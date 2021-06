Vannak még szingli hercegek, mutatjuk a felhozatalt

Azt mondják, Meghan Markle az első nő a történelemben, akinek sikerült békát csinálnia a hercegéből. A viccesnek szánt megjegyzés azonban valami sokkal komolyabb és ijesztőbb történetet rejt, így a sussexi hercegi pár esetének inkább elrettentő példának kellene lennie, ha valaki a királyi családba való beházasodást tervezgeti. Ellenpólusnak persze ott van Katalin és Vilmos, akik a jelek szerint nagyon boldogok együtt – talán emiatt van az, hogy vírusként terjednek a neten azon hercegek nevei, akiknek még nem foglalt a szívük.

Elsősorban a Z generáció tagjainak emelkedett meg a pulzusa akkor, amikor útjára indult az első Szingli hercegek a nagyvilágból gyűjtés. Fiatal és középkorú royálok egyaránt helyet kaptak ezekben a gyűjtésekben, mire egy halom önjelölt hercegné lépett elő. Lássuk hát, kik előtt érdemes szempillát rebegtetni, ha tiarára vágyik az ember lánya.

Miklós dán herceg

A 21 éves Miklós Joakim dán herceg és Alexandra frederiksborgi grófnő elsőszülött fia, II. Margit dán királynő legidősebb unokája. A fiatal herceg igazán népszerű a hölgyek körében, ugyanis amellett, hogy kifejezetten jóképű, még divatmodell is, így gyanítható, hogy feléjük kevésbé nagy a szigor, mint a brit uralkodói család háza táján. Hetedik a dán trón öröklési sorrendjében, nem mellesleg pedig Monpezat grófja is.

Félix dán herceg

Miklós hercegnek van egy öccse is. Félix idén lesz 19 éves – egyébként szintúgy július 22-én született, mint György herceg. Ő nyolcadik az öröklési rendben, és dán anyanyelve mellett folyékonyan beszél franciául, angolul és németül is – írta tavaly a PureWow. Szülei egyébként hároméves korában váltak el, ám a szakítás nem árnyékolta be a családi békét: Joakim dán herceg és Alexandra frederiksborgi grófnő továbbra is gyakran ünneplik közösen a család jeles napjait.

Constantine Alexios görög-dán herceg

Pavlos koronaherceg és Marie-Chantal görög koronahercegnő legidősebb fia, Constantine, tagja a dán és a görög uralkodói háznak is, utóbbi esetében második az öröklési rendben. A 22 éves herceg egyébként az Egyesült Államokban született, de az Egyesült Királyságban nevelkedett, keresztapja a brit Vilmos herceg.

Jelenleg a Georgetown Egyetem tanulója Washingtonban, szenvedélye pedig a fotózás – írja az Elle.

Sébastien luxemburgi herceg

A 29 éves Sébastien Henrik luxemburgi nagyherceg és Mária Terézia luxemburgi nagyhercegné legfiatalabbik gyermekeként született, hatodik az öröklési sorrendben. A herceg apja és bátyja után maga is katonai kiképzést kapott az Egyesült Királyság-beli Sandhursti Királyi Katonai Akadémián. 2017 szeptemberében esküt tett a luxemburgi hadsereg tisztjeként, ami a Salon Privé magazin szerint azon pillanatok egyike, amire Sébastian a legbüszkébb. A herceg szabadidejében szeret úszni, rögbizni, hegyet mászni és síelni is.

Husszein jordániai koronaherceg

Al Husszein bin Abdullah koronaherceg II. Abdullah jordán király örököse. Husszeinnek három fiatalabb testvére van, Iman hercegnő, Salma hercegnő és Hasem hercegnő. 2016 és 2017 között őt is kiképezték a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián, jelenleg főhadnagy a jordán fegyveres erőknél. Ha épp nem puska ropog a kezében, a herceg szeret olvasni, focizni, motorozni, gitározni, főzni és sakkozni is.

Joachim belga herceg

Joachim herceg Habsburg Lőrinc és Asztrid belga királyi hercegnő gyermeke, kilencedik a belga trónra vonatkozó öröklési rendben. A 29 éves herceg kezdetben Belgiumban, majd az Egyesült Királyságban és Olaszországban végezte tanulmányait. Jelenleg a belga hadseregben szolgál.

Albert, Thurn és Taxis 12. hercege

Johannes von Thurn und Taxis, azaz Thurn und Taxis 11. hercegének fiát nyolcéves korától kezdve milliárdosként tartják számon. A 37 éves Albert ma is sikeres üzletember, valamint tehetséges autóversenyző. Jelenleg Németországban él.

Abdul Mateen brunei herceg

Hassanal Bolkiah, azaz Brunei szultánjának 29 éves fia ugyancsak a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián kapott kiképzést, másodhadnagyi tisztséget szerezve magának. 2011-ben végzett az említett akadémián, ahol a South China Morning Post információi szerint nagyon kemény 44 hetet kellett túlélnie. Három napon át kellett árkot ásnia megállás nélkül, és amikor majdnem elaludt, a parancsnokok rúgással ébresztették. Később 24 órán belül hét hegyet is megmászott egy 46 mérföldet magába foglaló térségben. Mindezt, bár embertelennek hangzik, a herceg a valaha volt legnagyobb dolognak tartja, ami szellemileg és fizikailag is megerősítette. Abdul Mateen pilótaképzésen is részt vett, emellett imádja a nagymacskákat, van is néhány a tulajdonában. Szabadidejében szeret még golfozni, síelni, ejtőernyőzni, evezni, bokszolni és természetesen lovagolni, lovaspólózni.

Sheikh Hamdan, Dubaj koronahercege

Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, vagy művésznevén Fazza Dubaj koronahercegévé lépett elő, miután bátyja Dubaj uralkodóhelyettese lett. A herceget azért emlegetik Fazzaként (arab nyelven annyit tesz: aki segít), mert ezen a néven publikálja verseit. Amellett, hogy fontos részt vállal az Egyesült Arab Emírségek vezetésében, imádja az állatokat, leginkább a lovakat, rendszeresen versenyez is lovas szakágakban. Érdekesség, hogy a nevére rákeresve rögtön felugrik egy előre elkészített Google-címke, név szerint az, hogy: hogyan lépjek kapcsolatba Fazzával? A fülecskét lenyitva nemcsak e-mail-címet, de fax- és telefonszámot is találunk.

+1: Padmanabh Singh, Dzsaipur királya

Noha a törvény hivatalosan nem ismeri el a címet (lévén, hogy India államformája szövetségi köztársaság), a 22 éves Padmanabh Singet a mai napig Dzsaipur királyaként emlegetik. A fiatal felség tehetséges lovaspólójátékos, divatmodell és nem mellesleg közel 1,2 milliárdos vagyon áll rendelkezésére.

A facér kékvérű férfiak sora tehát nem kígyózik, de azért akadnak még, akik szívük hölgyét várják. Hogy a felsorolt előkelőségekkel hol lehetne a legnagyobb eséllyel összefutni, egyelőre kérdéses terep, de szívesen várjuk a tippeket. Addig pedig döntsék el olvasóink, melyik herceg a legsármosabb!

Melyik egyedülálló előkelőség lenne napjaink legjobb partija? 353 Constantine Alexios görög/dán herceg

267 Miklós dán herceg

264 Abdul Mateen brunei herceg

209 Sheikh Hamdan, Dubaj koronahercege

121 Albert, Thurn és Taxis 12. hercege

119 Félix dán herceg

103 Padmanabh Singh, Dzsaipur királya

67 Husszein jordániai koronaherceg

31 Sébastien luxemburgi herceg

18 Joachim belga herceg

(Borítókép: Miklós dán herceg a kifutón vonul 2020. január 17-én a párizsi divathéten. Fotó: Stephane Cardinale – Corbis / Getty Images Hungary)