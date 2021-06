A brit first lady fekete öves celebek közé érkezik

A brit miniszterelnök egy hete ilyenkor harmadjára kötött házasságot, ezúttal a nála 23 évvel fiatalabb Carrie Symondsot vette nőül, akitől már egy fia is született. De honnan érkezett a fiatal miniszterelnök-feleség?

Boris Johnson és 23 évvel fiatalabb menyasszonya múlt hét szombaton, teljes titokban házasodtak össze. A pár már tavaly szerette volna összekötni az életét, ám a pandémia közbeszólt, így nem tűztek ki konkrét dátumot – legalábbis a publikum számára nem. A járványhelyzetre való tekintettel csupán harminc ember vehetett részt ceremónián, akik a meghívóikat hat nappal az esemény előtt kapták kézhez.

Mr. és Mrs. Johnson a Westminster-székesegyházban mondta ki a boldogító igent, ahonnan állítólag azzal az indokkal küldték el az éppen bent tartózkodókat, hogy lezárják az épületet, ezután vette kezdetét az esküvő, amely egyébként egy kínos kérdést is felvet. Boris Johnson korábban volt már házas (kétszer is), és templomi esküvője is volt, így az egyház szabályai szerint nem házasodhatott volna újra Isten színe előtt.

Legyen ez helyes vagy helytelen, de ha kivételt tettek velük, félek, hogy az rossz színben tünteti fel az egyházat

– mondta a BBC-nek Mark Drew, a penkethi Szent József-templom segédpapja.

Akárhogy is történt, a frigy megköttetett, Carrie Symonds pedig felvette a Johnson vezetéknevet. De ki is pontosan az újdonsült brit first lady?

A művészetekből a politikába

Carrie Symonds/Johnson tősgyökeres londoni, 1988. március 17-én született a brit fővárosban, újságírócsaládból származik, édesapja Matthew Symonds, az Independent nevű napilap egyik alapító tagja, édesanyja pedig Josephine McAffee sajtójogász. A fiatal Carrie London délnyugati részében nőtt fel, a Warwick Egyetemen folytatott színházi és művészettörténeti tanulmányokat. Ez idő alatt egyébként ő is találkozott John Worboys szexuális bűnözővel: 19 éves volt, amikor Worboys kinézte magának, a fiatal egyetemista pedig tanúskodott is a ragadozó ellen, akit 2009-ben csuktak le. A férfi 2018-ban szabadult, de még mindig tart az ügye.

A művészi vonal ellenére politikai pályán kötött ki, első munkahelyén Zac Goldsmithnek, a Richmond Park & North Kingston kormányzati hivatal képviselőjének dolgozott. Carrie egy ízben elmondta, hogy nem biztos, hogy a konzervatív párthoz csatlakozott volna akkor is, ha nem Goldsmithnél kezd – írta meg szintén a BBC.

Karrier a Konzervatív Pártban

Annál kezdett, akinél 2010-ben már sajtóreferensként csatlakozott a brit Konzervatív Párthoz, két évvel később pedig már Boris Johnson újraválasztási kampányán dolgozott, hogy a jelenlegi miniszterelnök ismét London polgármestere lehessen. Később John Whittingdale kultúrtitkárhoz, majd Sajid Javid korábbi kincstári kancellárhoz került, a Közösségi és Önkormányzati Minisztériumba. Ebben az időben állítólag egyszer egy karikatúrával köszöntötte fel a főnökét születésnapja alkalmából, méghozzá úgy, hogy Javidot avokádóként reprezentálta.

2018-ban újabb előrelépés történt a karrierjében, ekkor lett a párt kommunikációs vezetője, majd egy évvel később, amikor Boris Johnson miniszterelnök lett, távozott a pozícióból, hogy csatlakozzon az Oceana nevű szervezethez, amely a tengerek megóvásáért dolgozik. A first ladynek kétségkívül szívügye a természetvédelem, ugyanis nem sokkal később tagja lett az Aspinall Alapítvány természetvédelmi csoportjának is, ahol januártól kommunikációs vezetői szerepkörben tevékenykedik. Emellett a Twitter-fiókját is gyakran használja arra, hogy természet- és állatvédelmi témák fontosságára hívja fel a figyelmet.

Karrierje felfelé ívelése mellett azonban más is történt a jelenleg 33 éves first ladyvel. Tavaly ugyanis megszületett első gyermeke, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. A kisded neve sem légből kapott, úgy tudni, egyfajta tisztelgés Johnson nagyapja, illetve két orvos előtt, akik a miniszterelnök mellett voltak, amikor súlyos koronavírus-fertőzéssel került kórházba.

Így lettek család

Ami a brit miniszterelnökkel való kapcsolatát illeti, Carrie Symonds 2019 decemberében, a sikeres választások után jelent meg hivatalosan is Boris Johnson oldalán, majd tavaly februárban jelentették be, hogy eljegyezték egymást, és úton van első közös gyermekük. Közben egy kutyát is örökbe fogadtak, akit Dilynnek neveztek el.

Boris Johnsonnak egyébként előtte két másik felesége is volt már. Allegra Mostyn-Owen 1987 és 1993 között volt a házastársa, válásuk évében pedig nem búslakodott, még abban az évben feleségül vette Marina Wheelert, akitől négy gyermeke is született. Érdekesség, hogy a szombati esküvőn egyik gyerek sem vett részt, ahogy az ara édesapja sem, eddig ismeretlen okokból.

Mit várnak el a brit miniszterelnök partnerétől?

Hogy mi lesz a miniszterelnök-feleség dolga az Egyesült Királyságban, továbbra is nyitott kérdés. A legtöbbek szerint az, hogy mosolyogjon a férje mellett a fontos rendezvényeken, és persze kimondatlan elvárás, hogy csinos szurkolóként a partnere mellett álljon, a lehető legnagyobb sikerre ösztönözve őt. Voltak olyanok, akik politikai szerepet vállaltak a történelem során, és olyanok is, akikhez a miniszterelnök a hétköznapok szürkeségéből menekült. Theresa May korábbi miniszterelnök például úgy hivatkozott a férjére, mint sziklaszilárd társra, aki egy nehéz nap után whiskyt tölt neki vagy babot kanalaz a pirítósára – írta meg a Daily Mail.

A legtöbb brit first ladynek nem volt saját karrierje, csendben, csinosan álltak a férjük mellett, ha pedig beszéltek, szerethetők voltak. Egyedül Tony Blair feleségéről beszélték azt, hogy többet keres, mint az ura. Cherie Blair ugyanis ügyvédként dolgozott, és gyakran került címlapra a sikereivel. Carrie Johnson esetében még kérdés, hogy mennyire lesz csendes Boris Johnson mellett, és vajon hogyan alakul a karrierje most, hogy miniszterelnök-feleség lett belőle. Egy biztos, fekete öves feleségek közé érkezik, legyen szó Erzsébetről, Katalinról vagy Maghanról.

(Borítókép: Carrie Symonds és Boris Johnson a Nemzetközösség éves ünnepén 2020. április 9-én a Westminster Abbey-ben. Fotó: Karwai Tang / Getty Images Hungary)