében.

Emma sokkoló szépségű fiatal lánnyá serdült, és hogy, hogy nem, egy táncmulatságban megismerkedett egy nála 33 évvel idősebb úrral, bizonyos Joaquín Guzmánnal.

Rejtélyes módon kölcsönös szerelem szökött szárba a lány és az édesapjánál jóval idősebb, 168 centis, nem éppen daliás külsejű, nagy bajuszú férfi, a Köpcös, között, akiről Emma akkor még nem tudta, hogy apja főnöke és a Sinaloa drogkartell teljhatalmú ura, mesés vagyon tulajdonosa.

De mindegy is, mert Emma pár hónappal később bejelentkezett egy tinik számára kiírt szépségversenyre, és azt annak rendje s módja szerint meg is nyerte. A nézőközönség soraiban – minő véletlen – ott ült El Chapo is, több mint száz fegyverese kíséretében. A drogbáró nem aprózta el, azon melegében, még ott a szépségversenyen megkérte Emma kezét, és a lány 18. születésnapján, 2007. július 3-án meg is tartották az esküvőt.

Emmának az elsőt, El Chapónak a harmadikat...

Hogy miért mentem hozzá? Egyszerűen lenyűgözött a modorával, ahogy beszélt, ahogyan bánt velem, egész egyszerűen, ahogy létezett – mondta Emma öt évvel ezelőtt a Los Angeles Timesnak. – Először csak barátok lettünk, aztán jött minden egyéb. Valahogy mindig meghódítja, elbűvöli az embereket, legyen szó nőkről vagy férfiakról, persze másképpen. Fantasztikus kisugárzása van.

Megjegyzendő, hogy jóformán az egész család El Chapónak dolgozott, Emma egyik bátyja a druglord pilótája volt, nagybátyja fontos bandatag, a papa pedig, mint már említettük, az egyik alvezér.

A gógyis lány – most már asszony – nemcsak a szépségével tűnt ki, hanem az eszével is. Culiacánban újságírást tanult, talán ezért is nyilatkozott mindig annyira rutinosan. Az említett LA Times-cikkben például ezt találta mondani a férjéről:

Joaquín képtelen lenne rossz szándékkal nyúlni egy nőhöz. Sohasem kényszerítene egy nőt olyasmire, amit nem akar megtenni.

Emma gyakran fogalmazott meg Twitter-üzeneteket, általában is tudatosan használta a közösségi médiát. Amikor 2017 januárjában a mexikói hatóságok kiadták a férjét az Egyesült Államoknak, spanyol nyelven nyilvánult meg a Twitteren:

Mindketten tudtuk, hogy nagy árat kell fizetnünk. Azért, hogy egymáséi lehessünk. Ez a nagy ár a távolság, az idő, különböző kihívások és áldozatok. De megérte!

El Chapo letartóztatása (You Tube)

Vagyis mindvégig kitartott férje mellett, akit valóságos szentként ábrázolt. És amikor 2019 februárjában életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték El Chapót, immár az Instagramon nyilvánult meg a szerelmes feleség:

Bármit is mondtak Joaquínról a tárgyaláson, jót vagy rosszat, mindaz mit sem változtat azon, ahogyan gondolok rá.

Emmát a jelek szerint az sem nagyon érdekelte, hogy a tárgyaláson tanúvallomások tucatjai bizonyították Guzmán szörnyű bűneit.

Hogy tizenhárom éves kislányokat drogozott be és erőszakolt meg, hogy élve eltemette az elfogott ellenségeit, és hogy a villájában volt egy úgynevezett „kivégző szoba”, amely külön csatornarendszerrel volt ellátva a kiömlő vér és a belsőségek elvezetésére.

Emma minden egyes tárgyalási napon ott ült a tárgyalóterem karzatán, rezzenéstelen arccal, még akkor is, amikor férje titkos vagy nem is annyira titkos szeretői tanúskodtak a drogbáró ellen. Volt, hogy a házaspár azonos színű, burgundivörös zakóban, illetve blézerben jelent meg, így is demonstrálva megbonthatatlan összetartozásukat. Amikor El Chapo egyik szeretője könnyekre fakadt az általa előadott szörnyűségek ismertetése közben, Emma hangos kacajban tört ki az erkélyen. Minden tárgyalási napon, amikor Guzmán belépett a terembe, integetéssel üdvözölte egymást a házaspár, és amikor kivezették a férjet a teremből, ő is és az asszony is felemelt hüvelykujjal jelzett egymásnak, mintha csak azt mondanák: minden a legnagyobb rendben.

A The New York Timesnak például így nyilatkozott:

Én nem ismerem azt az embert, akit a bíróságon gyilkos vadállatnak próbálnak lefesteni. Én továbbra is csodálom azt a férfit, akit megismertem és akinek a felesége lettem és vagyok még mindig.

Emma neveli – illetve nevelte – a házaspár ikergyermekeit, María Joaquinát és Emalit, de egy pillanatig sem tartotta magát egyedül álló anyának, miután férjét bebörtönözték.

Ellenkezőleg, olyan anya vagyok, aki átmenetileg nélkülözi a férjét, de aki bízik benne, hogy a dolgok jóra fordulnak.

Nos, nem fordultak.

2021. február 22-énletartóztattáka virginiai Dulles Nemzetközi Repülőtéren, mégpedig azzal a váddal, hogy cinkostársa volt férjének, a Sinaloa drogkartell fejének, a 2019 óta egy szuperbiztos coloradói börtönben fogva tartott és életfogytiglani fegyházbüntetését töltő Joaquín „El Chapo Guzmánnak. A vád szerint Emma részt vett a drogelosztó hálózat megszervezésében és férje 2015-ös megszöktetésében egy mexikói börtönből. A tárgyalás napját még nem tűzték ki, de ha bűnösnek mondják ki a nőt, rá is életfogytig tartó börtön vár.

Szakértők szerint Emma Coronel kitört a mindenkori drogbárók feleségeinek sablonos, már-már közhelyes szerepéből. Ugye, ezeket a nőket úgy ismerjük, mint aki otthon ül a családi tűzhely mellett, szolgálók seregét dirigálja, és neveli a két, három, öt, nyolc gyereket, miközben mit sem tud a külvilágról és ura foglalkozásáról.

Hát Emma minden volt, csak nem ennek a sztereotipiának a megtestesítője. Egyetemet végzett, szerepelt a közéletben, vállalkozó volt és egyben afféle kapuőr, aki alaposan megszűrte, hogy kik tehették be a lábukat férje dolgozószobájába.

Emma bebizonyította, hogy egy drogbáró szépséges felesége is lehet okos, talpraesett nő. Aki komoly hatalommal rendelkezik.

Emma saját divatmárkája beindításán fáradozott, amikor letartóztatták. Gondosan felépített világa egyik pillanatról a másikra összeomlott. Mariel Colón Miro, az asszony ügyvédje szerint Emmának hatalmas az egója, tele van energiával, és mindig mosolyog, nem hagyja magát megtörni az események által. Most, a vizsgálati fogságban is folyton olvas, általában romantikus regényeket.

Korábban, a férje tárgyalásán mindig a legutolsó divat szerint öltözködve jelent meg, tűsarkú cipője kopogott a folyosó kövezetén. A férfiak megfordultak utána, ami nem is csoda.

Igazi sinaloai díva. Égővörös ajakrúzzsal, gyémánt karkötővel és nyaklánccal, feszes farmerben és olyan hátsóval, amit mintha körzővel rajzoltak volna meg.

Vérbeli buchona.

A mexikói spanyol zsargonban így nevezik azokat a rendszerint alacsony sorból származó lányokat, akik az ottani társadalmi ranglétra tetején álló drogbárók szeretői akarnak lenni. A buchona figyelemre méltó testi adottságokkal rendelkezik, amelyek közül a legfontosabb a figyelemfelkeltő hátsó. Mármost, Emmánál minden olyan kellék megvan, ami buchonává teszi őt, sőt, még annál is több.

A buchona – már a befutott buchona... – általában Louis Vuitton-táskával jár, Jimmy Choo-cipőt hord, és úgy általában minden éltúlzott, életnagyságnál nagyobb rajta. A keblek, a hátsó, az ékszerek, a botoxszal feltöltött ajkak.

A legszebb az egészben, ami jól mutatja a mexikói értékrend sajátos, sokak szerint kifacsarodott, mások szerint érzelmekkel teli mivoltát, az az egyik tanúskodó Guzmán-szerető reakciója volt, amikor közölték vele, hogy Emmát letartóztatták és börtönben őrzik. A nő – ha úgy tetszik, Emma riválisa – rettentően elszomorodott, és ahelyett, hogy kárörömet mutatott volna, így szólt ügyvédjéhez:

Ő is csak egy szegény kétgyermekes anya, akit most elszakítanak a lányaitól...

(Borítókép: Emma Coronel Aispuro, Joaquín 'El Chapo' Guzmán mexikói drogbáró felesége érkezik a Brooklyni Szövetségi Bíróságra New Yorkban 2019. február 11-én ahol folytatódik Guzmán büntetőpere. Fotó: John Taggart / MTI / EPA)